El mercado del transporte marítimo de contenedores atraviesa una etapa de fuerte presión al alza sobre las tarifas, impulsada por una demanda elevada, restricciones de capacidad y la incertidumbre asociada a la situación geopolítica en Medio Oriente. Aunque las líneas navieras han comenzado a incorporar más capacidad y los precios del bunker disminuyeron tras el endeble acuerdo de paz (roto el fin de semana pasado), los principales indicadores muestran que los costos para los propietarios de carga continuarán elevados en el corto plazo.
Según Alphaliner, la demanda de carga se mantiene dinámica en la mayoría de las rutas, con una temporada alta anticipada que ha llevado las tarifas spot a nuevos máximos. El Índice de Carga Contenerizada de Shanghái (SCFI) acumuló ocho semanas consecutivas de alzas y registró un incremento adicional de 3%, alcanzando los 3.121 puntos, su nivel más alto desde agosto de 2024 y un 63% por encima de hace dos meses.
En la misma línea, Drewry informó que su World Container Index (WCI) aumentó 5% semanal hasta US$4.166/FEU, alcanzando su mayor nivel desde septiembre de 2024. En la ruta Transpacífico, las tarifas spot desde Shanghái a Nueva York subieron 6% hasta US$7.149/FEU, mientras que Shanghái-Los Ángeles aumentó 12% hasta los US$5.750/FEU.
Peter Sand, analista jefe de Xeneta, destacó que las líneas navieras reaccionaron ante el fuerte aumento de tarifas y las disrupciones operacionales mediante un incremento de capacidad. “Finalmente han respondido a las tarifas spot disparadas y a la interrupción de las cadenas de suministro en las principales rutas marítimas desde Asia mediante el despliegue de una capacidad significativamente mayor [la semana pasada]”, señaló.
La capacidad ofrecida desde Lejano Oriente hacia la Costa Oeste de Estados Unidos aumentó 10,5% semanal, mientras que hacia la Costa Este estadounidense creció 12,1% y hacia el norte de Europa 11,9%. Sin embargo, Sand advirtió que esta expansión no necesariamente generará una baja inmediata de tarifas. “Los importadores no deberían esperar que esto se traduzca en una caída de las tarifas de flete”, afirmó.
El mercado también enfrenta cambios asociados a los costos energéticos. Alphaliner indicó que las líneas navieras se beneficiarán de una reducción significativa en el precio del bunker, con el barril de petróleo actualmente 25% más barato que semanas atrás. Aunque nuevamente todo estpa en veremos, dada la reanudación de hostilidades entre Estados Unidos e Irán.
Drewry señaló que los importadores continúan adelantando embarques antes de posibles cambios arancelarios y mayores costos relacionados con el combustible, mientras las líneas navieras aplican ajustes tarifarios. En la ruta Asia-Europa, la consultora destacó que los precios se mantienen firmes ante la entrada en vigor de ajustes de combustible previstos para julio.
CMA CGM anunció mayores tarifas FAK desde Asia hacia Europa y el Mediterráneo, además de recargos por temporada alta (PSS), contribuyendo a mantener la presión alcista sobre los valores spot.
En materia operacional, la consultora indicó que las cancelaciones de itinerarios (blank sailings) se mantienen en niveles bajos. Para las próximas cinco semanas se esperan solo 24 cancelaciones en las principales rutas Este-Oeste, equivalente a una tasa de 3%, con un 97% de los servicios programados operando.
La mayor parte de las interrupciones se concentra en la ruta Transpacífico hacia el este (63%), seguida por Asia-Europa/Mediterráneo (29%). Drewry señaló que la mejora operacional sugiere una recuperación gradual de la oferta, aunque la fuerte demanda mantiene limitada la disponibilidad de espacio.
Respecto a la actividad portuaria, la consultora informó que su Container Port Throughput Indices aumentó 1,2% mensual en abril y 0,8% interanual. El crecimiento acumulado del año llegó a 3,1%, impulsado principalmente por Asia.
Los puertos de la región de Gran China registraron un aumento de 2,3% mensual y 4,5% interanual. Shanghai incrementó sus volúmenes 3,4% mensual y 8% anual, mientras Ningbo creció 3,8% mensual y 6% interanual.
En contraste, el índice de puertos de Norteamérica cayó 1,9% mensual y 5,5% interanual, aunque Long Beach y Los Ángeles mostraron avances en abril.
Finalmente, la crisis en Medio Oriente continúa siendo un factor determinante para el mercado. Alphaliner advirtió que “el marco del acuerdo de paz firmado entre EE.UU. e Irán contiene muchas incertidumbres, con muchos puntos importantes aún por acordar por ambas partes”, a lo que se suma su ya comprobada fragilidad.
El tránsito por el Estrecho de Ormuz continúa siendo un punto crítico. Según Xeneta, pese a algunos movimientos recientes, la navegación de portacontenedores sigue siendo limitada. “Las líneas navieras necesitan un corredor seguro y permanente antes de comprometer sus redes”, afirmó Sand.
En este escenario, las navieras mantienen una postura cautelosa antes de reactivar completamente sus servicios en la zona, mientras la combinación de demanda sólida, capacidad ajustada y riesgos geopolíticos mantiene la inestabilidad del mercado.
Por MundoMaritimo
Sector portacontenedor: anticipo de embarques mantiene al alza las tarifas spot, pese a la baja en los precios del bunker
Cancelaciones de itinerarios siguen mostrando un constante descenso, pese a caída de las tarifas spot
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.