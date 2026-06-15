El mercado global del transporte marítimo de contenedores continúa mostrando señales de fortaleza, con un sostenido incremento de las tarifas spot, una demanda de carga más activa de lo previsto y una gestión de capacidad que sigue influyendo en la disponibilidad de espacios. Todo ello ocurre en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente y la persistencia de riesgos para la navegación en rutas estratégicas.

De acuerdo con Alphaliner, las tarifas de flete spot acumulan seis semanas consecutivas de alzas. El índice de Carga contenerizada de Shanghái (SCFI) alcanzó el 13 de junio los 2.726 puntos, tras aumentar 6% semanalmente, su nivel más alto desde septiembre de 2024. La consultora señala que la temporada alta tradicional parece haberse adelantado este año, en un escenario caracterizado por las incertidumbres geopolíticas y las políticas comerciales de Estados Unidos.

De hecho, la situación en Medio Oriente sigue siendo uno de los principales focos de atención para la industria. Alphaliner destaca que Estados Unidos e Irán aún no logran alcanzar un acuerdo permanente sobre las condiciones de tránsito en el Estrecho de Ormuz. Paralelamente, los rebeldes hutíes de Yemen renovaron sus amenazas contra la navegación comercial en el Mar Rojo, especialmente contra buques vinculados a Israel, tras los primeros ataques militares directos entre Irán e Israel desde el inicio del alto el fuego registrado en abril.

En este contexto, Peter Sand, analista jefe de Xeneta, afirmó que “las tarifas spot se mantienen elevadas en las principales rutas desde Asia y se esperan nuevos aumentos a mediados de junio, ya que la disrupción derivada del conflicto en Medio Oriente sigue afectando con fuerza al mercado”. El analista añadió que las tarifas spot desde el Lejano Oriente hacia las costas oeste (USWC) y este (USEC) de Estados Unidos han aumentado 127% y 106%, respectivamente, desde antes de la crisis en el Estrecho de Ormuz.

En detalle, Xeneta reportó para el 12 de junio tarifas promedio de mercado de US$4.258/FEU entre el Lejano Oriente y la USWC; US$5.462/FEU hacia la USEC; US$3.854/FEU hacia el norte de Europa; y US$5.194/FEU hacia el Mediterráneo.

Los servicios hacia Sudamérica también registran fuertes incrementos. Según datos de Platts citados por Journal of Commerce (JOC), las tarifas spot de contenedores entre Asia y Sudamérica se encuentran en niveles cercanos a sus máximos de los últimos dos años, impulsadas por una agresiva gestión de capacidad mediante cancelaciones de itinerarios y sucesivos incrementos tarifarios aplicados por las líneas navieras.

En este contexto, la tarifa spot entre el norte de Asia y la costa oeste de Sudamérica (WCSA) alcanzó los US$7.800/FEU al 9 de junio, un aumento semanal de 13% y su nivel más alto en 22 meses. En tanto, la ruta entre el norte de Asia y la costa este de Sudamérica (ECSA) llegó a US$5.800/FEU, un alza de 3% respecto de la semana anterior y el valor más elevado desde septiembre de 2024. JOC señala además que es probable que las tarifas continúen aumentando, ya que las líneas navieras prevén aplicar recargos de temporada alta durante las próximas semanas.

Blank sailings

Respecto de la capacidad disponible, Sand sostuvo que “los embarcadores no solo están pagando el precio en tarifas de flete, también están enfrentando retrasos para exportar bienes desde el Lejano Oriente”, señalando que incluso clientes con contratos de largo plazo están experimentando dificultades para asegurar espacios.

Sin embargo, los indicadores de capacidad muestran señales de mejora. Drewry informó que durante las próximas cinco semanas, entre las semanas 25 y 29 (del 15 de junio al 19 de julio), se prevén 34 cancelaciones de itinerarios (blank sailings) en las principales rutas Este-Oeste, equivalentes a una tasa de cancelación de 5%. Esto significa que el 95% de los servicios programados debería operar según lo previsto.

Las interrupciones continúan concentrándose principalmente en la ruta Transpacífico hacia el este, que representa el 50% de las cancelaciones previstas, seguida por los servicios Asia-Europa/Mediterráneo con 35%, mientras que la ruta Transatlántico concentra el 15% restante. Drewry destacó además que Gemini Cooperation y MSC mantienen elevados niveles de cumplimiento de itinerarios.

La consultora concluyó que la evolución futura del mercado dependerá de la capacidad de las líneas navieras para ajustar la oferta a las fluctuaciones de la demanda y de cómo los acontecimientos en Medio Oriente continúen afectando las cadenas globales de suministro.

Por MundoMaritimo