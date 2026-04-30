En un escenario donde la competitividad del país exige cadenas de suministro cada vez más eficientes, la logística se posiciona como un pilar fundamental para la integración del comercio exterior. En ese contexto, SITRANS participó en un encuentro bilateral realizado en Bolivia, instancia que reunió en La Paz y Santa Cruz de la Sierra a autoridades, representantes del sector público y líderes empresariales de ambos países.

La compañía estuvo representada por Hubani Manzo, gerente de Negocio de SITRANS, y por Valeria Buneder, agente de SITRANS Arica-Iquique, quienes participaron en reuniones con la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX), entre otros actores clave del ecosistema logístico y comercial.

Durante el encuentro, se abordaron oportunidades concretas para fortalecer el comercio exterior boliviano a través de los puertos del norte de Chile, así como líneas de trabajo orientadas a la eficiencia logística, la facilitación portuaria, la interoperabilidad aduanera, la habilitación ferroviaria y el desarrollo del Corredor Bioceánico Central.

“Para nosotros este escenario abre oportunidades concretas en la captación de nuevos flujos logísticos, el fortalecimiento de soluciones integradas para clientes de Bolivia y una mayor vinculación con actores públicos y privados del comercio exterior. Ser parte de este tipo de encuentros, permite construir espacios de confianza con actores clave del ecosistema logístico y empresarial boliviano, pero además anticiparnos a tendencias y posicionarnos tempranamente en iniciativas que podrían materializarse en el corto y mediano plazo”, explicó Hubani Manzo.

Corredores logísticos, competitividad portuaria y proyección regional

Entre los principales focos de desarrollo destacan las rutas que conectan ciudades clave de Bolivia, como La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, con los puertos del norte de Chile, especialmente Arica e Iquique, que se proyectan como nodos logísticos estratégicos para la región. A esto se suma el impulso al Corredor Bioceánico Central, iniciativa que busca conectar zonas productivas de Brasil con el Pacífico a través de Bolivia, ampliando el alcance de los flujos logísticos más allá del comercio bilateral.

“En SITRANS contamos con terminales en ubicaciones clave dentro de Arica e Iquique, lo que permite capturar de manera directa estos flujos, facilitando el transporte, almacenamiento y operación de carga, tanto para el comercio local como para el intercambio con Bolivia y Perú. Este posicionamiento no solo fortalece nuestra presencia en rutas, sino que también nos abre espacio para expandir lo que llamamos hinterland, o zona de influencia terrestre, hacia corredores logísticos de escala regional”, agregó Valeria Buneder.

En este nuevo contexto, la competitividad de los puertos del norte de Chile estará directamente vinculada a su capacidad de responder de manera eficiente a un eventual aumento en la demanda, tanto en términos de infraestructura como de coordinación operativa. Si bien existen desafíos en capacidad instalada, estos terminales cuentan con ventajas relevantes, como su experiencia histórica en comercio exterior y su especialización en la atención de carga boliviana.

Considerando lo anterior, la empresa líder en logística destaca que la apertura bilateral impulsada por la Cancillería refuerza la posibilidad de que Chile consolide su posición como plataforma logística regional, no solo desde sus puertos, sino a través de una integración más amplia de servicios.

“El sector privado cumple un rol clave en la integración regional, ya que es el encargado de transformar estas oportunidades en soluciones logísticas concretas, a través de inversión, operación y desarrollo de capacidades. Empresas como SITRANS aportan continuidad, eficiencia y articulación a los corredores logísticos”, destacó Manzo.

Por último, el ejecutivo aprovechó de “agradecer a Cancillería y a SOFOFA por generar estos espacios de encuentro y articulación público-privada, que son fundamentales para avanzar en una agenda de integración real y con proyección a nivel país. Este tipo de instancias refuerza el compromiso del empresariado con el desarrollo del comercio exterior, la integración logística y la construcción de puentes de desarrollo entre Chile y Bolivia”.