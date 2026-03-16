El aumento de los precios del petróleo provocado por el conflicto en Medio Oriente está teniendo un impacto directo sobre el transporte marítimo de graneles, al disparar los costos de combustible marino—uno de los principales componentes del gasto operativo de los buques— y aumentar la volatilidad en los mercados de flete. Según un reporte de BRS Dry Bulk, tras el cierre del Estrecho de Ormuz, a consecuencia del estallido del conflicto “los precios del petróleo han estado en una auténtica montaña rusa y, al momento de redactar el informe, el Brent para entrega inmediata superaba los US$100 por barril”.

La volatilidad ha sido particularmente intensa. BRS Dry Bulk destaca que “los precios registraron una volatilidad intradía récord”, reflejando un escenario que no solo afecta al petróleo, sino que también se transmite a otros mercados financieros y de commodities.

En el transporte marítimo granelero, el impacto se manifiesta principalmente en el costo del búnker. “Los precios del combustible marino, que están fuertemente influenciados por el crudo y representan una proporción significativa de los gastos totales de un itinerario, han seguido una trayectoria igualmente volátil”, advierte el análisis.

Este contexto está dificultando la planificación comercial de los armadores. De acuerdo con BRS Dry Bulk, la volatilidad del combustible “está obstaculizando la capacidad de algunos proveedores de flete para ofrecer precios para nuevos itinerarios dentro de un margen razonable de confianza”. Incluso se han reportado problemas operativos: “hay informes de algunos operadores que han incumplido contratos, alegando que sus buques graneleros no pueden abastecerse de combustible a tiempo antes de las laycans- período de tiempo durante el cual el buque debe arribar al puerto de carga para iniciar las operaciones- estipuladas”.

Encarecimiento del búnker

En Singapur, uno de los mayores hubs mundiales de bunkering, el precio del fuel oil de alto contenido de azufre (IFO380) aumentó 65,4% desde el inicio del conflicto hasta la segunda semana, mientras que el very low sulphur fuel oil (VLSFO) subió 57,7% en el mismo período.

Este aumento ha ampliado significativamente la brecha entre ambos combustibles, que alcanzó US$100,5 por tonelada. Como resultado, el peso del búnker en los costos totales de los itinerarios se ha incrementado con rapidez. En las rutas Capesize C3 (Brasil–China) y C5 (Australia Occidental–China), la proporción de los costos de combustible en el gasto total del viaje llegó a 33,1% y 24,7%, respectivamente, “sus niveles más altos en ocho meses”.

Para las navieras de graneles, el impacto es inmediato. “Los altos precios del petróleo están ejerciendo una considerable presión operativa sobre las compañías de transporte de graneles secos”, señala BRS Dry Bulk. En los itinerarios ya iniciados, el aumento del costo del búnker “erosiona directamente las ganancias del viaje”, mientras que en los contratos a futuro con precios de combustible fijados existe riesgo de incumplimiento si se producen disrupciones en el suministro.

Costos podrían seguir aumentando

El informe advierte además que el conflicto sigue intensificándose, lo que sugiere que los costos de combustible podrían mantenerse elevados durante un período prolongado. “Las expectativas son que los costos de combustible se mantendrán fuertes en el futuro previsible”, indica el análisis, añadiendo que las primas de combustible incorporadas en los contratos de flete futuros ya han comenzado a aumentar.

En este contexto, los buques equipados con scrubbers (depuradores de gases de escape) están obteniendo una ventaja competitiva significativa. La ampliación de la brecha entre combustibles de alto y bajo azufre “otorga a los buques con depuradores una clara ventaja en costos de combustible, mejorando su flexibilidad operativa y resiliencia”, señala BRS.

Actualmente, 19,6% de la flota mundial de graneleros cuenta con este sistema de limpieza de gases. La adopción es especialmente alta en los buques de mayor tamaño: 92,1% en VLOC y 47,1% en Capesize, segmentos que realizan itinerarios más largos y donde el combustible representa una mayor proporción de los costos.

Por último, el escenario de precios altos y volatilidad geopolítica podría impulsar la adopción de tecnologías de eficiencia energética. Según BRS Dry Bulk, el encarecimiento del búnker y la incertidumbre geopolítica “deberían impulsar un mayor interés en tecnologías de ahorro de combustible”, como los sistemas de propulsión asistida por viento o soluciones aerodinámicas para el casco.

Por MundoMaritimo