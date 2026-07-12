La sostenibilidad ha dejado de ser una aspiración de largo plazo para convertirse en un requisito operativo que condiciona la competitividad de los puertos. En un contexto marcado por mayores exigencias normativas, presiones de clientes y navieras, y compromisos internacionales de descarbonización, la capacidad para medir emisiones, optimizar operaciones y gestionar información en tiempo real emerge como uno de los principales factores para avanzar hacia puertos más eficientes y ambientalmente responsables.

Carlos Pascual, Director Comercial de Infoport, planteó a MundoMaritimo que la evolución del sector demuestra que la sostenibilidad ya no puede abordarse de manera aislada. "La sostenibilidad ha dejado de ser un elemento reputacional para convertirse en un factor de competitividad y resiliencia operativa", afirma. En ese escenario, añade, "la sostenibilidad y la eficiencia son objetivos que están relacionados, uno es consecuencia del otro".

Uno de los pilares de esa transformación es la medición de la huella de carbono, que permite conocer con precisión el impacto ambiental de las distintas actividades que integran el ecosistema portuario. Según el ejecutivo, disponer de información sobre consumos energéticos, combustibles, operaciones marítimas, transporte terrestre o maquinaria posibilita abandonar una gestión basada en percepciones para adoptar decisiones sustentadas en evidencia.

Esa información, explica, también permite identificar oportunidades concretas para reducir emisiones mediante la optimización de rutas de camiones, la disminución de tiempos de ralentí, la electrificación de equipos o una planificación más eficiente de las recaladas de los buques. No obstante, el ejecutivo enfatiza que el verdadero valor reside en automatizar la captura de datos y transformarlos en indicadores útiles para la gestión. "La clave no está únicamente en calcular emisiones, sino en automatizar la captura de datos y convertir esa información en indicadores accionables", sostiene.

La optimización de las recaladas constituye otro de los ámbitos donde sostenibilidad y productividad convergen. Cuando autoridades portuarias, terminales y proveedores de servicios comparten información sincronizada, es posible reducir incertidumbres operativas y avanzar hacia esquemas de arribos just-in-time, en los que los buques ajustan su velocidad para arribar cuando el sitio de atraque y los servicios están efectivamente disponibles.

Este modelo disminuye el consumo de combustible durante la navegación, reduce los tiempos de espera tanto en fondeo como en puerto y mejora simultáneamente la utilización de recursos humanos y técnicos. "La optimización de las recaladas es actualmente una de las medidas con mayor capacidad de generar beneficios simultáneos en sostenibilidad y productividad", destaca Carlos Pascual.

En este proceso, la digitalización aparece como el principal habilitador de una gestión más eficiente. En ese sentido, para Infoport, contar con plataformas interoperables capaces de integrar la información de toda la comunidad portuaria resulta esencial para eliminar procesos manuales, mejorar la calidad de los datos y facilitar una toma de decisiones más ágil.

"Sin datos fiables, interoperables y disponibles en tiempo real resulta extraordinariamente difícil identificar ineficiencias o medir avances", explica el ejecutivo. En ese sentido, los Port Community System (PCS), junto con herramientas como la Ventanilla Única Marítima, sistemas de gestión de recaldaas, analítica avanzada, inteligencia artificial o gemelos digitales, configuran la base tecnológica para la evolución hacia puertos inteligentes.

De acuerdo con la compañía, la integración de estos sistemas permite reunir en una misma plataforma información sobre recaladas, operaciones terrestres, ocupación de infraestructura, consumos energéticos y emisiones. De esta forma, las autoridades portuarias pueden identificar focos de emisión, optimizar recursos, reducir tiempos de espera e incluso anticipar escenarios mediante modelos predictivos basados en inteligencia artificial.

La experiencia de Infoport en el ecosistema portuario de Valencia ilustra ese potencial. Entre los resultados obtenidos figura la implementación de sistemas inteligentes de gestión de accesos y citas previas que redujeron los tiempos de ingreso y salida de camiones desde alrededor de 30 minutos a menos de un minuto y medio, disminuyendo la congestión, los consumos asociados y las emisiones derivadas de las esperas.

Para Carlos Pascual, estos avances demuestran que la sostenibilidad no debe entenderse como un costo adicional. "Existe una falsa dicotomía entre sostenibilidad y competitividad", afirma. "Reducir tiempos de espera de buques o camiones, optimizar consumos energéticos, automatizar procesos documentales o mejorar la planificación de recursos disminuye simultáneamente costes y emisiones".

Desde esa perspectiva, concluye, los puertos latinoamericanos podrán fortalecer su competitividad internacional si priorizan proyectos con resultados medibles, consolidan ecosistemas digitales interoperables y convierten los datos en el principal insumo para la toma de decisiones. En un mercado cada vez más exigente, la digitalización deja así de ser únicamente una herramienta tecnológica para transformarse en el fundamento de un modelo portuario más eficiente, resiliente y sostenible.

Por MundoMaritimo