La volatilidad continúa marcando el desempeño del transporte marítimo de contenedores durante el segundo trimestre de 2026, en un contexto caracterizado por una débil expansión del comercio mundial, exceso de capacidad y crecientes tensiones geopolíticas, de acuerdo con el análisis del informe Ocean Freight Rate Tracker elaborado por Ti.

El reporte señala que el crecimiento proyectado del comercio mundial de bienes para 2026 alcanza apenas un 1,9%, mientras que la confianza de los consumidores en Estados Unidos cayó a mínimos históricos en abril y el esperado repunte de importaciones previo al Año Nuevo Chino no llegó a concretarse. Aunque la demanda global de contenedores creció entre un 3% y un 5% interanual durante el primer trimestre, el impulso comenzó a debilitarse al inicio del segundo trimestre debido a las disrupciones geopolíticas.

“El segundo trimestre de 2026 ha cristalizado una imagen familiar del comercio global: la volatilidad sigue siendo la constante definitoria”, señala el informe. En ese contexto, advierte que “los aumentos temporales de las tarifas están más vinculados a eventos geopolíticos y a la intervención de las líneas navieras que a una recuperación duradera”, situación que mantiene a la industria atrapada “entre una avalancha de nueva capacidad y destellos de mejora económica”.

En las principales rutas marítimas se observaron comportamientos divergentes. En el Transpacífico continuó mostrando debilidad, mientras que los flujos entre Asia y Europa exhibieron una mayor resiliencia, aunque con una demanda europea aún contenida. En el Transatlántico, la estabilidad prevaleció tras un acuerdo alcanzado en Davos que evitó la aplicación de nuevos aranceles estadounidenses, aunque persistieron cuellos de botella operacionales en puertos europeos como Róterdam y Amberes.

Las tarifas de flete reflejaron con claridad el impacto de los acontecimientos geopolíticos. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de marzo desencadenaron un alza en las tarifas contractuales en el Transpacífico. Según el informe, las tarifas entre Shanghái y Los Ángeles alcanzaron los US$3.062/FEU a comienzos de mayo, un 34% por encima de los niveles previos al conflicto. El reporte destaca que los incrementos tarifarios fueron impulsados directamente por recargos de combustible de emergencia y incrementos de temporada alta.

En contraste, las tarifas entre Asia y Europa tendieron a suavizarse una vez que disminuyeron los efectos iniciales del conflicto. Sin embargo, las rutas continúan enfrentando mayores costos estructurales derivados de los desvíos por el Mar Rojo y de la plena implementación del sistema europeo de comercio de emisiones (EU ETS).

El informe también destaca que la industria enfrenta “la expansión más agresiva de la flota desde 2008”. El libro de órdenes alcanzó los 13 millones de TEUs y más de 1,5 millones de TEUs de nueva capacidad están programados para ser entregados durante 2026. De acuerdo con el análisis, la tendencia subyacente apunta hacia una “sobrecapacidad estructural” una vez que los servicios vuelvan a operar plenamente en el Canal de Suez.

Frente a este escenario, las líneas navieras recurrieron a medidas de gestión de capacidad como cancelaciones de itinerarios (blank sailings), reducción de velocidad de navegación y ajustes operacionales. No obstante, el informe advierte que estas acciones no serán suficientes para restablecer el equilibrio del mercado. De hecho, señala que el desbalance estructural entre el crecimiento de la capacidad de flota y la expansión del comercio contenerizado “ejercerá una presión sostenida a la baja sobre las tarifas de flete durante todo 2026”.

Otro factor determinante durante el presente trimestre ha sido el fuerte incremento de los precios del bunker. Tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, los precios promedio del combustible marino alcanzaron los US$774/TM a comienzos de mayo. La Agencia Internacional de Energía calificó la situación como “la mayor disrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial”. Como respuesta, las principales líneas navieras implementaron recargos extraordinarios por combustible y ampliaron el uso de la reducción de la velocidad de la navegación para minimizar el consumo.

Pese a las dificultades, las expectativas del sector muestran cierto optimismo. Según el Índice de Sentimiento incluido en el reporte, el 67,1% de los encuestados espera que las tarifas de flete aumenten durante los próximos tres meses. El informe concluye que existe una “inclinación direccional ampliamente consistente” hacia alzas tarifarias en las principales rutas marítimas durante el corto plazo.

Por MundoMaritimo