Con una jornada de voluntariado que reunió a colaboradores de San Antonio Terminal Internacional (STI), estudiantes, docentes y equipo de Fundación Mi Parque, culminó el proyecto de mejoramiento del patio del Liceo Juan Dante Parraguez, una iniciativa impulsada por STI en alianza con Mi Parque, desarrollada de manera participativa junto a la comunidad educativa.

La iniciativa transformó un espacio central para la comunidad educativa, incorporando nuevas áreas de encuentro y descanso, un aula al aire libre tipo anfiteatro, zonas de picnic, mesas de ping pong, columpios, sombreaderos, vegetación, árboles y sectores especialmente diseñados para el uso diario de estudiantes y equipos del establecimiento. Durante la jornada, voluntarios de STI y miembros de la comunidad educativa realizaron la plantación de árboles y cerca de 400 especies vegetales.

El gerente general del terminal portuario, Andrés Albertini, destacó que "el futuro de San Antonio está en sus niños y jóvenes, por lo que nos motiva mucho aportar para que crezcan en mejores espacios. Como STI hemos recuperado plazas de la comuna y desarrollado fondos concursables que han apoyado iniciativas de organizaciones sociales y establecimientos educacionales, y hoy damos un nuevo paso con este proyecto en el Liceo Juan Dante Parraguez. Felicito a Irene, su directora, por el tremendo trabajo que hace, y como compañía, nos alegra poder aportar con un lugar que invite a sus estudiantes a encontrarse, aprender y disfrutar de su entorno".

La actividad marcó el cierre de un proceso de cerca de cuatro meses de trabajo colaborativo, que incluyó talleres de diagnóstico, diseño participativo y construcción junto a estudiantes, profesores y equipos del establecimiento, permitiendo desarrollar una propuesta acorde con las necesidades e ideas de quienes utilizan diariamente este espacio.

La directora del establecimiento, Irene Álvarez, señaló que "para nuestra comunidad educativa este proyecto tiene un enorme significado. Hoy contamos con un entorno más cómodo y funcional para nuestra comunidad educativa, que favorece la convivencia, las actividades al aire libre y el desarrollo de experiencias de aprendizaje en un entorno que ellos mismos ayudaron a visualizar".

Desde Fundación Mi Parque, la coordinadora de Proyectos, María José Sáez, sostuvo que "el proyecto demuestra el valor que tiene el diseño participativo, ya que cuando la comunidad forma parte de las decisiones y luego participa en la construcción, se generan lugares que realmente responden a sus necesidades y que son apropiados y cuidados por quienes los utilizan”.

La jornada concluyó con la inauguración oficial del patio y una convivencia entre los participantes, dando inicio al uso de un espacio que beneficiará a más de 400 personas, entre estudiantes y miembros del equipo educativo.

MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.

En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.