El crecimiento de las exportaciones de vehículos desde China está modificando de manera estructural el mercado global car carrier, de acuerdo con un análisis de Veson Nautical. La consultora señala que el país pasó de exportar 1,6 millones de toneladas en 2021 a una proyección de 10 millones en 2026 considerando todos los modos de transporte.
Entre enero y mayo de este año, China exportó 4,06 millones de vehículos, un incremento interanual de 63%, según cifras de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM). Para Veson Nautical, "el ascenso de China como el principal exportador mundial ya no es una tendencia, sino un cambio estructural que está redefiniendo el mercado global de transporte de vehículos".
El informe sostiene que las tensiones en Medio Oriente amenazaron alrededor del 15% de los volúmenes de exportación de automóviles de China y cerca del 10% de la demanda mundial de car carriers. Sin embargo, los fabricantes asiáticos redirigieron rápidamente parte de sus embarques hacia otros mercados. Brasil registró un aumento de 235% en las importaciones desde China entre enero y mayo, mientras que Reino Unido, Bélgica e Italia también presentaron crecimientos de tres dígitos.
Mercado mantiene equilibrio entre oferta y demanda
Según el análisis, la capacidad de la flota global car carrier aumentó 3,3% durante el primer semestre de 2026. Como consecuencia, los fletes continúan al alza. El índice One-Year 6,500 CEUs Time Charter Index de VesselsValue aumentó cerca de 45% desde comienzos del año y se ubicó en US$63.000 diarios.
Veson Nautical destaca además varias operaciones recientes de fletamento que reflejan esa tendencia. Entre ellas figura el “Lake Rotorua”, de 7.060 CEUs, fletado por SAIC Anji Logistics a US$90.000 diarios, equivalente a una prima de 70% respecto del índice de referencia. Asimismo, los car carriers “SFL Conductor” y “SFL Composer”, ambos de 6.500 CEUs, fueron contratados por COSCO Shipping Lines a US$40.000/dia por un período de 34 meses.
Crece el uso de portacontenedores para transportar vehículos
El informe identifica como una de las principales consecuencias del aumento de las exportaciones chinas: el mayor uso de buques portacontenedores para transportar automóviles.
Con una meta de exportación de 10 millones de vehículos durante este año y un crecimiento esperado de la oferta de car carriers de solo 7,6%, Veson Nautical estima que “la capacidad disponible no será suficiente para absorber todos los embarques desde Asia”.
La consultora calcula que durante el año pasado más de un millón de vehículos fueron exportados mediante modalidades alternativas, principalmente en contenedores. Para 2026 esa cifra podría aumentar hasta alrededor de dos millones de unidades.
En ese contexto, Veson Nautical afirma que "esto ya no es una solución temporal, sino una característica estructural del comercio de vehículos y una señal clara de un mercado que opera por encima de sus límites".
Por MundoMaritimo
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