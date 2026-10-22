La estrecha vinculación comercial entre Port Everglades, en el sur de Florida, EE. UU. y América Latina, junto con los desafíos que enfrenta la industria portuaria para sostener su crecimiento, fueron algunos de los temas abordados por Robert Barceló, senior manager de Desarrollo de Negocios de Port Everglades, en entrevista con MundoMarítimo en el marco de TOC Américas 2026, celebrado en Cartagena de Indias, Colombia.

El ejecutivo destacó el carácter predominantemente latinoamericano de las operaciones del recinto estadounidense. “Aproximadamente un 80% de la carga que entra y sale de Port Everglades va o viene de puertos en Latinoamérica”, señaló, precisando que existe una importante concentración de intercambios con Centroamérica.

Dentro de esta relación, Colombia ocupa un lugar destacado. Según Barceló, el país figura entre los principales socios comerciales del puerto, por lo que fortalecer las conexiones marítimas contribuye a ampliar el acceso de los productos colombianos al mercado estadounidense y generar valor para los distintos participantes de la cadena logística.

Conectividad y competitividad regional

Tras participar en los debates de TOC Américas, Barceló manifestó especial interés por el desarrollo ferroviario colombiano, considerando su potencial para mejorar la conexión entre los puertos y los principales centros de consumo, como Bogotá y Medellín.

El ejecutivo, valoró los avances en este ámbito, aunque advirtió que todavía resulta necesario incorporar el transporte de contenedores al sistema ferroviario. A su juicio, profundizar esta integración intermodal permitirá elevar la competitividad logística del país.

Respecto del Caribe, subrayó la importancia de las navieras regionales, cuya actividad continúa siendo fundamental pese a la presencia de grandes operadores internacionales. La relevancia de este mercado queda reflejada en que “el Caribe representa el 38% de la carga contenerizada movilizada por Port Everglades”.

Resiliencia frente a las tensiones comerciales

Consultado sobre las repercusiones del escenario geopolítico y las políticas arancelarias, Barceló reconoció que han generado dificultades para el comercio, aunque destacó la capacidad de adaptación de la industria.

“El mercado internacional es un mercado que siempre busca la manera de esquivar esos retos”, sostuvo, enfatizando la resiliencia de los intercambios comerciales.

Si bien reconoció que las medidas arancelarias tienen efectos sobre el sector, aclaró que Port Everglades no ha experimentado una contracción significativa de sus operaciones. “No hemos visto una gran caída de carga”, afirmó, agregando que los volúmenes se han mantenido relativamente estables, con algunas excepciones, sin generar una preocupación importante para la administración portuaria.

Uno de los segmentos que continúa mostrando dinamismo es la carga refrigerada. Según detalló, durante el año fiscal 2025 el puerto superó los 145.000 TEUs de carga reefer, aproximadamente 7.000 más que en 2024, y proyecta mantener esa trayectoria de crecimiento durante 2026.

Barceló relacionó esta evolución con el aumento de la población y el consumo en Florida, estado que depende considerablemente de las importaciones para satisfacer su demanda.

Crecer mediante eficiencia y tecnología

Sin embargo, el crecimiento enfrenta una restricción estructural: la disponibilidad de terrenos para ampliar las instalaciones: “Uno de los retos principales que tiene el puerto es la falta de tierra disponible para seguir creciendo”, explicó Barceló, precisando que los avances recientes en capacidad han provenido principalmente de mejoras operacionales y no de la incorporación de nuevas superficies.

Frente a esta realidad, destacó la tecnología y la colaboración público-privada como herramientas fundamentales. Dado que Port Everglades funciona bajo un modelo en el cual las terminales son operadas por empresas privadas, corresponde a éstas desarrollar soluciones tecnológicas, mientras la autoridad portuaria fomenta su implementación.

Finalmente, resaltó la importancia económica de los cruceros, cuya actividad genera oportunidades adicionales para el comercio y el abastecimiento de productos, reforzando el papel de los puertos de Florida como plataformas de desarrollo regional.

Por MundoMaritimo