La industria del transporte marítimo de contenedores enfrenta un comienzo de año marcado por señales contrapuestas. Mientras las tarifas en las principales rutas desde Asia hacia Estados Unidos muestran un repunte, las navieras avanzan con extrema cautela en el eventual restablecimiento de tránsitos regulares por el Canal de Suez. A este escenario se suma una renovada incertidumbre geopolítica, impulsada por la situación en Irán y por la indefinición legal de los aranceles estadounidenses aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Según el Freightos Baltic Index (FBX), las tarifas entre Asia y la costa oeste de Estados Unidos (USWC) aumentaron un 5%, alcanzando los US$2.757/FEU, mientras que las rutas hacia la costa este (USEC) subieron un 7%, hasta US$4.033/FEU. De acuerdo con Judah Levine, director de investigación de Freightos Group, “las tarifas en la ruta Transpacífico han venido aumentando desde mediados de diciembre y continuaron subiendo cerca de un 5% la semana pasada”.
No obstante, el analista matizó el alcance de este repunte. “Las tarifas en lo que va de esta semana se han mantenido estables, en torno a los US$2.750/FEU hacia la USWC y US$4.000/FEU hacia la USEC, aunque algunos transitarios informan que las navieras ya están comenzando a ofrecer descuentos, dado que sigue habiendo espacio disponible”, señaló Levine. Añadió además que estas alzas se producen antes de lo habitual en el período previo al Año Nuevo Lunar, pero están alineadas con las últimas proyecciones de importaciones marítimas de la National Retail Federation (NRF) de Estados Unidos.
Retorno a Suez ¿Ahora sí?
El Canal de Suez volvió al centro del análisis sectorial tras los tránsitos exitosos de los portacontenedores “Maersk Sebarok” y “Maersk Denver”. A partir de estas operaciones, Maersk anunció el primer cambio estructural en uno de sus servicios, marcando el retorno de un servicio regular por la ruta Trans-Suez. El ajuste se aplicó al servicio ‘MECL’, que conecta Medio Oriente e India con la USEC, permitiendo a la línea naviera retomar el patrón de servicio originalmente diseñado y mejorar los tiempos de tránsito.
Desde la línea naviera enfatizaron que seguirán monitoreando de cerca la situación de seguridad en Medio Oriente y que cualquier cambio futuro dependerá de la estabilidad en el Mar Rojo. Asimismo, subrayaron que la seguridad de las tripulaciones, los activos y la carga de los clientes sigue siendo la máxima prioridad, manteniendo planes de contingencia que podrían implicar una reversión hacia la ruta por el Cabo de Buena Esperanza.
Para Destine Ozuygur, analista de Xeneta, estos movimientos podrían marcar un punto de inflexión. “Si Maersk completa dos tránsitos exitosos en un período de tres semanas, es muy probable que aumente la frecuencia de estas pruebas en el corto plazo”, explicó. En una visión más amplia, añadió que “el flujo esporádico de tránsitos podría transformarse muy pronto en una corriente moderada si se siguen cumpliendo las condiciones de alto el fuego”. Sin embargo, advirtió que este escenario puede ser un arma de doble filo para los cargadores, ya que una mayor oferta de capacidad podría presionar las tarifas a la baja, pero con riesgos para la confiabilidad y la puntualidad de los servicios.
IEEPA y una nueva crisis en Irán
En el plano geopolítico, la atención también está puesta en Estados Unidos. La Corte Suprema tiene plazo hasta fines de junio para pronunciarse sobre la legalidad de los aranceles basados en la IEEPA que han sido aplicados por el gobierno de Donald Trump, con crecientes expectativas de que el fallo le sea contrario. Esto abre interrogantes sobre eventuales reembolsos y sobre la forma en que la Casa Blanca podría restablecer aranceles por otros mecanismos.
A ello se suma la crisis en Irán. Aunque el presidente Donald Trump anunció en redes sociales un arancel del 25% para cualquier país que comercie con Irán, Lars Jensen, analista del transporte marítimo de contenedores, recalcó que “esta ‘orden’ solo existe en redes sociales y no ha sido emitida como decreto ni publicada en el Registro Federal, por lo que no está vigente”. China, principal socio comercial de Irán, respondió señalando que “no hay ganadores en una guerra arancelaria y que China protegerá firmemente sus derechos e intereses legítimos”, anticipando un escenario de posibles represalias que mantiene en vilo al comercio marítimo global.
Por MundoMaritimo
Breve repunte en tarifas y alza en órdenes de construcción marcaron el sector portacontenedor en el segundo trimestre
¿Es justificada la detención del "Ever Given" por la Autoridad del Canal de Suez?
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.