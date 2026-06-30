El mercado del transporte marítimo de contenedores atraviesa una etapa de fuerte presión al alza sobre las tarifas, impulsada por una demanda elevada, restricciones de capacidad y la incertidumbre asociada a la situación geopolítica en Medio Oriente. Aunque las líneas navieras han comenzado a incorporar más capacidad y los precios del bunker disminuyeron tras el endeble acuerdo de paz (roto el fin de semana pasado), los principales indicadores muestran que los costos para los propietarios de carga continuarán elevados en el corto plazo.

Según Alphaliner, la demanda de carga se mantiene dinámica en la mayoría de las rutas, con una temporada alta anticipada que ha llevado las tarifas spot a nuevos máximos. El Índice de Carga Contenerizada de Shanghái (SCFI) acumuló ocho semanas consecutivas de alzas y registró un incremento adicional de 3%, alcanzando los 3.121 puntos, su nivel más alto desde agosto de 2024 y un 63% por encima de hace dos meses.

En la misma línea, Drewry informó que su World Container Index (WCI) aumentó 5% semanal hasta US$4.166/FEU, alcanzando su mayor nivel desde septiembre de 2024. En la ruta Transpacífico, las tarifas spot desde Shanghái a Nueva York subieron 6% hasta US$7.149/FEU, mientras que Shanghái-Los Ángeles aumentó 12% hasta los US$5.750/FEU.

Peter Sand, analista jefe de Xeneta, destacó que las líneas navieras reaccionaron ante el fuerte aumento de tarifas y las disrupciones operacionales mediante un incremento de capacidad. “Finalmente han respondido a las tarifas spot disparadas y a la interrupción de las cadenas de suministro en las principales rutas marítimas desde Asia mediante el despliegue de una capacidad significativamente mayor [la semana pasada]”, señaló.

La capacidad ofrecida desde Lejano Oriente hacia la Costa Oeste de Estados Unidos aumentó 10,5% semanal, mientras que hacia la Costa Este estadounidense creció 12,1% y hacia el norte de Europa 11,9%. Sin embargo, Sand advirtió que esta expansión no necesariamente generará una baja inmediata de tarifas. “Los importadores no deberían esperar que esto se traduzca en una caída de las tarifas de flete”, afirmó.

El mercado también enfrenta cambios asociados a los costos energéticos. Alphaliner indicó que las líneas navieras se beneficiarán de una reducción significativa en el precio del bunker, con el barril de petróleo actualmente 25% más barato que semanas atrás. Aunque nuevamente todo estpa en veremos, dada la reanudación de hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

Drewry señaló que los importadores continúan adelantando embarques antes de posibles cambios arancelarios y mayores costos relacionados con el combustible, mientras las líneas navieras aplican ajustes tarifarios. En la ruta Asia-Europa, la consultora destacó que los precios se mantienen firmes ante la entrada en vigor de ajustes de combustible previstos para julio.

CMA CGM anunció mayores tarifas FAK desde Asia hacia Europa y el Mediterráneo, además de recargos por temporada alta (PSS), contribuyendo a mantener la presión alcista sobre los valores spot.

En materia operacional, la consultora indicó que las cancelaciones de itinerarios (blank sailings) se mantienen en niveles bajos. Para las próximas cinco semanas se esperan solo 24 cancelaciones en las principales rutas Este-Oeste, equivalente a una tasa de 3%, con un 97% de los servicios programados operando.

La mayor parte de las interrupciones se concentra en la ruta Transpacífico hacia el este (63%), seguida por Asia-Europa/Mediterráneo (29%). Drewry señaló que la mejora operacional sugiere una recuperación gradual de la oferta, aunque la fuerte demanda mantiene limitada la disponibilidad de espacio.

Respecto a la actividad portuaria, la consultora informó que su Container Port Throughput Indices aumentó 1,2% mensual en abril y 0,8% interanual. El crecimiento acumulado del año llegó a 3,1%, impulsado principalmente por Asia.

Los puertos de la región de Gran China registraron un aumento de 2,3% mensual y 4,5% interanual. Shanghai incrementó sus volúmenes 3,4% mensual y 8% anual, mientras Ningbo creció 3,8% mensual y 6% interanual.

En contraste, el índice de puertos de Norteamérica cayó 1,9% mensual y 5,5% interanual, aunque Long Beach y Los Ángeles mostraron avances en abril.

Finalmente, la crisis en Medio Oriente continúa siendo un factor determinante para el mercado. Alphaliner advirtió que “el marco del acuerdo de paz firmado entre EE.UU. e Irán contiene muchas incertidumbres, con muchos puntos importantes aún por acordar por ambas partes”, a lo que se suma su ya comprobada fragilidad.

El tránsito por el Estrecho de Ormuz continúa siendo un punto crítico. Según Xeneta, pese a algunos movimientos recientes, la navegación de portacontenedores sigue siendo limitada. “Las líneas navieras necesitan un corredor seguro y permanente antes de comprometer sus redes”, afirmó Sand.

En este escenario, las navieras mantienen una postura cautelosa antes de reactivar completamente sus servicios en la zona, mientras la combinación de demanda sólida, capacidad ajustada y riesgos geopolíticos mantiene la inestabilidad del mercado.

Por MundoMaritimo