El crecimiento de la infraestructura portuaria en Perú, impulsado principalmente por inversiones privadas, está comenzando a enfrentar limitaciones debido a la falta de conectividad vial, digitalización y gobernanza logística. Ese fue uno de los principales diagnósticos planteados durante el XXIII Foro Internacional de Puertos, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), donde representantes del sector público y privado coincidieron en la necesidad de que el Estado acelere obras y reformas para acompañar el desarrollo de los terminales marítimos.

Durante el encuentro, el presidente de la CCL, Raúl Barrios Fernández-Concha, sostuvo que la logística debe entenderse como un sistema integrado y advirtió que los avances privados en proyectos como Chancay, el Callao y el aeropuerto de Chinchero no están siendo acompañados por el aparato estatal. “Tenemos la oportunidad de dar un gran salto de competitividad, pero necesitamos que el sector público se ponga a trabajar”, afirmó.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la CCL, Alberto Ego-Aguirre Yáñez, señaló que la falta de infraestructura complementaria está afectando la competitividad del comercio exterior peruano: “La falta de antepuertos, plataformas digitales en aduanas y conectividad terrestre significan más costos para el exportador y el importador, y el consumidor final es quien paga la factura”, indicó.

Ego-Aguirre recordó además que desde hace más de dos décadas el gremio viene solicitando la construcción de carreteras camioneras para aliviar la congestión en Lima, sin resultados concretos.

Desde el sector privado, el gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Juan Pacheco Romaní, destacó que las inversiones privadas en los puertos del país ya alcanzan los US$2.276 millones y que se proyectan nuevos desembolsos por US$1.879 millones adicionales. “Nuestro principal puerto, el Callao, ha pasado a ser el cuarto con mayor conexión internacional en América Latina, pero tenemos problemas de fragmentación de la gobernanza, falta de digitalización y brechas de infraestructura que siguen restándonos competitividad”, sostuvo.

Uno de los temas centrales del foro fue la presión que enfrenta el sistema logístico del Callao. Al respecto: Marco Hernández, gerente general de DP World Callao, advirtió que la capacidad del Muelle Sur podría agotarse hacia 2028 y reveló que la compañía evalúa nuevas inversiones superiores a los US$2.000 millones para ampliar capacidad y extender la concesión.

Por su parte, Manuel Galup, Head of Legal and Corporate Affairs de APM Terminals Callao, señaló que el principal problema ya no está dentro de los terminales, sino en sus accesos terrestres. “No va a solucionar el problema. No quiero salir acá celebrando el antepuerto (del Callao) y dando la falsa idea de que esto es la panacea”, comentó respecto.

El impacto del puerto de Chancay también ocupó parte importante del debate. Al rescpecto, Jason Guillén Flores, gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports Chancay, destacó que el terminal fue diseñado con accesos integrados y sostuvo que ya permitió reducir los tiempos de tránsito hacia Asia desde 45 a cerca de 25 días. “Hoy los demás países quieren movilizar carga hacia Asia y la puerta son los puertos del Perú”, afirmó.

Otro de los ejes del foro fue la digitalización de la cadena logística. Claudia Parra, directora general de Facilitación de Comercio Exterior del Mincetur, confirmó la implementación del Componente Portuario 2.0 de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y el desarrollo del futuro Port Community System (PCS). “La VUCE tiene una visión: pasar de ser una plataforma de tramitación a un ecosistema digital”, explicó.

En tanto, Jorge Chávez, gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), remarcó que el objetivo del país debe ir más allá de la infraestructura física. “El hub regional no solamente tiene que ser con infraestructura física, sino también con componentes digitales”, afirmó.

El encuentro también incluyó exposiciones sobre el desarrollo de puertos regionales como Paracas y Matarani, donde Terminal Internacional del Sur (Tisur) anunció inversiones cercanas a US$700 millones para fortalecer el rol logístico del sur peruano y su integración con Bolivia y Brasil.

Por MundoMarítimo