El portacontenedores "Ever Forward" fue finalmente reflotado el domingo 19 de abril, tras un operativo en el que participaron dos barcazas y cinco remolcadores del fondo fangoso de la bahía de Chesapeake, un mes después de haber encallado. La exitosa maniobra correspondió al tercer intento de salvataje, y se concretó luego del retiro de unos 550 de los 5.000 contenedores que transportaba la nave, informó The Guardian.

Una vez reflotado, el "Ever Forward" volvió a ser lastrado por tanques de agua para garantizar un paso seguro por debajo del puente de la bahía de Chesapeake de camino a un fondeadero frente a Annapolis. Los inspectores marítimos examinarán el casco del buque antes de que la Guardia Costera de EE.UU. le permita volver al puerto de Baltimore para recuperar los contenedores descargados.

Las autoridades han afirmado que el accidente no provocó daños, lesiones ni contaminación y la Guardia Costera no ha dicho que causó el encallamiento del "Ever Forward". Cabe mencionar que el buque se quedó atascado fuera del canal de navegación y no bloqueó la navegación marítima, a diferencia de lo ocurrido el año pasado en el Canal de Suez con su buque gemelo, el "Ever Given".

Los equipos de salvamento siguieron descargando contenedores del "Ever Forward" hasta las 22.30 horas del sábado 16 de abril. Los contenedores se colocaron en barcazas y se llevaron a la terminal marítima de Baltimore.

Cabe recordar que, tras dos intentos fallidos de liberar el buque de más de 305 metros de eslora, los expertos en salvamento determinaron a principios de este mes que la descarga de algunos de los contenedores ofrecía la mejor oportunidad de reflotarlo. Los equipos también continuaron dragando hasta una profundidad de 13 metros alrededor del buque.

El "Ever Forward" viajaba desde Baltimore a Norfolk (Virginia) cuando encalló el 13 de marzo justo al norte del puente de la bahía de Chesapeake. No está claro si el buque volverá a cargar los contenedores retirados previo a la maniobra de reflotación o si los enviará por medios alternativos.

