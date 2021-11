La descarbonización está al principio de la lista de prioridades de todos los actores en la industria del transporte marítimo y la cadena de suministro a medida que las presiones regulatorias por parte de organizaciones internacionales y ONG’s imponen con fuerza la transición energética hacia fuentes libres de carbono. Pero reconvertir salas de máquinas es más fácil de decir que hacer y los combustibles alternativos siguen siendo costosos para lanzar su producción a gran escala. Por lo tanto, la industria del shipping sigue enfrentando un nuevo desafío de cara a la sostenibilidad y la crisis energética no ayuda. Poner todos estos aspectos en perspectiva es lo que arma un panorama que permite entender mejor lo que está sucediendo y qué se puede esperar, y eso es precisamente lo que hizo la 4ª versión del webinar de Lighthouse Chartering con el apoyo de la consultora británica Drewry y MundoMaritimo: "El shipping en llamas pero el mundo sin carbón" (“Shipping on fire but the world without coal”).

Navin Kumar, Director, Drewry Research, y Rahul Sharan, Dry Bulk Specialist, ambos de Drewry Shipping Consultants, junto con Christian Kassu, Partner de Lighthouse Chartering Ltda. compartieron en una animada jornada online que reunió a más de 360 inscritos y más de 100 asistentes en vivo que escucharon atentamente las exposiciones sobre la situación global del carbón y la descarbonización.

Cero emisiones al 2030

"La mitad de los países del mundo tiene el objetivo de cero emisiones al 2030", dijo Kumar, detallando que algunas de las maneras para lograrlo, en el caso de la industria del shipping, es a través de la incorporación de optimización de consumo energético (navegación lenta), cambiar a motores de doble combustible, usar tecnologías de eficiencia energética, modificaciones en el diseño del casco/proa de la nave, hasta el reemplazo por embarcaciones nuevas. "Los cambios dependerán de la disponibilidad y costos de estas alternativas", destaca el especialista, que enfatiza que en el caso de optar por combustibles carbono neutrales, el criterio para seleccionarlos debiera considerar seguridad, accesibilidad, costo, amigable con el medioambiente y densidad energética. "GNL, amonio y metanol son las opciones mejor posicionadas para convertirse en los combustibles carbono neutrales escogidos para el futuro de la industria del shipping", agrega el experto quien además menciona la importancia de tomar estas decisiones pronto por parte de las navieras, ya que es altamente probable que el cumplimiento con estándares de eficiencia energética y regulatorios sea obligatorio para operar en ciertos puertos alrededor del mundo más pronto que tarde.

La verdad del carbón

En cuanto al carbón, la situación es crítica Rahul Sharan iluminó a los asistentes sobre la difícil realidad del mercado del carbón en la actualidad. "El estilo de vida impulsado por la pandemia de quedarse en casa ha llevado a un mayor consumo energético, y un mayor consumo de energía lleva a una demanda más alta de carbón. A su vez, esto provocó que el intercambio comercial de este mineral fuera más alto, copando la disponibilidad de naves que han sufrido dificultades en sus rutas de transporte con cuellos de botella y atascos en puertos que han sumado al alza de costos, haciendo al carbón menos accesible en momentos de mayor necesidad. Esto se contrapone a que, al mismo tiempo, la industria -y el mundo- está impulsando el cambio hacia la descarbonización", remarca el especialista en graneles.

Los precios de la energía eléctrica están en valores históricamente altos, causando cortes de electricidad en áreas donde el acceso al carbón para producción de termoeléctricas se ha vuelto complicado. Entonces, ¿de dónde viene el carbón? Australia y Rusia son los principales exportadores para el consumo mundial, sin embargo, se espera que el mercado se mantenga en alta demanda en 2022, por lo que la industria de los graneles debería seguir con valores altos y baja accesibilidad debido a la escasa disponibilidad de naves y altas tarifas de fletes.

Pareciera que la paradoja de la alta demanda de carbón, contrapuesta con el intenso movimiento hacia la descarbonización está en una sintonía adecuada y acorde a los tiempos, ya que depender de un solo combustible fósil para la producción energética tiene al mundo de cabeza desesperado buscando alternativas para aumentar la producción energética, reducir costos y eliminar la huella de carbono.

Por MundoMaritimo