Abril es tradicionalmente el mes en que las tres grandes alianzas navieras implementan cambios en sus redes Este-Oeste. Debido a la congestión portuaria y a la escasez de buques, la situación parece muy diferente este año. Hapag-Lloyd, HMM, ONE y Yang Ming son las únicas líneas navieras que planean cambios importantes en sus redes que requieren una amplia reorganización de su tonelaje, reporta Alphaliner.

La red Este-Oeste revisada de THE Alliance incluye el lanzamiento de un nuevo servicio directo Asia - Golfo de EE.UU. 'EC6', la mejora del servicio Asia - Costa Este de EE.UU. 'EC1' desde buques del segmento entre 8.500 - 9.500 al de 13.000 TEUs, y la reanudación del servicio Norte de Europa - Lejano Oriente 'FE4' en sustitución del servicio temporal 'FE4 extra loader'.

Sin embargo, THE Alliance ha anunciado formalmente que parte de la reorganización de los servicios "Transatlánticos" entre el Norte de Europa y EE.UU. ha tenido que ser pospuesta "debido a los desafíos operativos a los que se enfrenta actualmente el sector". Aunque no comenta otras operaciones, Alphaliner puede confirmar que otras revisiones de la red también se han retrasado hasta mayo por razones operativas. Los retrasos parecían ya inevitables antes del bloqueo de 6,5 días ocurrido en el Canal de Suez a causa del "Ever Given", lo que no hará sino aumentar los retos operativos para que los buques estén listos para sus próximas asignaciones.

Asia - América del Norte

El primer viaje del nuevo servicio 'EC6' Asia-EE.UU., que será operado conjuntamente con Evergreen está previsto para el 9 de mayo con el "ONE Modern" de 6.724 toneladas. El servicio de diez semanas, contempla recaladas en Kaohsiung, Hong Kong, Yantián, Ningbo, Shanghái, Busan, Houston, Mobile, Nueva Orleans, Kaohsiung. ONE desplazará una serie de buques de 6.700 TEUs del servicio Asia-USEC 'EC5' al nuevo 'EC6'. Éstos serán sustituidos por los buques de más de 8.500 TEUs actualmente desplegado en el servicio Asia-USEC 'EC1'.

El "Hyundai Hope", de 13.154 TEUs, será el primer Neopanamax que se incorporará al servicio 'EC1' el 5 de abril, pero la mejora real de este servicio "Panama routed" y la aplicación del nuevo itinerario (omitiendo los puertos de Tokio, Kobe, Xiamen y Jacksonville) no comenzará hasta el 7 de mayo con el zarpe del "Hyundai Dream", de 13.154 TEUs, desde el puerto de Kaohsiung.

THE Alliance tendrá tonelaje Neopanamax adicional disponible ya que Hapag-Lloyd está reemplazando 5 buques de 13,100-13,400 TEUs del servicio "IOS" Europa-Oriente Medio/India operado, conjuntamente, con ONE con un tonelaje menor de 8.500 TEUs. Este cambio de flota estaba previsto para el mes de enero, pero no comenzó hasta el pasado fin de semana, cuando el "Madrid Express" de 13.371 TEUs, abandonó el servicio "IOS" en el norte de Europa y comenzó a cargar rumbo a Oriente como parte del servicio 'FE4 extra sailer'.

Asia - Europa

La revisión de la red se verá facilitada en mayo y junio con la recepción de 6 nuevos buques de 16.010 TEUs, con lo que HMM recibirá el mayor aumento de capacidad en el segundo trimestre, ya que estos seis buques representan una capacidad de 96.060 TEUs. Estos seis nuevos buques se desplegarán en el Norte de Europa y Extremo Oriente 'FE3'. La mayoría de ellos sustituirán a los Megamax de 24.000 TEUs de HMM, que se trasladarán al servicio reanudado 'FE4' que se convertirá en el mayor servicio de THE Alliance en esta ruta. El 'FE4' se relanzará con la salida el 6 de mayo del "HMM Rotterdam" de 23.792 TEUs desde el puerto de Qingdao.

Norte de Europa - Norteamérica

Han surgido nuevas informaciones sobre la oferta transatlántica de THE Alliance. El cierre previsto del servicio 'AL1' entre el Norte de Europa y la Costa Este de EE.UU., operado por buques de 4.520-5.600 TEUs, se compensará en gran medida con la mejora del servicio 'AL3' de bandera estadounidense, que pasará de 3.300-4.250 TEUs a 7.300 TEUs. Cinco buques de 7.300 TEUs construidos en 2008 para UASC se actualizarán para poder ser incluidos en el programa federal de seguridad marítima de EE.UU. Se cambiarán los nombres árabes de los buques y se cambiarán al Registro de Estados Unidos, empezando por el "AL Bahía" de 7.323 TEUs.

Este buque saldrá de Puerto Cañaveral con el nombre de "Delaware Express" y se incorporará al servicio 'AL3' el 9 de abril en Charleston en sustitución del "Yorktown Express" de 3.237 TEUs. Como se necesitará tiempo para la actualización de los otros cuatro, se espera que el servicio 'AL1' continúe hasta el final del segundo trimestre.

El servicio "AL3" mejorado, pasará a cinco semanas recalando en en Amberes, Hamburgo Londres-Gateway, Charleston, Houston, Savannah, Norfolk y Amberes.

