Tras los tránsitos exitosos por el Canal de Suez de los portacontenedores “Maersk Sebarok” y “Maersk Denver”, Maersk anunció la implementación del primer cambio estructural en uno de sus servicios, marcando el retorno de un servicio regular por la ruta Trans-Suez.

La medida se aplicará al servicio ‘MECL’, operado en forma exclusiva por Maersk y que conecta Medio Oriente e India con la costa este de Estados Unidos. Con este ajuste, la línea naviera podrá volver al patrón de servicio originalmente diseñado, con el objetivo de ofrecer tiempos de tránsito más eficientes a sus clientes.

Desde la compañía señalaron que continuarán monitoreando de cerca la situación de seguridad en Medio Oriente y que cualquier modificación futura del servicio ‘MECL’ dependerá de la estabilidad en el área del Mar Rojo y de la ausencia de una escalada de los conflictos en la región. La seguridad de las tripulaciones, los activos y la carga de los clientes sigue siendo la máxima prioridad.

Maersk indicó además que mantiene planes de contingencia en caso de un deterioro del escenario de seguridad, lo que podría implicar la reversión de recaladas individuales del ‘MECL’ o incluso del cambio estructural completo, volviendo nuevamente a la ruta por el Cabo de Buena Esperanza.

Suez como ruta preferente

La línea naviera recordó que, desde el primer desvío de un servicio desde el Mar Rojo hacia la ruta del Cabo de Buena Esperanza, siempre mantuvo la intención de retomar el tránsito por Suez una vez que las condiciones lo permitieran. El Canal de Suez es considerado una ruta marítima vital entre Oriente y Occidente y un elemento clave para la eficiencia de las cadenas logísticas globales.

El paso a través del Canal de Suez, el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb sigue siendo la alternativa más rápida, sostenible y eficiente para atender el transporte marítimo entre Asia y Europa.

El cambio estructural del servicio ‘MECL’ representa un hito en el proceso gradual de reanudación de los tránsitos Trans-Suez por parte de Maersk. En este proceso, la alianza estratégica entre la línea naviera y la Autoridad del Canal de Suez ha tenido un rol central en la planificación del retorno.

Maersk subrayó que la cooperación con la Autoridad del Canal de Suez y con otros socios estratégicos de la región seguirá siendo clave para asegurar que tanto este cambio estructural como los próximos pasos en la normalización de los tránsitos se realicen bajo condiciones de seguridad operacional, manteniendo la previsibilidad y estabilidad para los clientes.

Primeros viajes bajo el nuevo esquema

La primera navegación correspondiente a este cambio estructural del servicio ‘MECL’ será el del portacontenedores “Cornelia Maersk”, en su itinerario oeste Trans-Suez 603W, con zarpe desde Jebel Ali programada para el 15 de enero de 2026.

En sentido este, el primer servicio que utilizará nuevamente la ruta Trans-Suez será el “Maersk Detroit”, viaje 602E, que zarpó desde North Charleston el 10 de enero de 2026, tras lo cual, todas las navegaciones del servicio seguirán este nueva ruta de navegación.

Por MundoMaritimo