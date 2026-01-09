A inicios de año la exportación de cerezas se posiciona como uno de los principales motores de la movilización de carga refrigerada en los puertos y centros logísticos de Chile. En un escenario marcado por una alta concentración de demanda y exigencias operacionales, SITRANS, compañía con más de 40 años de experiencia en el ámbito logístico, implementó una planificación anticipada para enfrentar la temporada 2025-2026, apoyada en una operación 24/7, una cultura de excelencia operacional y una coordinación precisa con clientes, puertos y transportistas.

“Uno de los retos de este periodo es la coordinación de recursos para movilizar toneladas de cerezas con agilidad y eficiencia, lo que requiere organización entre todos los actores de la cadena. La operación es determinante para gestionar el volumen de carga, y la planificación con distintos actores, como por ejemplo las líneas navieras con su servicio especializado ‘Cherry Express’, que permiten asegurar la calidad de la fruta y el éxito general de la temporada”, destaca Katherinne Vega, subgerente de Excelencia Operacional y Transporte de SITRANS.

La ejecutiva señala que una de las ventajas comparativas de las operaciones que realiza SITRANS es que cuenta con una infraestructura tecnológica de alto estándar que asegura la trazabilidad, seguridad en los equipos y control de calidad en cada una de las etapas del proceso. Otro factor diferenciador es el consumo eléctrico a través de fuentes renovables y el desempeño del equipo. En el caso del despacho, SITRANS dispone además de tecnología que garantiza la precisión total en su temperatura sin errores, logrando entregar servicios de alta calidad a los exportadores.

“Además de nuestra ventaja tecnológica, equipos especializados y una planificación eficiente, ofrecemos servicios especializados que van más allá de la preparación del contenedor para su exportación, que cuentan con el respaldo de profesionales con más de diez años de experiencia, que entregan soluciones clave para hacer frente a esta temporada, como el cold treatment, orientado al monitoreo continuo de la temperatura de la fruta, durante todo su trayecto”, aseguró Vega.

Finalmente, la ejecutiva agregó que la empresa dispone de repuestos originales como representantes de la marca, lo que les permite además de llevar una planificación y relación cercana con los fabricantes, abastecerse anticipadamente, entregar servicios de reparación y de asistencia premium ante eventuales fallas tanto en ruta, packing y en puerto, ofreciendo un servicio integral, confiable y de alto estándar, que constituye un factor diferenciador dentro de la industria.

Alto volumen y concentración de la demanda

Si bien las cerezas ocupan el tercer lugar dentro de las exportaciones nacionales más destacadas, luego del cobre y el salmón, según la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) se proyecta que el país exporte alrededor de 105 millones de cajas en la temporada 2025-2026, cifra inferior a los 131 millones estimados inicialmente.

Factores climáticos como heladas, lluvias y una primavera inestable habrían incidido en la reducción de la producción nacional. Sin embargo, los expertos señalan que se está trabajando para obtener cerezas de mayor calidad y en mejor condición que el año anterior, con el objetivo de lograr mejores retornos.

Frente a este escenario, uno de los desafíos más relevantes del período es el volumen y la concentración de la demanda, lo que exige una coordinación importante entre todos los actores de la cadena logística: exportadores, líneas navieras, depósitos de contenedores, transporte terrestre y puertos de la región.

De acuerdo con el último Informe Comercial Mensual de Comercio Exterior de Chile, el sector frutícola logró embarques al exterior por US$6.608 millones, obteniendo el 8,6% de las exportaciones totales a nivel nacional. En este desempeño, las cerezas superaron las 625 mil toneladas exportadas, consolidando a Chile como líder mundial de este mercado, lo cual reafirma la importancia de mantener una logística robusta, confiable y capaz de responder ante la demanda con una operación fluida y expedita.

Por MundoMaritimo