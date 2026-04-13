La sociedad de clasificación DNV instó a sus clientes a utilizar la actualización de la Organización Marítima Internacional (OMI) de las recomendaciones para el ingreso a espacios cerrados a bordo de los buques, en respuesta a los persistentes riesgos que esta operación representa para la seguridad de las tripulaciones. Esto como base para fortalecer sus sistemas de gestión de seguridad, para la revisión y ajuste de sus SMS, reforzar la capacitación, asegurar la disponibilidad de equipos y otorgar el tiempo necesario para la planificación de estas operaciones. Asimismo, subrayó la importancia de incorporar la gestión de ingreso a espacios cerrados como un eje central en auditorías internas y revisiones de la administración y capitanía.
Cabe mencionar que la actualización fue adoptadas el 27 de junio de 2025 mediante la Resolución MSC.581(110) y busca reforzar la necesidad de abordar estos procedimientos bajo la sistemática del Sistema de Gestión de Seguridad (SMS), ante un escenario donde continúan registrándose accidentes fatales por atmósferas incapaces de sustentar la vida.
De acuerdo con DNV, la actualización de la OMI “se sustenta en investigaciones que evidencian fallas recurrentes en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de procedimientos adecuados de ingreso”. A ello se suma la complejidad estructural de ciertos espacios a bordo, que dificulta condiciones seguras de ventilación, iluminación y desplazamiento. En este contexto, se destaca el rol clave del liderazgo organizacional —tanto en tierra como en los buques— para garantizar la correcta implementación de estas medidas y fomentar una cultura de seguridad efectiva.
Las conclusiones del organismo internacional son respaldadas por InterManager, que estimó que cerca de 350 tripulantes y trabajadores externos han fallecido por asfixia en espacios cerrados desde 1996, incluyendo 70 muertes derivadas de 43 incidentes registrados desde 2022.
Según DNV, entre las principales recomendaciones, “la OMI plantea la adopción de una estrategia integral de seguridad desarrollada por las compañías en conjunto con las tripulaciones. Esta debe contemplar la elaboración de un ‘Registro de Espacios Cerrados’ específico por buque, que identifique dichos espacios, sus peligros asociados, evaluaciones de riesgo bajo distintas condiciones y las medidas de mitigación requeridas antes del ingreso”.
Asimismo, se establece la necesidad de implementar esquemas procedimentales que aseguren capacitación completa en el uso, mantenimiento y calibración de equipos de medición atmosférica. Las directrices también enfatizan el factor humano, reconociendo que el compromiso, la competencia y la actitud de los trabajadores en todos los niveles son determinantes para la efectividad de los sistemas de gestión de seguridad.
En materia técnica, se introducen nuevas orientaciones sobre niveles de gases y uso de detectores portátiles, alineadas con lo dispuesto en el Convenio SOLAS. No obstante, se recalca que cualquier medida adicional debe basarse en evaluaciones de riesgo que consideren la naturaleza de la carga y los marcos regulatorios aplicables, como el Código IMDG, IMSBC, IBC e IGC, entre otros.
Por MundoMaritimo
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