Tras la entrega de un terreno de 11 hectáreas en la zona norte del Puerto de San Vicente -ubicado en la región del Biobío, en el sur de Chile- por parte del Ministerio de Bienes Nacionales a la empresa Puertos de Talcahuano, toma notoriedad el próximo proceso de licitación de dicho terminal portuario, considerando que la actual a cargo de San Vicente Terminal Internacional (SVTI) vence en diciembre de 2029.

El nuevo predio corresponde al ex Fuerte Benavente, que fue entregado por un período de 30 años a la empresa portuaria. No obstante, en los últimos días, la presidenta del directorio de Puertos de Talcahuano, Consuelo Raby y el gerente general de Puertos de Talcahuano, Rodrigo Monsalve se reunieron con el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, a fin de solicitarle que la concesión de los terrenos se amplíe a 50 años, o al menos a 41 años, lo que coincidiría con el término de la nueva concesión que sería en diciembre de 2059.

“Uno de los objetivos estratégicos de la empresa y en el cuál trabajamos por años es generar competitividad a las instalaciones del recinto portuario de San Vicente, pensando en el próximo proceso de licitación, de tal manera de poder ofertar un espacio de terreno más amplio, ofertar en el futuro una conectividad vial y ferroviaria de buenas condiciones. Creemos que le da un mayor valor al puerto en su actividad actual y futura”, recalcó el gerente general de Puertos de Talcahuano, Rodrigo Monsalve en entrevista con MundoMaritimo.

A su vez dijo que el gestionar la adquisición de este predio apunta a una mirada de futuro. “También trabajamos en esto bajo el concepto de espacios de reserva, entendiendo que en los próximos 40 o 50 años podría haber una demanda, que no está dimensionada y lo que no puede pasar es que en ese momento no se cuente con las capacidades de espacios portuarios para desarrollar esta actividad que es inherente y fundamental para el comercio exterior del país”, precisó.

En ese sentido ¿cuándo se empezará a trabajar en la nueva concesión o existe ya un trabajo previo?

- Nosotros tenemos documentos internos de la planificación estratégica de nuestras instalaciones de mediano y largo plazo, y ese es parte de nuestra guía de trabajo, se han ido concretando acciones y hay otras tareas pendientes que están apuntadas en generar las mejores condiciones para el próximo proceso de licitación.

Ahora el proceso mismo de licitación, en mi opinión, debiera producirse a partir del año 2026, para llegar en buenas condiciones al año 2029. Hay que sacar experiencia de lo que ha sucedido en otros lugares, probablemente algunas de las proyecciones en infraestructura en ese momento se debieran entregar con los permisos ambientales avanzados, lo que hace que los procesos se inicien con mucha anticipación entre 4 a 5 años antes.

Todo apunta a que existan la mayor cantidad de interesados y que el valor del puerto sea lo más alto posible, para lo que el Estado de Chile, a través de ello, genere los ingresos necesarios que son hoy parte del erario nacional, que son los dineros que traspasamos que se vinculan a los impuestos normales de una empresa, más los impuestos específicos con el 40% que tenemos por la Ley de puertos de Chile y adicionalmente, en base a la disponibilidad de caja el Estado de Chile hace retiros adicionales, a cuentas de utilidades futuras, que indican que actualmente estamos en un promedio de CLP 7.000 millones anuales de aporte al Estado (considerando las concesiones tanto del Puerto de Talcahuano como del Puerto de San Vicente).

Uso futuro de nuevos terrenos

En relación con el nuevo predio otorgado por el Ministerio de Bienes Nacionales, Monsalve explicó que una vez que esté totalmente tramitado el decreto de concesión de los terrenos se iniciarán estudios geotécnicos para determinar el uso futuro de ese espacio.

“En ese sentido, existen distintas opciones, que de acuerdo con resultados de este estudio se van a generar: la primera, es que, en caso de que el terreno sea de interés del actual concesionario, tendremos que sentarnos a negociar cuáles son las condiciones, en las cual pueda recibir el terreno pagando los valores correspondientes. En caso, que no esté interesado nuestra proyección es ponerlo a disposición para la próxima concesión”, enfatizó.

“Esto último significaría avanzar en los próximos años en determinar ¿cuál va a ser el uso y el proyecto mismo? De tal manera, de gestionar todos los permisos ambientales para que eso sea entregado como parte de la oferta en el próximo proceso de concesión de San Vicente”, acotó el ejecutivo.

En cuanto al aumento de capacidad del puerto que se ha hablado que generará la concesión de este terreno, el gerente general de Puertos de Talcahuano indicó que “(…) no es con el terreno por sí solo; este espacio es parte de un proceso que implicaría dotar con mayor tecnología y equipamiento al puerto y el uso de este espacio generaría una mejoría de eficiencia que potencialmente permite aumentar en un 50% la capacidad de transferencia de carga del Puerto de San Vicente”.

Por MundoMaritimo