El mercado tanquero comenzó 2026 en un entorno de alta incertidumbre, pero con un desempeño notablemente sólido en sus principales indicadores. De acuerdo con el más reciente informe Tanker Shipping Financial Insight de Drewry, las acciones del sector registraron un fuerte repunte durante los primeros meses del año, impulsadas por un aumento en la oferta de petróleo, una intensa actividad de almacenamiento y el consiguiente incremento en las tarifas de flete.

En este contexto, “las tarifas de transporte (BDTI y BCTI) han subido un 177,0% y 175,3% en lo que va del año, respectivamente”, reflejando un mercado tensionado por factores tanto estructurales como coyunturales. Este dinamismo también se tradujo en un sólido desempeño bursátil: “el Drewry Crude Tanker Equity Index (DCTEI) y el Drewry Product Tanker Equity Index (DPTEI) avanzaron 50,7% y 51,7% en lo que va de 2026”.

No obstante, en marzo la escalada del conflicto entre Irán e Israel generó una corrección momentánea ante el temor de restricciones a las exportaciones de crudo. Sin embargo, el mercado recuperó rápidamente el optimismo luego de que Irán permitiera el tránsito selectivo de buques por el estrecho de Ormuz, reactivando las expectativas de comercio.

En términos operativos, las tarifas de flete han experimentado un alza generalizada, lideradas por los buques VLCC. Según Drewry, “las tarifas de los VLCC se ven especialmente favorecidas por una flota envejecida y la limitada entrega de buques nuevos en el primer semestre de 2026, lo que restringe la oferta efectiva”. Este impulso también se ha trasladado al segmento Suezmax, mientras que los Aframax y LR2 se mantienen firmes gracias a cambios en los flujos comerciales, incluyendo mayores exportaciones desde Venezuela y el aumento de envíos desde Canadá hacia Asia tras la expansión del TMX.

El desempeño de las navieras tanqueras ha sido dispar. Las acciones de Nordic American Tankers destacó como el actor más dinámico, con un alza de 72,7% en el año, “reflejada por un aumento significativo en los ingresos de los Suezmax y las medidas activas de renovación de flota”. En contraste, CMB.TECH NV registró un crecimiento más moderado (35,7%), afectado por su diversificación hacia segmentos distintos al tanquero.

En paralelo, el mercado ha visto la irrupción de nuevos actores con estrategias agresivas de expansión. Es el caso de Sinokor, que, a través de un joint venture con MSC, ha adquirido más de 50 buques de segunda mano y continúa sumando capacidad mediante contratos de fletamento. “La compañía ha estado pagando entre 10% y 15% por sobre los niveles de mercado para asegurar tonelaje”, señala el informe, en una estrategia que ya está reduciendo la disponibilidad de buques y respaldando los valores de los activos, especialmente en el segmento VLCC.

Este auge también se refleja en el mercado de compraventa. “El valor de un VLCC de cinco años alcanzó los US$140 millones a fines de marzo de 2026, frente a los US$119 millones en diciembre de 2025”, evidenciando el fuerte apetito por capacidad disponible. En el caso de los tanqueros de productos, los LR2 registraron un incremento de 18,3% en su valoración en el mismo período.

Sin embargo, las perspectivas sugieren cautela. Las curvas de los Contratos de Flete a Futuro (FFA, por su sigla en inglés) anticipan una caída significativa de las tarifas más allá del segundo trimestre. Según Drewry, “los niveles actuales parecen insostenibles y están impulsados en gran medida por disrupciones geopolíticas”. Un eventual agravamiento de las tensiones en Medio Oriente podría alterar los flujos comerciales, elevando los precios del petróleo y reduciendo las exportaciones, en la medida en que los países opten por utilizar sus reservas internas.

Por MundoMaritimo