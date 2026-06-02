El debate en torno al actual marco que rige a las concesiones portuarias en Chile —con plazos de hasta 30 años— ha reabierto los cuestionamientos sobre la capacidad del sistema para sostener inversiones de largo aliento en un entorno logístico cada vez más dinámico. El presidente de Ultramar, Richard von Appen, en conversación con MundoMaritimo, dio a conocer su visión sobre esta materia, destacando que el modelo ha permitido procesos “muy exitosos”, pero que comienza a evidenciar tensiones a medida que se acerca el vencimiento de los contratos, especialmente en materia de inversión y continuidad operativa.

En ese sentido, el ejecutivo advierte que el esquema actual introduce un factor de incertidumbre en la última etapa de las concesiones. “A medida que se va acercando el término de la concesión se dejan de hacer inversiones dada la incertidumbre de si se va a continuar o no”, planteó, apuntando a un efecto directo sobre el desarrollo de infraestructura portuaria. A su juicio, este comportamiento no resulta óptimo para un sector donde la inversión debe anticiparse a la demanda y no reaccionar tardíamente a ella.

Flexibilidad contractual y experiencia internacional

El presidente de Ultramar sostuvo que el debate no necesariamente pasa por extender de forma automática los plazos, sino por incorporar mecanismos más flexibles dentro de los contratos de concesión. En esa línea, propone mirar experiencias internacionales donde existen modelos de expansión sucesiva, asociados a nuevas inversiones.

“Lo que tienen muchos países son expansiones sucesivas con inversión, es decir, opciones de extender 10 o 20 años a cambio de inversión”, explicó, sugiriendo que este tipo de esquemas permitiría compatibilizar la necesidad de modernización con la certeza jurídica para los operadores. Bajo esta lógica, agregó que la autoridad debería analizar estas alternativas a través de la “experiencia de otros países”, considerando que los ciclos de la industria han cambiado significativamente desde el diseño de los actuales contratos.

El ejecutivo enfatizó que el sistema portuario requiere mayor capacidad de adaptación frente a transformaciones que no estaban previstas al momento de su estructuración. “En 30 años cambia mucho la situación, el contrato debe tener alguna forma de poder adaptarse a esa realidad”, señaló, ejemplificando con la evolución del transporte marítimo: el aumento del tamaño de las naves, que pasaron de 240 a 366 metros de eslora, y el creciente rol del contenedor refrigerado, dinámicas que —según afirmó— no estaban contempladas en el diseño original de las concesiones.

Para el presidente de Ultramar, estos cambios refuerzan la necesidad de un marco regulatorio más adaptable. “Tiene que haber más flexibilidad para poder adaptarse al cambio del mercado”, subrayó, apuntando a la importancia de no frenar la inversión en infraestructura en un contexto donde la demanda logística continúa expandiéndose.

Inversión, interés y visión de largo plazo

Consultado sobre el interés del grupo en futuras licitaciones portuarias, von Appen reafirmó la disposición de la compañía a seguir participando en el desarrollo del sistema portuario nacional. “Estamos siempre interesados en seguir invirtiendo en Chile, creemos mucho en el país, en el futuro y en las oportunidades que tiene”, sostuvo, agregando que analizarán con detención los procesos que se proyectan hacia fines de la década.

Más allá de la estrategia empresarial, el ejecutivo pone el foco en un desafío estructural para el país: la necesidad de consolidar una visión de largo plazo para el sistema portuario. En su diagnóstico, esta planificación debe ir acompañada de inversiones coordinadas en infraestructura habilitante, incluyendo conectividad vial, ferroviaria y obras marítimas complementarias.

Asimismo, destacó la importancia de incorporar a las comunidades en la planificación de estos proyectos, como parte de un proceso más amplio de legitimidad y comprensión del desarrollo portuario. En esa línea, planteó que el sector requiere avanzar hacia una planificación que trascienda los ciclos políticos. “Espero que el gobierno vaya a lanzar un plan que sea más que una política de gobierno, una política de Estado”, concluyó, reforzando la idea de continuidad estratégica para el desarrollo logístico del país.

Por MundoMaritimo