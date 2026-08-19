Sinotrans (China) se posicionó como el mayor freight forwarder marítimo a nivel mundial, tras gestionar 4,93 millones de TEUs durante 2025, de acuerdo con el ranking Top 25 Global Ocean Freight Forwarders 2026 elaborado por Armstrong & Associates (A&A) con datos del año anterior.
La compañía china superó a Kuehne+Nagel (Suiza), que alcanzó 4,33 millones de TEUs, mientras que DSV (Dinamarca) ocupó la tercera posición con 3,70 millones de TEUs. A continuación, se ubicó DHL Supply Chain & Global Forwarding (Alemania), con 3,27 millones de TEUs.
La diferencia entre los primeros actores muestra el nivel de concentración alcanzado por los principales intermediarios internacionales de transporte marítimo. Solo los cuatro mayores operadores del ranking gestionaron conjuntamente alrededor de 16,2 millones de TEUs durante el año.
Fuerte presencia de operadores asiáticos
El ranking también evidencia el peso creciente de Asia en el negocio global del freight forwarding marítimo. Cosco Shipping Logistics (China) se posicionó quinta con 1,96 millones de TEUs, mientras que Ningbo Port Southeast Logistics Group (China) alcanzó el sexto lugar con 1,82 millones de TEUs.
Nippon Express (Japón), ocupó la séptima posición con 1,81 millones de TEUs; CEVA Logistics (Francia) se ubicó octava con 1,73 millones, y LX Pantos (Corea del Sur) alcanzó el noveno lugar con 1,63 millones de TEUs. C.H. Robinson (Estados Unidos) completó las primeras diez posiciones con 1,26 millones de TEUs.
En suma, cinco de los diez mayores freight forwarders marítimos tienen su casa matriz en Asia, reflejando la relevancia de la región tanto en la generación de carga como en la intermediación y gestión de los flujos contenerizados internacionales.
Las siguientes posiciones del ranking son las siguientes 11) KLN (China), 1,1 millones de TEUs, 12) GODIS (Francia), 962.000 TEUs, 13) CIMC Wetrans Logistics Technology (China), 961.197 TEUs, 14) Hellmann Worldwide Logistics (Alemania), 955.000 TEUs; 15) Worldwide Logistics Group (China), con 890.436; 16) Expeditors, (Estados Unidos), 855.200 TEUs; 17) Savino Del Bene (Italia), con 852.000, 18) CTS International Logistics (China), con 842.700 TEUs; 19) OOCL Logistics (Hong Kong SAR), con 840.000 TEUs, 20) Fr. Meyer's Sohn (Alemania), con 812.000 TEUs.
Completan el ranking 21) Kintetsu World Express (Japón), 738.003 TEUs; 22) Scan Global Logistics (Dinamarca), 691.000 TEUs; 23) Logwin (Luxemburgo), 685.000 TEUs y 24) Allcargo Logistics (India), con 648.500 TEUs. El puesto 25 es compartido por Maersk Logistics (Dinamarca) y Van Donge & de Roo (Países Bajos), ambas con 635.000 TEUS.
Armstrong & Associates precisa que los volúmenes expresados en TEUs corresponden a cifras informadas por las propias compañías o a estimaciones realizadas por la consultora. El ranking 2026 utiliza volúmenes marítimos correspondientes a 2025.
Cabe mencionar que un freight forwarder marítimo es un operador que coordina el transporte internacional de mercancías por vía marítima en representación de exportadores e importadores. Su función incluye gestionar la reserva de espacio con las navieras, coordinar el transporte terrestre hacia y desde los puertos, preparar y gestionar la documentación, apoyar los procesos aduaneros y realizar el seguimiento de la carga.
Por MundoMaritimo
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