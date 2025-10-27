Al cierre de TOC Américas 2025, Robert Barceló, gerente senior de desarrollo comercial de Port Everglades, en Florida, Estados Unidos, compartió con MundoMarítimo su visión sobre la evolución del comercio en la región, la importancia del vínculo con América Latina y el rol estratégico de los puertos en el sistema económico mundial.
“Desde el punto de vista de Port Everglades, ya tenemos un punto de mucho beneficio, porque se trata de un puerto que tiene una actividad superior”, señaló Barceló, subrayando que “aproximadamente un 80% de la carga movilizada en el puerto corresponde a comercio América Latina, con énfasis en Centroamérica y el Caribe”.
El ejecutivo destacó que la participación en TOC Américas ha servido “como un modo de fomentar esa relación”, abriendo espacios para “seguir hablando de lo que se puede hacer, de cómo podemos trabajar y llevarnos de la mano”. Según explicó, la cooperación entre actores públicos y privados es esencial para fortalecer la competitividad de la región.
Añadió que “existen retos, no solamente de los puertos, sino también de la inversión local en carreteras, temas de aduana, de facilitar y quitar trabas del camino para que los productos de América Latina puedan arribar a su destino con mayor competitividad”, apuntó.
Barceló ilustró el punto con ejemplos concretos: “Ya sea el espárrago, la palta… y utilizo la palta y el espárrago porque entra mucho por el sur de la Florida, pero es emblemático de lo que se puede hacer y lo que más se puede hacer”, reflexionó.
El comercio como fuerza vital
Consultado sobre los desafíos globales, como la inestabilidad geopolítica o las regulaciones cambiantes, Barceló sostuvo que el comercio es una fuerza esencial e irreductible. “El ser humano tiene que ser comercial; vivimos del intercambio. Hay que ser flexible y ver los retos que se nos ponen, y cómo podemos superarlos sin romper el bolsillo”, señaló.
Con una visión práctica y optimista, agregó: “El comercio no se para. El comercio es muy flexible, independiente de fuerzas gubernamentales, ya sea de derecha, izquierda o del centro. El comercio siempre busca la manera de seguir fluyendo”.
Los puertos como motores económicos
Durante la conversación, Barceló puso en perspectiva el papel estructural de los puertos en el desarrollo económico. “Los puertos son impulsores de la economía. El puerto es el pulmón de la economía local, porque es por donde entra y sale el comercio”, afirmó.
En esa línea, destacó la importancia de los acuerdos de cooperación entre terminales: “Ese tipo de acuerdo, en inglés se conocen como memorandum of understanding (MoU), en español son acuerdos de cooperación mutua. No es nada nuevo; todos los puertos siempre han tenido. Es una herramienta útil para formalizar la tarea de fomentar el comercio entre dos países o dos puertos”.
Sin embargo, Barceló enfatizó que las soluciones para el comercio intrarregional no pueden limitarse al ámbito portuario. “Los puertos son embudos por los cuales el comercio fluye. Dependemos de las navieras, de los agentes de aduana, de los compradores, de los mayoristas. El puerto le da el pecho al mundo, pero atrás del pecho está el corazón, el resto de los órganos. Si todo eso no funciona, el sistema no funciona”, graficó.
Un compromiso con los pequeños exportadores
Port Everglades es un puerto público, administrado por el Condado de Broward, y su modelo de gestión busca conectar tanto a grandes como a pequeños actores del comercio. “Nuestro rol es hablar con el pequeño importador y exportador, no solo con los grandes”, recalcó.
El ejecutivo subrayó el papel de las pequeñas y medianas empresas como verdaderas protagonistas del comercio internacional: “No nos olvidemos de las empresas pequeñas y medianas, que al final de la jornada son las que llevan la batuta. Prácticamente un 90% del comercio internacional lo desarrollan estas empresas”.
Barceló cerró su reflexión con un mensaje alentador: “Exportar no es una tarea titánica. Tiene que haber un producto aceptado, claro, pero de be estar al alcance de cualquier empresa que tenga algo que ofrecer al resto de la ciudad, del Estado, del país o del mundo”.
Por MundoMaritimo
