Seaspan Corporation anunció la ampliación de su colaboración estratégica con Maersk para mejorar la eficiencia de una flota de 18 buques fletados a largo plazo por la línea naviera. La iniciativa, que se sustenta en más de dos décadas de cooperación entre ambas compañías, busca incrementar la eficiencia energética, aumentar la capacidad de carga, mejorar la flexibilidad operativa y reducir las emisiones.

Como parte central del programa, desarrollaron un plan de modernización para cuatro portacontenedores de 13.000 TEUs, considerado uno de los proyectos de actualización más relevantes dentro de la flota compartida entre Seaspan y Maersk.

Modernización integral

Las mejoras contemplan la instalación de un generador de eje para disminuir el consumo de combustible de los motores auxiliares, la optimización del desempeño del motor principal, la incorporación de una nueva hélice de alta eficiencia y un dispositivo pre-swirl para optimizar la propulsión.

Asimismo, los buques serán preparados para futuras tecnologías de captura de carbono, con el fin de facilitar su adaptación a las próximas regulaciones sobre emisiones.

En el ámbito operativo, también se elevarán los puentes de trinca (lashing bridges) para incrementar la capacidad de transporte de contenedores y se aumentarán las dwt de las naves, mejorando su capacidad de carga.

Según ambas compañías, el conjunto de estas modificaciones permitirá reducir el costo por espacio (slot) entre un 10% y un 13%, además de mejorar la eficiencia en el consumo de combustible, el desempeño operacional y la preparación para futuros requisitos normativos.

Hasta la fecha, las inversiones ejecutadas y planificadas para la modernización de los 18 buques ascienden aproximadamente a US$75 millones, mientras continúan desarrollándose nuevas iniciativas orientadas a fortalecer la descarbonización y el desempeño de la flota.

Cooperación tecnológica

En paralelo, WattSpan —empresa conjunta de ingeniería y tecnología marítima asociada estratégicamente a Seaspan y especializada en rendimiento de buques, eficiencia energética y soluciones de descarbonización— firmó junto a Maersk y Cosco Shipyard un Memorando de Cooperación no vinculante.

El acuerdo establece un marco de colaboración por un año para desarrollar proyectos relacionados con la modernización de buques, mejoras en eficiencia energética y tecnologías para la descarbonización del transporte marítimo. Entre las iniciativas contempladas figuran el desarrollo conjunto de soluciones, el intercambio de información técnica y la ejecución de futuros proyectos mediante acuerdos comerciales independientes.

Alianza de largo plazo

"Esta alianza refleja el tipo de colaboración práctica y de alto impacto que se necesita para avanzar en la descarbonización de la industria marítima", afirmó Dimitrios Panagopoulos, Chief Fleet Operations Officer de Seaspan.

"Al trabajar estrechamente con Maersk, WattSpan y COSCO Shipyard, estamos combinando experiencia técnica, conocimiento operativo e inversiones de largo plazo para mejorar hoy el desempeño de los buques, mientras preparamos nuestra flota para los combustibles y tecnologías del futuro. Es un sólido ejemplo de cómo las alianzas de confianza pueden generar avances significativos a gran escala", añadió.

Por su parte, Anda Cristescu, Head of Chartering and Newbuilding de Maersk, señaló que "durante muchos años, Seaspan ha sido un socio valioso y un importante proveedor de capacidad para la flota de Maersk. Al trabajar estrechamente con Seaspan, buscamos implementar mejoras en los buques que reduzcan los costos de combustible, disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero y aumenten la capacidad de carga, factores que fortalecen la competitividad de nuestra flota".

Por MundoMaritimo