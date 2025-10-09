Durante la mañana del miércoles 8 de octubre, en el Terminal San Antonio Alto de SITRANS, en San Antonio, se llevó a cabo la ceremonia que marcó el inicio de las operaciones conjuntas entre la línea naviera PIL y el operador de servicios logísticos integrales SITRANS, consolidando de este modo una nueva alianza estratégica entre ambas compañías.
Phillip Schaale, gerente general de SITRANS, explicó a MundoMaritimo que esta colaboración busca “dar servicios de depósito a PIL y apoyarlos en todos sus requerimientos de servicios intermodales, a propósito de su decisión de desarrollar un servicio conjunto junto a otras dos líneas navieras y aumentar su capacidad y presencia en San Antonio y en los puertos de la costa oeste de Sudamérica mediante portacontenedores de mayor tamaño”. Según el ejecutivo, la infraestructura de SITRANS, con alto estándar, en comparación con las distintas alternativas existentes de la competencia, en cuanto a cantidad de equipos y hectáreas habilitadas, les permite entregar “transparencia, tranquilidad y confiabilidad” al manejo de contenedores.
Además, destacó las ventajas de operación con los transportistas terrestres, considerados un actor clave en la eficiencia logística. Al respecto, Schaale explicó que mediante un sistema de agendamiento y plataformas de información han logrado optimizar los tiempos de atención y circulación de camiones, aumentando la productividad y mejorando la experiencia para los exportadores e importadores, factor clave durante épocas de alta demanda como lo es la temporada de exportación de cerezas.
Igualmente, el ejecutivo destacó que una de las cualidades del servicio que brindará SITRANS a la línea naviera es la sostenibilidad de sus operaciones, al contar con estándares carbono neutrales: “Somos de los primeros orientados a desarrollar terminales carbono-neutrales, a realizar operaciones ‘verdes’ como es el caso del terminal San Antonio Alto”.
Temporada Cherry en la mira
Desde la perspectiva de PIL, Juan Enrique Byers, gerente general de la línea naviera en Chile, resaltó la coincidencia de ambas compañías en la búsqueda de la excelencia operacional, especialmente durante la temporada Cherry: “Va a ser súper desafiante para PIL porque va a ser nuestra primera temporada en San Antonio… estamos en coordinación muy cercana con todos los ejecutivos de SITRANS para tener lo que necesitamos, que es excelencia profesional y comunicación continua de ambas partes”. Añadió que la línea naviera proyecta un aumento en la operación durante la temporada Cherry [Desde la semana 49 de 2025 a la semana 2 de 2026], con exportaciones que podrían llegar a 800 TEUs y un manejo de contenedores que será “la prueba de fuego de esta excelencia operacional”.
La elección de SITRANS como socio estratégico, explicó, también respondió a valores que comparte el operador logístico con la línea naviera. “Básicamente SITRANS está enfocada en ser una empresa sostenible y centrada en las personas y eso va totalmente de la mano con los valores de PIL”, indicó Byers, destacando la coincidencia con la cultura corporativa entre ambas compañías.
Por su parte, Hubani Manzo, gerente de Negocios de SITRANS, añadió que la alianza representa la incorporación de un nuevo cliente clave y una oportunidad para mostrar los estándares de confiabilidad y eficiencia de la compañía: “PIL eligió un operador confiable, de alto estándar y que puede ofrecerle un servicio de excelencia, con buena conectividad, con buenos accesos hacia los terminales portuarios y capacidad de integrar servicios no solo acá en San Antonio, sino también en Santiago y en los distintos terminales desde Arica a Puerto Montt”.
Ambas compañías coinciden en que la colaboración permitirá enfrentar los desafíos de una industria logística cada vez más dinámica y exigente, otorgando rapidez, eficiencia y altos estándares de servicio. Según Manzo, “la logística es un mercado muy dinámico… esperamos poder entregarle a PIL todos estos beneficios al trabajar con nosotros y de poder crecer junto con las distintas gamas de servicios que ofrece SITRANS”.
Por MundoMaritimo
