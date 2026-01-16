La industria del transporte marítimo de contenedores enfrenta un comienzo de año marcado por señales contrapuestas. Mientras las tarifas en las principales rutas desde Asia hacia Estados Unidos muestran un repunte, las navieras avanzan con extrema cautela en el eventual restablecimiento de tránsitos regulares por el Canal de Suez. A este escenario se suma una renovada incertidumbre geopolítica, impulsada por la situación en Irán y por la indefinición legal de los aranceles estadounidenses aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Según el Freightos Baltic Index (FBX), las tarifas entre Asia y la costa oeste de Estados Unidos (USWC) aumentaron un 5%, alcanzando los US$2.757/FEU, mientras que las rutas hacia la costa este (USEC) subieron un 7%, hasta US$4.033/FEU. De acuerdo con Judah Levine, director de investigación de Freightos Group, “las tarifas en la ruta Transpacífico han venido aumentando desde mediados de diciembre y continuaron subiendo cerca de un 5% la semana pasada”.

No obstante, el analista matizó el alcance de este repunte. “Las tarifas en lo que va de esta semana se han mantenido estables, en torno a los US$2.750/FEU hacia la USWC y US$4.000/FEU hacia la USEC, aunque algunos transitarios informan que las navieras ya están comenzando a ofrecer descuentos, dado que sigue habiendo espacio disponible”, señaló Levine. Añadió además que estas alzas se producen antes de lo habitual en el período previo al Año Nuevo Lunar, pero están alineadas con las últimas proyecciones de importaciones marítimas de la National Retail Federation (NRF) de Estados Unidos.

Retorno a Suez ¿Ahora sí?

El Canal de Suez volvió al centro del análisis sectorial tras los tránsitos exitosos de los portacontenedores “Maersk Sebarok” y “Maersk Denver”. A partir de estas operaciones, Maersk anunció el primer cambio estructural en uno de sus servicios, marcando el retorno de un servicio regular por la ruta Trans-Suez. El ajuste se aplicó al servicio ‘MECL’, que conecta Medio Oriente e India con la USEC, permitiendo a la línea naviera retomar el patrón de servicio originalmente diseñado y mejorar los tiempos de tránsito.

Desde la línea naviera enfatizaron que seguirán monitoreando de cerca la situación de seguridad en Medio Oriente y que cualquier cambio futuro dependerá de la estabilidad en el Mar Rojo. Asimismo, subrayaron que la seguridad de las tripulaciones, los activos y la carga de los clientes sigue siendo la máxima prioridad, manteniendo planes de contingencia que podrían implicar una reversión hacia la ruta por el Cabo de Buena Esperanza.

Para Destine Ozuygur, analista de Xeneta, estos movimientos podrían marcar un punto de inflexión. “Si Maersk completa dos tránsitos exitosos en un período de tres semanas, es muy probable que aumente la frecuencia de estas pruebas en el corto plazo”, explicó. En una visión más amplia, añadió que “el flujo esporádico de tránsitos podría transformarse muy pronto en una corriente moderada si se siguen cumpliendo las condiciones de alto el fuego”. Sin embargo, advirtió que este escenario puede ser un arma de doble filo para los cargadores, ya que una mayor oferta de capacidad podría presionar las tarifas a la baja, pero con riesgos para la confiabilidad y la puntualidad de los servicios.

IEEPA y una nueva crisis en Irán

En el plano geopolítico, la atención también está puesta en Estados Unidos. La Corte Suprema tiene plazo hasta fines de junio para pronunciarse sobre la legalidad de los aranceles basados en la IEEPA que han sido aplicados por el gobierno de Donald Trump, con crecientes expectativas de que el fallo le sea contrario. Esto abre interrogantes sobre eventuales reembolsos y sobre la forma en que la Casa Blanca podría restablecer aranceles por otros mecanismos.

A ello se suma la crisis en Irán. Aunque el presidente Donald Trump anunció en redes sociales un arancel del 25% para cualquier país que comercie con Irán, Lars Jensen, analista del transporte marítimo de contenedores, recalcó que “esta ‘orden’ solo existe en redes sociales y no ha sido emitida como decreto ni publicada en el Registro Federal, por lo que no está vigente”. China, principal socio comercial de Irán, respondió señalando que “no hay ganadores en una guerra arancelaria y que China protegerá firmemente sus derechos e intereses legítimos”, anticipando un escenario de posibles represalias que mantiene en vilo al comercio marítimo global.

