Los puertos de Shenzhen y Nansha, en la provincia de Guangdong, China, han debido cerrar a partir del 22 de septiembre, ante la llegada del supertifón “Ragasa” (imagen, desde el espacio). También han trascendido reportes que indican el cierre de los puertos de Shekou, Chiwan, Mawan y Dachan Bay hasta que mejoren las condiciones del tiempo. Se estima que el evento climatológico podría provocar retrasos en el transporte marítimo que agraven la congestión en terminales del sudeste asiático, informó S&P Global.
"Se prevé que el viento y la lluvia se intensifiquen gradualmente en la tarde del día 23, y que el período entre la noche del 23 y el 24 sea el de mayor intensidad, con un riesgo extremadamente alto de causar desastres", señaló una fuente de una línea naviera basada en China.
La misma fuente indicó que las terminales de Yantian y Shekou, en Shenzhen, probablemente reabrirán el 25 de septiembre "si todo marcha bien".
Según S&P Global Commodities at Sea, al momento de los cierres había 15 buques fondeados, amarrados o navegando con motores en funcionamiento en el puerto de Shenzhen.
Retrasos con efecto dominó
Participantes del mercado, incluidos propietarios de carga, navieras y autoridades portuarias, expresaron preocupación por la acumulación de buques, la congestión y los retrasos en los itinerarios debido a la incertidumbre sobre las operaciones portuarias.
Además, advirtieron que los retrasos podrían extenderse pronto a los puertos del sudeste asiático. "El tifón podría provocar acumulación de naves y atascos portuarios, generando retrasos con un efecto dominó hacia los puertos del sudeste asiático, que ya enfrentan una congestión promedio de dos a tres días", comentó un agente de carga de la región.
Impacto en el mercado
Las tarifas spot de flete de contenedores desde el norte de Asia hacia las costas este y oeste de Australia cayeron en US$100/FEU en la semana al 19 de septiembre, en medio de volúmenes de carga estables durante la temporada alta tradicional.
En paralelo, algunas líneas navieras han optado por eliminar el alza general de tarifas programada para el 1 de octubre, introduciendo en cambio un ajuste a mitad de mes, anticipando un repunte de la actividad tras la Semana Dorada en China, según especialistas del sector.
Sin embargo, un tifón justo antes del período festivo podría complicar el escenario y sumar problemas para los propietarios de carga. "El tifón, al llegar justo antes de la Semana Dorada, podría afectar significativamente las operaciones portuarias", señaló una autoridad portuaria australiana.
En el mercado estadounidense no se esperan impactos por retrasos relacionados con la tormenta, dado el adelantamiento de importaciones previo a la Semana Dorada. "Es evidente que el retail de EE. UU. acumuló inventarios para la temporada navideña en julio, con el fin de evitar los efectos inciertos de los aranceles", indicó una línea naviera basada en China.
Por MundoMaritimo
