El "Ever Forward", portacontenedores perteneciente al Registro de Buques de Hong Kong permanece atrapado cerca de la isla Gibson en el canal de la bahía de Chesapeake, en la USEC, desde el 13 de marzo de 2022 y no ha podido ser reflotado después de dos intentos. "Los expertos en salvamento determinaron que no pueden superar la fuerza de reacción del suelo del "Ever Forward" con la cantidad actual de carga. Una vez que se retiren los contenedores, las tripulaciones intentarán nuevamente reflotar el buque", informó la Guardia Costera de EE.UU., según reporta Shipping and Freight Resources.

El proceso de eliminación de contenedores comenzó el sábado 9 de abril y se espera que se transfieran aproximadamente más de 500 contenedores a la terminal Seagirt de Port Baltimore. Los equipos serán retirados durante el día solo por motivos de seguridad desde el lado de babor y estribor y se colocarán en barcazas de recepción que los trasladarán hasta la mencionada terminal.

William Doyle, director ejecutivo del Puerto de Baltimore, detalló que a partir del 11 de abril de 2022, se dragaron 160.556 metros cúbicos en Poplar Island, aunque las operaciones se retrasaron el domingo debido al mal tiempo. Hasta el momento se han retirado 43 contenedores mediante 2 barcazas que transportan entre 20 y 23 contenedores cada una.

Una vez que se retira una parte de los contenedores para reducir el asentamiento del buque, los remolcadores y las barcazas de tracción intentarán reflotar una vez más al buque. "Asegurar la estabilidad del buque y monitorear cualquier signo de contaminación continúan siendo las principales prioridades para el Comando Unificado y los respondedores. Además de los sondeos regulares de los tanques de combustible y lastre, un constructor naval y un maestro de salvamento están monitoreando de forma remota un sistema de sensores instalado recientemente para evaluar constantemente la estabilidad e integridad del buque y continuarán haciéndolo durante la operación de reflotación. También continuarán realizando visitas regulares a la nave". dijo la Guardia Costera de EE.UU. en una declaración anterior

Por MundoMarítimo