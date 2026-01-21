El Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) del Ministerio de Hacienda de Chile confirmó su relevancia y los beneficios que genera al sector, tras la presentación oficial de su estudio de valorización económica de la plataforma, realizada este lunes 19 de enero en DUOC UC Plaza Norte en Santiago, en el marco del encuentro “Chile Digital: Casos de Éxito en Transformación Logística”. La actividad, organizada por el Ministerio de Hacienda, Conecta Logística y DUOC UC, reunió a actores del sector público, privado y académico, quienes conocieron tanto los resultados cuantificados del impacto económico del sistema como las percepciones de usuarios y autoridades sobre sus avances y desafíos.
Los resultados del estudio “Identificación, Cuantificación y Valorización Económica de los Beneficios del Sistema Integrado de Comercio Exterior – SICEX” fueron presentados por Rodrigo Garrido, de Epistema Consultores, firma externa a cargo del informe. El análisis se centró exclusivamente en las exportaciones entre 2016 y 2023, periodo que corresponde a los primeros ocho años de operación efectiva de la plataforma. En ese lapso, SICEX mostró un crecimiento sostenido hasta alcanzar en 2023 una cobertura equivalente al 83,7% del valor FOB de las exportaciones chilenas.
Desde el punto de vista de la rentabilidad social, los resultados posicionan a SICEX por sobre plataformas similares de la región. La Tasa Interna de Retorno (TIR) alcanzó un 41%, superando a la VUCE de Perú (31%), la VUCEM de México (28%) y la VUCE de Colombia (22%). A ello se suma un Valor Actual Neto (VAN) generado para la sociedad de US$141,9 millones y un Ratio Beneficio-Costo de 4,2:1, lo que implica que “por cada $1 invertido, se generan $4,2 de beneficio”.
En términos agregados, los beneficios sociales asociados a SICEX ascienden a US$191,5 millones. El principal componente corresponde a la reducción de tiempos en los procesos de exportación, con un beneficio estimado de US$152,1 millones. El sistema permitió reducir en promedio dos días el ciclo exportador, lo que se traduce en un acceso más temprano a los pagos y en una mayor liberación de capital para reinversión por parte de las empresas exportadoras.
Otro aporte relevante proviene de la digitalización de certificaciones, especialmente en el comercio con países de la Alianza del Pacífico. Entre 2019 y 2022 se evitaron más de 433 mil certificados físicos, generando ahorros por US$38,3 millones en costos de papel oficial, impresión certificada y courier internacional. Adicionalmente, la certificación electrónica contribuyó a disminuir los rechazos de carga en puertos de destino, con beneficios estimados en US$1,1 millones por menores costos de almacenamiento y demoras.
Para Bárbara Matamala, directora de SICEX, el estudio confirma el impacto concreto de la iniciativa. “Muestra que efectivamente todos los esfuerzos que se han hecho para facilitar el comercio y la logística están generando resultados reales”, señaló, subrayando que “SICEX no es solamente un proyecto o un piloto, sino una política pública concreta que genera valor agregado a exportadores, importadores y a la productividad del país”. Añadió que los resultados “son mejores de lo que esperábamos” y anticipó que, al incorporar plenamente las importaciones —proceso que se concretó durante 2025—, los beneficios deberían incrementarse.
Las impresiones de los actores del comercio exterior recogidas en el conversatorio “Ecosistema Digital del Comercio” reforzaron esta visión. Felipe Serrano, presidente de la Cámara Aduanera de Chile, destacó la rapidez del sistema, indicando que “a los dos o tres minutos la operación ya está contestada y autorizada”, aunque llamó a “trabajar más unidos el sector público y privado para levantar problemas y solucionarlos a través de la digitalización”.
Desde la Asociación Nacional de Agentes de Aduana (ANAGENA), su presidente, Patricio Zulueta, recalcó que “lo más importante en el comercio exterior es bajar los tiempos y los costos, y para eso SICEX es una herramienta fundamental”, advirtiendo que persisten brechas asociadas a la falta de difusión y apropiación del sistema por parte de usuarios, autoridades y funcionarios públicos.
Desde el sector privado, Mauricio Flores, gerente corporativo de Logística Internacional de Grupo Falabella, sostuvo que “la exportación está bien encaminada, pero hay una deuda importante con la importación”, enfatizando la necesidad de integrar más plataformas públicas y definir claramente un orquestador de la ventanilla única.
Finalmente, Mabel Leva, directora ejecutiva de Conecta Logística, subrayó el valor de este tipo de evaluaciones ex post, señalando que “permiten generar confianza y demostrar cómo los recursos públicos pueden tener un impacto grande en el comercio exterior y la logística”, especialmente a través de ahorros de tiempo, mejoras de coordinación y optimización de procesos que van más allá de la tecnología.
Por MundoMaritimo
SICEX: los agentes de aduana son los usuarios clave de la plataforma digital de comercio exterior
Ministerio de Hacienda de Chile presentará estudio que cuantifica en US$191,5 millones el impacto económico de SICEX
