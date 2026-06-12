La persistente tensión en Medio Oriente continúa proyectando sus efectos sobre las cadenas logísticas globales. El 11 de junio se sumó un nuevo antecedente, luego que la agencia estatal iraní IRNA informara que el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya anunció el cierre total del Estrecho de Ormuz al tránsito de todo tipo de embarcaciones, incluidos tanqueros y buques mercantes, argumentando condiciones de inseguridad derivadas de los ataques estadounidenses contra objetivos en el sur de Irán. Según la declaración, cualquier nave que intente cruzar la estratégica vía marítima podría ser considerada un objetivo militar.

Según Judah Levine, Head of Research de Freightos, “el impacto de la guerra de Irán para los mercados más amplios de transporte marítimo y logístico sigue siendo el mismo: precios del petróleo más altos que ejercen presión alcista sobre las tarifas de flete a través de mayores costos de combustible”. El analista añadió, por otra parte, que una interrupción del tránsito por Bab el-Mandeb, que da paso y salida al Mar Rojo, tendría un efecto limitado para el transporte de contenedores, dado que la mayoría de los servicios continúa evitando el Mar Rojo.

En paralelo, la temporada alta en el Transpacífico comenzó antes de lo habitual. Diversos analistas atribuyen este comportamiento al adelantamiento de embarques antes de futuras decisiones arancelarias en Estados Unidos y al intento de importadores y propietarios de carga de anticiparse a nuevos incrementos de costos.

“El informe confirma el adelantamiento de la temporada alta y desplaza el mes de mayor actividad de julio a junio”, señaló Levine al comentar las últimas proyecciones de la Federación Nacional de Retail de Estados Unidos (NRF). El organismo estima que los volúmenes de importación vía marítima aumentarán un 5% en junio respecto de mayo, para luego moderarse durante los meses siguientes.

El fortalecimiento anticipado de la demanda ya se refleja en los mercados de transporte marítimo de contenedores. Según el Freightos Baltic Index, las tarifas entre Asia y la Costa Oeste de Estados Unidos (USWC) aumentaron un 51% durante la última semana, mientras que los servicios hacia la Costa Este (USEC) registraron un alza del 25%. En las rutas entre Asia y Europa, los incrementos alcanzaron un 37% hacia el norte del continente y un 24% hacia el Mediterráneo.

Los fletes spot en el Transpacífico llegaron a US$4.800/FEU hacia la USWC y a US$6.300/FEU hacia la USEC. En Asia-Europa, las tarifas alcanzaron aproximadamente US$4.000/FEU para el norte europeo y US$5.500/FEU para el Mediterráneo, superando los máximos observados durante la temporada alta del año pasado.

Parte de esta aceleración de la demanda también estaría vinculada al próximo aumento de los recargos por bunker. Levine indicó que muchos propietarios de carga bajo contratos de largo plazo enfrentarán incrementos cercanos al 80% en los BAF a partir de julio, cuando entren en vigor las nuevas actualizaciones trimestrales. “Muchos podrían estar adelantando sus envíos para evitar ese incremento de costos”, explicó.

La evolución reciente del mercado de combustibles ayuda a entender esta presión. Según datos citados por el analista de la industria marítima, Lars Jensen, el precio promedio global del bunker IFO 380 descendió a US$706 por tonelada desde el máximo de US$846 registrado en marzo durante el punto más álgido de la crisis de Ormuz. Sin embargo, continúa muy por encima de los US$467 por tonelada observados antes del inicio del conflicto. El combustible bajo en azufre (VLSFO), por su parte, se ha mantenido cerca de US$900 por tonelada durante las últimas semanas.

En el transporte aéreo, la situación muestra una evolución distinta. Levine destacó que los recientes ataques en Medio Oriente no provocaron cierres significativos del espacio aéreo y permitieron que la recuperación regional continuara. De hecho, durante mayo los volúmenes de carga aérea entrante a Medio Oriente igualaron los niveles del año anterior por primera vez desde el inicio de la guerra.

Asimismo, aunque las importaciones de e-commerce hacia Estados Unidos se redujeron tras los cambios regulatorios aplicados a los envíos de bajo valor, un nuevo segmento está impulsando la demanda. Los embarques vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial, incluyendo semiconductores, servidores y equipos tecnológicos, contribuyeron a un aumento interanual del 70% en las importaciones aéreas de productos tecnológicos durante el primer trimestre.

Por otra parte, el Canal de Panamá continúa operando con normalidad. Durante mayo registró un promedio diario de 37 tránsitos, superior a los niveles observados antes de la crisis de Ormuz. La administración de la vía interoceánica indicó que no prevé restricciones operativas hasta fines de 2026, aunque ya desarrolla escenarios para 2027 ante la posibilidad de que un eventual fenómeno de El Niño genere impactos más significativos sobre la disponibilidad de agua.

Por MundoMaritimo