SeaLead Shipping inició su proceso de liquidación tras las sanciones impuestas en julio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, medida que restringió la continuidad de sus operaciones internacionales. De este modo, la línea naviera cesará sus operaciones, venderá sus activos y liquidará sus obligaciones antes de su disolución. Según la documentación presentada en Singapur, la compañía se declaró solvente, por lo que el proceso no corresponde a una quiebra por insolvencia, sino a una decisión adoptada tras el impacto de las sanciones estadounidenses.

La línea naviera, basada en Singapur, llegó a ocupar el puesto 13 entre las mayores navieras de transporte de contenedores del mundo hace poco más de un año, operando 53 buques con una capacidad superior a 200.000 TEUs. A fines de julio de este año, su flota se había reducido a cuatro naves y descendió al puesto 80 del ranking mundial.

El 14 de julio, OFAC incluyó a SeaLead Shipping y a sus filiales en Dubái, Islas Marshall e India dentro de un paquete de sanciones dirigido contra la red de transporte y comercio de Mohammad Hossein Shamkhani, hijo del dirigente político iraní Ali Shamkhani.

Según el Departamento del Tesoro, SeaLead formaba parte de esa red como operador de transporte marítimo de contenedores, facilitando la movilización de cargas lícitas e ilícitas, incluidas aquellas vinculadas con los hutíes de Yemen. En la misma acción fueron bloqueados los portacontenedores “Paya Lebar”, “Shenton Way” y “Tanjong Pagar 1”.

Las sanciones ampliaron las restricciones que la línea naviera ya había enfrentado en julio de 2025, cuando 16 buques fletados fueron incluidos en listas de sanciones por presuntos vínculos con la misma red. En esa oportunidad, SeaLead canceló inmediatamente esos contratos de fletamento y negó mantener relaciones con el régimen iraní, señalando que aplicaba procedimientos de control y debida diligencia en materia de sanciones. Posteriormente redujo su flota, cerró oficinas y retiró naves del servicio.

La presión aumentó en marzo de este año, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda civil para confiscar US$2,4 millones que, según la investigación, estaban destinados a SeaLead y a su filial en India para la prestación de servicios de transporte marítimo relacionados con la red de Shamkhani.

Como parte de las medidas, OFAC emitió la Licencia General Z, que autoriza hasta el 12 de septiembre determinadas operaciones destinadas al cierre ordenado de las actividades de SeaLead y de los tres buques bloqueados. La autorización permite acciones como desembarque de carga, relevo de tripulaciones, abastecimiento de combustible, cobertura de seguros y recaladas por razones de seguridad, aunque prohíbe la celebración de nuevos contratos comerciales con personas o entidades sancionadas fuera de ese proceso de liquidación.

Con este proceso concluye la trayectoria de una naviera fundada en 2017, que en pocos años pasó a posicionarse entre los principales operadores independientes del transporte marítimo de contenedores antes de enfrentar las restricciones derivadas de las sanciones estadounidenses.

Por MundoMaritimo