El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep), de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) afirmó que tras la decisión del Gobierno de Perú de otorgar la licencia de construcción para el proyecto minero Tía María a Southern Perú - más allá del tema económico- es que abre las puertas para otras inversiones mineras y energéticas en dicho país.

En ese ámbito existen 16 proyectos no mineros, que esperan adjudicarse este año a través de ProInversión por un monto total de US$ 2.466 millones. En ese sentido, CCL destacó el nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona (US$ 540 millones), el que de acuerdo con el sitio web de Proinversión corresponde a un proyecto para la construcción de un terminal especializado en minerales -ubicado a 150 metros al norte del muelle de Acarí en el lado sur de la Bahía de San Juan de Marcona- situado en la provincia de Nazca, departamento de Ica.

También la CCL destacó como otro proyecto relevante la masificación del Uso de Gas Natural para el Centro y Sur del Perú (US$ 400 millones), entre otros.

Inversión minera

Mientras que en el sector minero se podría sumar otros cuatro proyectos al de Tía María, según lo informado por el director ejecutivo del Iedep de la CCL, César Peñaranda, quien indicó que “para este 2019 se tenía previsto el inicio de la construcción de seis proyectos valorizados en US$ 3.442 millones, incluido Tía María (US$ 1.400 millones); sin embargo, en este grupo el proyecto de Lagunas Norte fue suspendido. De esta manera, aparte de Tía María, solo cuatro quedarían en carrera y representan inversiones por US$ 1.402 millones”.

Cabe resaltar que en abril de este año Barrick Misquichilca S. A. decidió suspender la ampliación de la mina de oro Lagunas Norte que tenía prevista una inversión de US$ 640 millones.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), entre los cuatro proyectos que todavía esperan iniciar construcción este año se encuentran la Ampliación Santa María de Minera Poderosa S.A. (US$ 110 millones), la de plata Corani (US$ 585 millones) de la canadiense Bear Creek, la de cobre Integración Coroccohuayco (US$ 590 millones) de Glencore y la de zinc Ampliación Pachapaqui (US$117 millones) de International Consolidated Minerales (ICM).

Conexión con Puerto Matarani

También para el desarrollo del proyecto minero Tía María, Peñaranda recalcó que se debe ejecutar y mejorar las vías de acceso y salida considerando que la producción minera será para la exportación, lo que requiere conexión con el puerto de Matarani.

“La inversión privada es aproximadamente 20% del PBI, es decir, US$ 40.000 millones. La inversión total de Tía María, que se daría en cuatro años, es apenas el 0,04% del total. Pero, al iniciarse el proyecto jalaría inversión adicional en otras actividades”, explicó.

En ese sentido, dijo que los sectores con mayor beneficio serán la industria (producción de maquinaria y equipo ligero), construcción (vías, vivienda, centros de salud, etc.) y servicios (ingeniería, consultoría).

Por MundoMaritimo