El sector marítimo-portuario atraviesa una etapa de reconfiguración marcada por dos fuerzas que avanzan en paralelo: una nueva estrategia de gestión de capacidad por parte de las líneas navieras que está modificando la relación entre oferta, espacio disponible y tarifas y la transformación de los flujos comerciales globales impulsada por las nuevas rutas lideradas por China, expone el analista de la industria marítima, portuaria y logística Jon Monroe.
En primer lugar, el analista plantea interrogantes sobre la situación actual en la ruta Transpacífico, donde observa una aparente contradicción entre el crecimiento de la capacidad disponible y la percepción de escasez de espacio para los embarques. “A primera vista, la dinámica del mercado no tiene mucho sentido”, afirma, al señalar que el crecimiento de la demanda continúa siendo moderado, los indicadores económicos muestran cautela en el consumo y varios analistas anticipan presión a la baja sobre las tarifas de transporte marítimo de contenedores.
Sin embargo, los importadores de Estados Unidos continúan enfrentando restricciones de espacio, reducciones en asignaciones y la necesidad de reservar con semanas de anticipación. Según Monroe, esto ocurre pese al fuerte crecimiento de la flota mundial: durante los primeros cinco meses de 2026 las líneas navieras incorporaron aproximadamente 800.000 TEUs de capacidad adicional mediante más de 120 nuevos buques.
El analista destaca que la flota activa de portacontenedores aumentó desde cerca de 33 millones de TEUs al inicio del año hasta aproximadamente 34 millones de TEUs hacia junio, mientras el libro de órdenes de construcción de buques alcanzó casi 11,8 millones de TEUs, equivalente a cerca del 35% de la flota existente.
Bajo condiciones normales de mercado, este aumento de capacidad debería traducirse en mayor disponibilidad de espacio y presión a la baja sobre los fletes. No obstante, Monroe sostiene que la explicación está en la forma en que las líneas navieras están administrando sus activos. “La industria no enfrenta una escasez de buques. De hecho, está experimentando una de las mayores expansiones de capacidad de su historia”, indica.
A su juicio, la pandemia modificó la estrategia de las líneas navieras, que dejaron atrás un modelo basado principalmente en redes estables y participación de mercado, para adoptar una gestión más flexible orientada a maximizar retornos. “Las líneas navieras se han vuelto mucho más disciplinadas y estratégicas en cómo emplean esa capacidad”, explica.
De esta forma, la menor disponibilidad percibida en algunas rutas no respondería a una falta real de buques, sino a decisiones operacionales destinadas a equilibrar capacidad, rentabilidad y desempeño financiero. Para el analista, el mercado actual refleja una nueva etapa en la industria, donde la gestión estratégica de la oferta se ha convertido en un factor clave para determinar la evolución de las tarifas y los servicios marítimos.
El factor “China”
Por otro lado, el analista plantea que uno de los principales motores de cambio en la industria marítima es la Iniciativa de la “Franja y la Ruta” de China, un proyecto de largo plazo orientado a modificar los flujos globales de comercio mediante inversiones en infraestructura.
A través de inversiones en puertos, carreteras, ferrocarriles, parques logísticos, zonas industriales e infraestructura digital, China está desarrollando conexiones comerciales entre Asia, África, Medio Oriente y Sudamérica, con el objetivo de “reducir la dependencia de las cadenas de suministro tradicionales y proporcionan a las economías en desarrollo un mejor acceso a los mercados globales”, señala Monroe.
Según el analista, estas inversiones no solo facilitan el intercambio comercial, sino que también consolidan vínculos económicos entre China y los países participantes. Las economías emergentes obtienen nuevas oportunidades de exportación, inversión extranjera y desarrollo industrial, mientras China amplía su acceso a materias primas, productos agrícolas, recursos energéticos y mercados de consumo.
Este escenario estaría favoreciendo la expansión de nuevas rutas marítimas, especialmente en tráficos Sur-Sur que conectan China con África, Sudamérica, el Sudeste Asiático y Medio Oriente. Monroe indica que las líneas navieras ya están adaptando sus redes para capturar estas oportunidades mediante el despliegue de buques de mayor tamaño y la ampliación de servicios.
Por MundoMaritimo
UNCTAD: "Sector portacontenedor refleja dinamismo, pero también la fragilidad de las cadenas de suministro"
Inflación hace notar su efecto golpeando la demanda e inclinando a la baja tarifas del sector portacontenedor
3719 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.