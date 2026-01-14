El Ministerio de Hacienda, junto a Conecta Logística y DUOC UC, realizará el próximo 19 de enero la presentación oficial del estudio de valorización económica de SICEX, en el marco del encuentro “Chile Digital: Casos de Éxito en Transformación Logística”, que tendrá lugar en DUOC Plaza Norte, en Santiago. La actividad reunirá a representantes del sector público, privado y académico para analizar los avances de Chile en integración tecnológica aplicada al comercio exterior.

El evento marcará un hito para el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) del Ministerio de Hacienda, ya que por primera vez se darán a conocer resultados cuantificados sobre su impacto económico, junto con experiencias de interoperabilidad del ecosistema digital, como la Ventanilla Única Marítima (VUMAR) y los Port Community Systems.

El estudio, titulado “Identificación, Cuantificación y Valorización Económica de los Beneficios del Sistema Integrado de Comercio Exterior – SICEX”, evaluó el período 2016–2023, correspondiente a los primeros ocho años de operación efectiva de la plataforma, cuya implementación comenzó en 2012. Durante este período, SICEX creció sostenidamente hasta alcanzar el 83,7% del valor FOB de las exportaciones chilenas en 2023.

Según los resultados, los beneficios sociales totales asociados a SICEX ascienden a US$191,5 millones. El principal componente corresponde a la reducción de tiempos en los procesos de exportación, con un beneficio estimado de US$152,1 millones. El sistema permitió reducir en promedio dos días el ciclo de exportación, lo que se traduce en un acceso más temprano a los pagos y en la liberación de capital para reinversión por parte de los exportadores.

Otro beneficio relevante es la eliminación de certificaciones físicas, especialmente en el comercio con países de la Alianza del Pacífico. Entre 2019 y 2022 se evitaron más de 433 mil certificados físicos, lo que generó ahorros por US$38,3 millones, asociados a menores costos de papel oficial, impresión certificada y courier internacional. A ello se suma la reducción de rechazos de carga en puertos de destino, gracias a la certificación electrónica, con beneficios estimados en US$1,1 millones por menores costos de almacenamiento y demoras.

Más allá de las cifras, el estudio destaca impactos institucionales y operacionales de alto valor, como la eficiencia en el uso de recursos públicos, derivada de la interoperabilidad de 11 servicios del Estado sobre una plataforma común; la reducción de tiempos de respuesta institucionales; y mejoras sustantivas en trazabilidad, transparencia y comunicación entre los distintos actores del comercio exterior.

Bárbara Matamala, directora ejecutiva de SICEX, subrayó que “este es un hito importante para SICEX porque por primera vez contaremos con evidencia cuantificada del impacto que la plataforma ha generado desde su puesta en marcha”. Agregó que “más allá de los números, este estudio valida años de trabajo conjunto entre servicios públicos, sector privado y toda la comunidad logística”.

Matamala también destacó el enfoque del encuentro: “Será una oportunidad para conversar sobre el ecosistema digital que está tomando forma en Chile: SICEX interoperando con la Ventanilla Única Marítima y los Port Community Systems”, y extendió la invitación a los usuarios del sistema, señalando que “su participación es fundamental para seguir construyendo una logística más eficiente y competitiva para Chile”.

La jornada comenzará a las 8.30 horas con la acreditación y contará con la participación de autoridades del Ministerio de Hacienda, la presentación técnica del estudio a cargo de Epistema Consultores y un conversatorio con representantes del sector público, portuario y usuarios del comercio exterior, consolidando a Chile Digital como un espacio clave para debatir el futuro de la transformación logística del país.

Por MundoMaritimo