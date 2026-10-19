La exposición al sulfuro de hidrógeno (H₂S) representa un riesgo para las tripulaciones no solo al ingresar a espacios cerrados, sino también durante tareas habituales de mantenimiento e inspección a bordo. Una revisión de accidentes marítimos presentada ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y analizada por Gard indica que al menos 29 de las 56 muertes identificadas por exposición a este gas ocurrieron fuera de espacios confinados.

Los antecedentes, recogidos en el documento CCC 12/INF.20 del 10 de julio de 2026, muestran que varios tripulantes sufrieron intoxicaciones al abrir accesos a tanques, desmontar bombas y tuberías, trabajar cerca de conductos de ventilación o intentar rescatar a compañeros. En muchos de estos casos, las víctimas no tenían previsto ingresar a los espacios afectados. “La exposición se produjo cuando el gas acumulado fue liberado durante la apertura o manipulación de instalaciones que contenían residuos”, apunta Gard.

Accidentes durante labores de mantenimiento

Entre los incidentes examinados figura un accidente ocurrido a bordo de un buque de perforación, cuando un segundo ingeniero y un motorista se preparaban para limpiar un tanque de aguas de sentina.

Ambos trabajadores abrieron la escotilla de acceso para permitir la ventilación. Poco después, mientras se alejaba de la abertura, el segundo ingeniero perdió el conocimiento y los dos tripulantes cayeron al interior del tanque. Ambos fallecieron pese a los intentos de rescate.

La investigación determinó que el tanque contenía agua oleosa y depósitos de residuos capaces de generar sulfuro de hidrógeno. La apertura de la escotilla habría liberado el gas acumulado hacia la sala de bombas, provocando la exposición antes de que comenzaran las tareas dentro del tanque.

El caso muestra que la apertura de una instalación puede liberar concentraciones peligrosas de gas, incluso cuando la operación no contempla el ingreso de personal al espacio.

Fuentes de exposición a bordo

El sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro, tóxico e inflamable que puede generarse por la descomposición de materiales orgánicos o residuos que contienen hidrocarburos en condiciones de escasez de oxígeno.

En los buques, su formación puede estar asociada a aguas de sentina, lodos oleosos, sistemas de aguas residuales, restos de combustible, residuos de carga y tanques de lastre contaminados.

Gard especifica que “el gas es más pesado que el aire, por lo que puede acumularse en zonas bajas o con ventilación insuficiente. Además, puede permanecer disuelto en líquidos y liberarse cuando estos son bombeados, agitados o sometidos a cambios de presión”.

Aunque en concentraciones reducidas presenta un olor característico a huevo podrido, este no constituye una señal de advertencia confiable, debido a que la exposición puede afectar rápidamente el sentido del olfato.

A concentraciones aproximadas de entre 700 y 1.000 partes por millón, la inhalación de H₂S puede provocar pérdida de conocimiento después de unas pocas respiraciones. La parálisis respiratoria y la muerte pueden producirse en cuestión de minutos.

Medidas de prevención y respuesta

El análisis plantea que la evaluación de riesgos debe considerar tanto los espacios que contienen posibles acumulaciones de gas como las zonas cercanas donde este podría dispersarse.

Antes de abrir tanques, válvulas, bombas o tuberías, se recomienda revisar los antecedentes de uso de las instalaciones, los materiales almacenados y las condiciones que podrían favorecer la generación de H₂S. También se debe evaluar la trayectoria que seguiría el gas al liberar presión o iniciar la ventilación, evitando que los trabajadores permanezcan en posibles puntos de exposición.

Entre las medidas preventivas se incluye el uso de detectores multigás calibrados, capaces de medir sulfuro de hidrógeno, oxígeno y gases inflamables. Las mediciones deben repetirse cuando cambien las condiciones del espacio, por ejemplo, después de operaciones de lavado, bombeo o ventilación.

Sin embargo, el documento advierte que estos instrumentos no deben utilizarse como única medida de protección, ya que una liberación repentina de H₂S podría provocar una intoxicación antes de que el detector entregue una advertencia efectiva.

El informe también recomienda reducir la acumulación innecesaria de aguas oleosas y residuos orgánicos, revisar las conexiones entre sistemas de drenaje y evitar condiciones de estancamiento que favorezcan la formación del gas.

En caso de emergencia, las operaciones de rescate deben seguir los procedimientos establecidos a bordo. El ingreso de otros tripulantes a una zona contaminada sin equipos de protección respiratoria y personal capacitado puede provocar nuevas víctimas.

Por MundoMaritimo