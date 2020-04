Las líneas navieras continúan reduciendo su capacidad en la ruta Transpacífico, ya que los volúmenes de contenedores hacia y desde los Estados Unidos se han visto afectados por la pandemia de coronavirus (Covid-19). Tanto los integrantes de 2M (Maersk y MSC) como los de THE Alliance (Hapag-Lloyd, ONE, Yang Ming y HMM) han anunciado la suspensión de servicios en las rutas Asia-USWC y Asia-USEC. THE Alliance eliminará además el equivalente dos servicios del Transpacífico al pasar cuatro servicios a periodos quincenales. Ocean Alliance no ha anunciado aún recortes de capacidad tan drásticos, pero cancelará 15 itinerarios en abril y mayo, de acuerdo a información de Alphaliner.

Maersk y MSC han anunciado la suspensión del servicio de Extremo Oriente-US 'TP-8/Oriente' durante el segundo trimestre. Este cierre temporal también afecta a SM Line, el cual proveería buques a este mismo servicio que denominan 'PS1'. Sin embargo, podrá ofrecer una conexión Asia-USWC como co-cargador en el tramo correspondiente a la ruta Europa-Asia-USWC, denominado 'PS2' por SML.

El nuevo servicio 'TP-8/Orient/PS1' tomaría seis semanas con 6 naves de 10.900-11.300 TEUs con recaladas en Qingdao, Shanghái, Ningbo, Busan, Long Beach, Oakland, Qingdao. Sin embargo, se suspenderá a partir del 22 de abril, luego de sólo dos salidas a cargo del "Maersk Algol" y el "Maersk Alatair" de 11.294 TEUs. SML servirá a los mismos puertos (excepto Qingdao) a través de su acuerdo de espacios mediante el servicio 'F 52'.

2M también detendrá el servicio de la ruta Lejano Oriente-Costa Este de EE.UU. '1P-11/Elephants' durante el segundo trimestre. Esta suspensión también afecta a ZIM, ya que la naviera israelí participa del servicio bajo la marca 'ZIM New Frontier' ('ZNF'). El último itinerario de este servicio que gira en 11 semanas con 11 buques de 6.600-10.000 TEUs será cumplido por el "Northern Majestic' programado para zarpar de Laem Chabang el 13 abril rumbo a Singapur, Tanjung Pelepas, Colombo, Salalah y vía Suez a Nueva York, Norfolk, Savannah y Free-Port.

2M y sus socios han anunciado un total de 26 zarpes cancelados para lo que va del período de abril a junio.

Estos anuncios hay que sumar los anuncios realizados el 10 de abril sobre la cancelación del itinerario del "Maersk Leon", 017W, del servicio 'ASAS' con zarpe en Busan fechado para el 22 de abril y arribo a Singapur el 5 de mayo. Se suma la cancelación del itinerario del buque "MSC Albanay", 017ª, del servicio Ipanema, con zarpe desde Busan el 26 de abril, con destino para el 11 de mayo en Singapur.

La cobertura alternativa para el "Maersk León", le corresponderá al "MOL Beauty", 016W, y la cobertura del "MSC Albany" correrá por cuenta del "Maerks Laguna", 018W.

THE Alliance

En tanto los integrantes de THE Alliance han decidido no reanudar el Servicio de la Ruta ASIA- USEC 'EC3' el cual fue combinado en noviembre con el servicio 'EC1', para crear el servicio 'EC1 modificado'.

El servicio 'EC1' mantuvo largamente su itinerario con recaladas en Hong Kong, Yantian, Shanghái, Busan, Tokio, Manzanillo (Panamaá), Savannah, Jacksonville, Charleston, Norfolk, Manzanillo (Panamá), Balboa, Tokio, Kobe, Xiamen. THE Alliance planea lanzar el nuevo servicio 'EC3' el 4 de julio con un primer zarpe desde Ningbo. La racionalización elimina 10.000 TEUs. Hapag-Lloyd iba a proporcionar buques con dicha capacidad en las próximas semanas.

También será suspendido el servicio Asia-USWC 'PS5', con un itinerario de seis semanas con 6 buques de 8.200-8.750 TEUs recalando en Shanghái, Ningbo, Los Ángeles, Busan, Shanghái como parte de la nueva oferta de THE Alliance a partir de la semana 14. El servicio de 'PS5' se reanudará en la semana 27 con un zarpe programado para el 4 de julio desde Ningbo.

THE Alliance borrará todos los itinerarios desde Asia del tramo Transpacífico del servicio India-Lejano Oriente-USA 'PS3' en las semanas impares entre las semanas 17 a la 25. Estas cancelaciones se alternarán con los cinco itinerarios del servicio 'PS4' que se cancelarán en las semanas pares entre las semanas 16 y 24. Una recalada extra en Kaohsiung se añadirá en el itinerario del servicio "PS3" en las semanas pares cuando el servicio "FS4" no navegue desde Asia. La carga de exportación desde Singapur, Cal Mep, Hong Kong y Yantian podrán ser transferidos al nuevo servicio 'FP2' de Europa-Asia-USWC. Los contenedores en el puerto Ketang, Haiphong y Keelung tendrán que esperar al próximo buque disponible. Las cancelaciones alternadas de ambos servicios eliminarán un promedio de 7.300 TEUs en la ruta Suroeste del Pacífico por semana en ambas direcciones.

Los próximos dos itinerarios del servicio 'FE-WCNA -PN4' serán cancelados. Los servicios "PN3" y "PN4" en Pacífico noroeste pasarán a ser quincenales desde Asia entre la semana 17 a la 25 y desde los EE.UU. entre la semana 19 a la 27. Ambos servicios verán anulados sus zarpes en las cinco semanas impares. La carga de exportación de Yantian y Ningbo podrán ser transferida a otros servicios del Pacífico Noroeste, pero los contenedores en Qingdao, Shanghái, Hong Kong y Busan serán trasladados al próximo buque disponible de los servicios "PN3" o "PN4". El servicio 'PN3' será asegurado por los buques de HMM de 10.000 TEUs, mientras que Hapag-Lloyd proporcionará 8.750 TEUs.

En total, THE Alliance tendrá 41 itinerarios de la ruta Transpacífico cancelados en el segundo trimestre, incluyendo los servicios que están suspendidos por completo.

Ocean Alliance no ha anunciado ninguna suspensión de servicios hasta ahora, pero cancelará itinerarios selectivamente. De hecho, ya ha cancelado un total de 14 itinerarios en la ruta Transpacífico para el segundo trimestre y se espera que varios más sean anunciados.

Por MundoMarítimo