Los cambios registrados durante los últimos cinco meses en la industria del petróleo están llevando al sector tanquero a revisar sus perspectivas de largo plazo. Las constantes interrupciones sobre el Estrecho de Ormuz continúan siendo impredecibles, y, por lo tanto, modifican las condiciones bajo las cuales opera la cadena global de suministro energético.

Según BRS Tanker, por ejemplo, resulta poco probable que el tránsito marítimo a través Ormuz vuelva al patrón existente antes del 28 de febrero, cuando inició el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y considera que “las interrupciones podrían mantenerse de manera recurrente. Aunque productores y refinerías de Medio Oriente están desarrollando infraestructura para reducir su dependencia del estrecho, los ataques a instalaciones energéticas también han expuesto la vulnerabilidad de esas alternativas”.

La consultora señala que los acontecimientos recientes ponen de relieve la dependencia del mercado energético globall de un número reducido de puntos estratégicos de navegación.

BRS reduce proyección de demanda de petróleo

Anteriormente, BRS Tanker proyectaba que la demanda mundial de petróleo alcanzaría un máximo de aproximadamente 106 millones de barriles diarios (mb/d) en 2032 y que se situaría en cerca de 89 mb/d en 2050. La nueva estimación mantiene el año del máximo, pero reduce su magnitud a 105 mb/d. Además, la consultora prevé una disminución más rápida posteriormente, hasta alcanzar unos 86 mb/d en 2050. El descenso de la demanda estará parcialmente compensado por el crecimiento del consumo de nafta y GLP como materias primas de la industria petroquímica.

La revisión a la baja se concentra principalmente en el hemisferio oriental, debido a la exposición de Asia al suministro de crudo y productos provenientes de Medio Oriente. China se encuentra entre los mercados cuya demanda permanecerá aproximadamente estable durante el corto plazo, respaldada por nuevas capacidades petroquímicas, antes de registrar una caída más rápida después de 2030.

En los países de la OCDE, en cambio, se proyecta un máximo de demanda de petróleo en 2029.

El conflicto también podría impulsar la transición del transporte marítimo hacia otros combustibles, como amoníaco, metanol, hidrógeno y baterías. Sin embargo, los primeros datos no muestran una aceleración significativa.

Disrupciones pueden sostener demanda de tanqueros

Las alteraciones de las rutas pueden incrementar las distancias de los itinerarios, elevando las toneladas-millas y la volatilidad de los mercados de tanqueros. A ello se suma la expectativa de que los gobiernos aumenten sus inventarios de petróleo y productos para reducir su exposición frente a futuras interrupciones.

El crecimiento de la demanda en Asia frente al descenso de los mercados occidentales también tendría consecuencias sobre la distribución geográfica de la flota. La demanda de tanqueros para productos limpios aumenta más rápidamente en Asia que en el Atlántico, lo que podría favorecer una mayor concentración de buques en Asia.

Finalmente, BRS Tanker anticipa un desplazamiento progresivo del centro de la industria mundial de refinación hacia el continente asiatico. Este proceso favorecería una mayor demanda de transporte de crudo desde Occidente hacia Oriente y de productos refinados en sentido contrario.

Por MundoMaritimo