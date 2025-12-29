Las tarifas spot del transporte marítimo de contenedores las últimas semanas de 2025 han marcado una tendencia moderadamente alcista, en un contexto marcado por una gestión de capacidad más disciplinada por parte de las líneas navieras y por la persistente disrupción en el Mar Rojo. Ambos factores siguen interactuando de forma directa en la conformación de las tarifas y en las decisiones logísticas de propietarios de carga y operadores.

El Drewry World Container Index (WCI) aumentó un 1% hasta los US$2.213/FEU, encadenando su cuarto incremento semanal consecutivo, impulsado principalmente por alzas en las rutas Transpacífico y Asia–Europa. En esta última ruta, las tarifas spot entre Shanghái y Génova subieron un 3%, hasta US$3.427/FEU, mientras que Shanghái–Róterdam avanzó un 2%, hasta US$2.584. Según Drewry, las tarifas Asia–Europa han mostrado niveles estables o crecientes durante cuatro semanas seguidas, reflejando un cambio estructural en la estacionalidad de la demanda.

“La fortaleza actual es impulsada por un cambio en los patrones estacionales. En los últimos tres años hemos registrado crecimientos mensuales de dos dígitos en diciembre, lo que consolida volúmenes fuertes de fin de año como la ‘nueva normalidad’”, indicó la consultora, que además anticipa “ligeros incrementos adicionales” ante las reservas adelantadas de cara al Año Nuevo Lunar de febrero de 2026.

En la ruta Transpacífico, el comportamiento ha sido más inestable. Judah Levine, director de Investigación de Freightos, señaló que las tarifas hacia la Costa Oeste de Estados Unidos subieron un 8%, hasta US$2.100/FEU, debido a que “las líneas navieras incrementan las cancelaciones de itinerarios (blank sailings) durante este período de baja demanda para intentar introducir y sostener, al menos parcialmente, alzas generales de tarifas cada dos semanas”. En tanto, las tarifas hacia la Costa Este de Estados Unidos retrocedieron un 3% la semana pasada, aunque los precios diarios volvieron a superar los US$3.350/FEU.

Pese a estas oscilaciones, Levine subraya que “las tarifas se han mantenido por encima de los mínimos del año registrados a comienzos de octubre”. En Europa, una gestión de capacidad más estricta ha sostenido las alzas durante gran parte del cuarto trimestre. Las tarifas Asia–Norte de Europa subieron un 11%, hasta superar los US$2.700/FEU, mientras que las destinadas al Mediterráneo aumentaron un 15%, alcanzando US$3.850/FEU, con valores diarios ya por sobre los US$4.000/FEU.

Este adelantamiento de la demanda, según Freightos, está estrechamente vinculado a los desvíos por el Cabo de Buena Esperanza. “Para los importadores que no acumulen suficiente inventario antes del feriado, las continuas desviaciones por el Mar Rojo implicarán espera post Año Nuevo Lunar mucho más larga de lo habitual”, advirtió Levine.

Señales en el Mar Rojo

En paralelo, comienzan a surgir señales cautelosas de un eventual retorno parcial al Mar Rojo. Maersk envió recientemente un buque a través del estrecho de Bab el-Mandeb, el primero en más de dos años, mientras que ONE ha ofrecido algunos servicios mediante acuerdos de espacios con líneas navieras regionales. No obstante, Levine advierte que “las preocupaciones de los propietarios de carga por la exposición al riesgo y los costos de seguro siguen siendo una barrera relevante”, pese a una leve baja en las primas.

El eventual restablecimiento del tránsito tendría efectos contradictorios. “Provocará una concentración significativa de buques y congestión en hubs europeos, además de escasez de equipos en puertos de origen en el Lejano Oriente”, explica Levine, anticipando disrupciones, retrasos y alzas tarifarias en la fase inicial del ajuste.

Desde una mirada más geopolítica, el analista Lars Jensen llamó a la prudencia. “Existe un claro anhelo en la industria por volver a la normalidad a través del Mar Rojo, pero esto no puede darse por garantizado al 100%”, afirmó, recordando que el conflicto en Gaza sigue siendo un factor clave. Si bien calificó como propaganda los más recientes mensajes hutíes, advierte que estos reflejan que “no parecen muy convencidos de la duración del actual alto el fuego”, manteniendo elevada la incertidumbre para la industria marítima global.

