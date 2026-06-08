Las tarifas spot globales de carga aérea continuaron su escalada durante mayo, alcanzando un promedio de US$3,40 por kilogramo, lo que representa un incremento interanual de 41%, impulsadas por una demanda que siguió superando a la oferta disponible en un contexto marcado por las repercusiones del conflicto en Medio Oriente.

Según Xeneta, la demanda mundial de carga aérea creció 4% en comparación con mayo de 2025, mientras que la capacidad logró recuperarse gradualmente y cerró el mes 1% por encima de los niveles del año anterior. Asimismo, el factor de carga dinámico aumentó dos puntos porcentuales hasta 61%, reflejando una utilización más intensa de la capacidad disponible.

No obstante, la consultora estima que las presiones sobre las tarifas podrían comenzar a moderarse durante junio. “Los dueños de carga tienen la sensación de que están viviendo nuevamente un período de volatilidad tarifaria, pero están ganando tiempo aceptando recargos temporales y extensiones de contratos existentes en lugar de comprometerse a acuerdos de largo plazo”, señaló Niall van de Wouw, Chief Airfreight Officer, de Xeneta.

Recuperación de capacidad

De acuerdo con el ejecutivo, la progresiva normalización de las operaciones de las aerolíneas de Medio Oriente podría favorecer una disminución gradual de las tarifas durante las próximas semanas.

Xeneta observó además señales de moderación ya durante mayo. Aunque las tarifas de largo plazo aumentaron 22% interanual, comenzaron a descender después de alcanzar su punto máximo a fines de abril, lo que sugiere que el mercado considera que el peak tarifario ya fue alcanzado. La consultora también prevé que la temporada estival del hemisferio norte contribuya a aliviar las tarifas, debido al incremento de capacidad derivado de la recuperación de los vuelos de pasajeros.

A nivel de rutas, el mercado sigue mostrando comportamientos dispares. La ruta Transpacífico continúa siendo al más dinámica del año gracias a la fuerte demanda asociada a centros de datos, inteligencia artificial y semiconductores.

Por su parte, las conexiones hacia Medio Oriente mantuvieron tarifas elevadas debido a las persistentes tensiones geopolíticas. En algunas rutas desde Europa, el sur de Asia y el sudeste asiático, las tarifas spot registraron alzas de hasta 113% respecto de los niveles observados a fines de febrero.

En contraste, la ruta Europa–Norteamérica mostró una tendencia más débil. Aunque la demanda en la ruta Transatlántico mejoró en mayo, la abundante capacidad disponible producto de la programación estival de vuelos de pasajeros continuó ejerciendo presión a la baja sobre las tarifas.

Incertidumbre comercial

Otro factor que genera incertidumbre es la evolución del e-commerce. Xeneta indicó que las exportaciones chinas de productos de bajo valor y de comercio electrónico disminuyeron 11% interanual en abril, acumulando cinco meses consecutivos de retrocesos. El desplome fue particularmente pronunciado en los envíos hacia Estados Unidos, que cayeron 33%.

A ello se suma el endurecimiento regulatorio en Europa. Desde el 1 de julio, la Unión Europea eliminará la exención arancelaria para paquetes de hasta US$173, imponiendo un cargo fijo de US$3,45 por artículo proveniente de terceros países, medida que afectará especialmente a plataformas como Shein, Temu y AliExpress.

En paralelo, el sector seguirá atento a la evolución de la política comercial estadounidense. A comienzos de junio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso nuevos aranceles de entre 10% y 12,5% para cargas provenientes de 60 socios comerciales, incluyendo la Unión Europea y China.

Frente a este escenario, Xeneta proyecta un segundo semestre con menor dinamismo. “No esperen un verano (boreal) particularmente activo para la demanda de carga aérea”, concluyó Van de Wouw.

Por MundoMaritimo