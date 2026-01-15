Tras los tránsitos exitosos por el Canal de Suez de los portacontenedores “Maersk Sebarok” y “Maersk Denver”, Maersk anunció la implementación del primer cambio estructural en uno de sus servicios, marcando el retorno de un servicio regular por la ruta Trans-Suez.
La medida se aplicará al servicio ‘MECL’, operado en forma exclusiva por Maersk y que conecta Medio Oriente e India con la costa este de Estados Unidos. Con este ajuste, la línea naviera podrá volver al patrón de servicio originalmente diseñado, con el objetivo de ofrecer tiempos de tránsito más eficientes a sus clientes.
Desde la compañía señalaron que continuarán monitoreando de cerca la situación de seguridad en Medio Oriente y que cualquier modificación futura del servicio ‘MECL’ dependerá de la estabilidad en el área del Mar Rojo y de la ausencia de una escalada de los conflictos en la región. La seguridad de las tripulaciones, los activos y la carga de los clientes sigue siendo la máxima prioridad.
Maersk indicó además que mantiene planes de contingencia en caso de un deterioro del escenario de seguridad, lo que podría implicar la reversión de recaladas individuales del ‘MECL’ o incluso del cambio estructural completo, volviendo nuevamente a la ruta por el Cabo de Buena Esperanza.
Suez como ruta preferente
La línea naviera recordó que, desde el primer desvío de un servicio desde el Mar Rojo hacia la ruta del Cabo de Buena Esperanza, siempre mantuvo la intención de retomar el tránsito por Suez una vez que las condiciones lo permitieran. El Canal de Suez es considerado una ruta marítima vital entre Oriente y Occidente y un elemento clave para la eficiencia de las cadenas logísticas globales.
El paso a través del Canal de Suez, el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb sigue siendo la alternativa más rápida, sostenible y eficiente para atender el transporte marítimo entre Asia y Europa.
El cambio estructural del servicio ‘MECL’ representa un hito en el proceso gradual de reanudación de los tránsitos Trans-Suez por parte de Maersk. En este proceso, la alianza estratégica entre la línea naviera y la Autoridad del Canal de Suez ha tenido un rol central en la planificación del retorno.
Maersk subrayó que la cooperación con la Autoridad del Canal de Suez y con otros socios estratégicos de la región seguirá siendo clave para asegurar que tanto este cambio estructural como los próximos pasos en la normalización de los tránsitos se realicen bajo condiciones de seguridad operacional, manteniendo la previsibilidad y estabilidad para los clientes.
Primeros viajes bajo el nuevo esquema
La primera navegación correspondiente a este cambio estructural del servicio ‘MECL’ será el del portacontenedores “Cornelia Maersk”, en su itinerario oeste Trans-Suez 603W, con zarpe desde Jebel Ali programada para el 15 de enero de 2026.
En sentido este, el primer servicio que utilizará nuevamente la ruta Trans-Suez será el “Maersk Detroit”, viaje 602E, que zarpó desde North Charleston el 10 de enero de 2026, tras lo cual, todas las navegaciones del servicio seguirán este nueva ruta de navegación.
Por MundoMaritimo
Canal de Suez concreta exitoso tránsito de dos buques graneleros a través de nueva vía duplicada
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.