En dependencias de Sitrans Curauma, en la Región de Valparaíso, Chile, se desarrolló la Feria Carrier, evento organizado por Sitrans, empresa con más de 40 años de trayectoria en el ámbito logístico, junto a Carrier, referente global en soluciones de refrigeración. La instancia, en la cual MundoMaritimo estuvo presente, tuvo como objetivo dar a conocer las últimas tendencias en transporte y generar un espacio de encuentro para los distintos actores del ecosistema logístico.
La actividad reunió a clientes, compañías, federaciones de transporte, líneas navieras y socios estratégicos del rubro, quienes participaron en presentaciones técnicas, espacios de conversación, sesiones de preguntas y networking, abordando los principales desafíos de la cadena logística, con énfasis en el transporte de carga refrigerada.
Durante la apertura del evento, el gerente de Negocio de Sitrans, Hubani Manzo, destacó la relevancia de la feria como un espacio para visibilizar tecnologías y fortalecer el diálogo sectorial. “Es un evento muy importante para nosotros porque convoca un espacio para dar a conocer las distintas tecnologías que tiene Carrier”, señaló. “Es una oportunidad para poder conversar sobre estos nuevos productos que se están lanzando de cara al mercado, sobre la tecnología que tienen, la eficiencia y todo lo que pueden aportar a la cadena logística en Chile y en Sudamérica”, indicó.
Nuevos productos para carga refrigerada
Uno de los principales hitos de la jornada fue el inicio de una nueva vertical de negocio entre Sitrans y Carrier, con la presentación de dos nuevos productos: Genset y Undermount, dispositivos especializados para el transporte de carga refrigerada.
Según explicó Manzo, “(Son) dispositivos especializados para el transporte de carga refrigerada, atingentes para las grandes exportaciones que estamos realizando en nuestro país”. En ese contexto, valoró la convocatoria lograda, señalando que el objetivo fue reunir a actores nacionales e internacionales para aportar a la cadena logística.
La realización de la feria coincidió con el desarrollo de la temporada de exportación de cerezas, uno de los periodos de mayor exigencia para la logística nacional. Al respecto, Manzo indicó que se espera un mayor movimiento hacia la semana 52, aunque destacó un desempeño más estable de la cadena.
Asimismo, explicó que diversos factores han contribuido a este escenario, entre ellos una mejor coordinación logística y mayor disponibilidad de tiempo para los retiros, considerando que el Año Nuevo Chino se celebra en febrero. “No estamos viendo problemas como los de congestión de temporadas pasadas. Creo que hemos ido aprendiendo de los errores en toda la cadena logística con todos los actores”, agregó.
En ese contexto, los nuevos equipos presentados durante la feria juegan un rol relevante. “Este tipo de productos contribuyen a toda la cadena logística porque aportan más confiabilidad para mantener la carga refrigerada en todos los tiempos de desplazamiento”, explicó Manzo, añadiendo que también permiten mejorar la eficiencia operativa y reducir el uso de combustibles.
Desde Carrier, el encargado de Distribución, Leonardo Gimenez, valoró la feria como una instancia clave para fortalecer la presencia de la compañía en el transporte refrigerado a nivel local. “Junto a nuestro aliado por más de 20 años decidimos trabajar en generar soluciones para que el mundo del transporte pueda mover cargas refrigeradas acorde a las necesidades reales del rubro”, indicó.
Al cierre de la jornada, los asistentes pudieron interactuar directamente con los equipos, conocer las nuevas herramientas y explorar soluciones integrales, consolidando la Feria Carrier como un espacio de intercambio técnico y comercial para el sector logístico-portuario.
Por MundoMaritimo
