SAAM registró utilidades comparables por US$ 81,8 millones durante 2022, cifra que representa un crecimiento de 4% respecto de 2021 y excluye los efectos contables extraordinarios por US$33,6 millones asociados a la firma del acuerdo vinculante para la venta de las operaciones de terminales portuarios y operaciones logísticas asociadas a Hapag-Lloyd.

Por su parte las ventas alcanzaron a US$838,7 millones y el Ebitda consolidado aumentó hasta US$280,9 millones, superando al año anterior en 12% y 5%, respectivamente.

“Fue un año que marcará la historia de SAAM no solo por la firma del acuerdo vinculante para la venta de parte de nuestros activos a una de las principales navieras globales, sino también por el sustantivo avance que hicimos con SAAM Towage, donde sumamos nuevos remolcadores y logramos importantes adquisiciones en línea con la estrategia de ser líderes en el proceso de consolidación en la industria. El cierre de la transacción nos permitirá seguir cimentando ese camino”, dijo el gerente general de SAAM, Macario Valdés.

En el último trimestre del año pasado, se observó una ralentización de la economía y mayores presiones inflacionarias, aumento en el precio de los combustibles y costos de personal. Los volúmenes de carga, tanto marítima como aérea, siguieron a la baja en Sudamérica.

Las operaciones continuadas, es decir de remolcadores y logística aérea, que SAAM seguirá gestionando post cierre del negocio, cerraron 2022 con ingresos 13% mayores a los del año previo, con US$461,8 millones. Al cuarto trimestre, la División Remolcadores tuvo ventas por US$390,3 millones (+15%) y el Ebitda alcanzó US$136,0 millones (-1%).

Las operaciones discontinuadas, que consideran terminales portuarios y de logística terrestre, en tanto, tuvieron un alza en sus ingresos de 11% con US$ 378,0 millones. Al cuarto trimestre, la División Terminales Portuarios sumó ventas acumuladas por US$ 317,5 millones (+13% respecto de igual período del año anterior) y un Ebitda US$ 116,2 millones (+10%).

Por otra parte, el Directorio de SAAM acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas un dividendo por US$ 48,2 millones, equivalente al 59% de las utilidades comparables, el que de aprobarse será el mayor dividendo distribuido en la historia de la compañía.

Hitos 2022

Entre los hitos de 2022 destacan, además del anuncio con Hapag-Lloyd, la compra de operaciones de Standard Towing y Davies Tugboats (Canadá), el acuerdo para la adquisición de los remolcadores de Starnav (Brasil) y el cierre de la compra de operaciones de remolcadores de Ian Taylor (Perú).

Además, se cerró un acuerdo con minera Teck y Neptune Terminals para operar los primeros dos remolcadores 100% eléctricos para el puerto de Vancouver en Canadá.

En el área de logística de carga aérea, se adquirió una participación minoritaria de Aerosan en Ecuador, completando de esta forma el 100% de su propiedad. En enero de 2023, se anunció la adquisición de la empresa de gestión de carga aeroportuaria Pertraly en ese mismo país, sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias y otras condiciones usuales para este tipo de operaciones.

Junto con ello, la compañía avanzó en la implementación de la estrategia +Safety en sus operaciones, con importantes avances, sobre todo en cuanto a liderazgo en seguridad y gestión de exposiciones de alto potencial.