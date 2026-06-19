El concepto tradicional de una temporada alta predecible en el transporte marítimo está volviéndose cada vez más obsoleto, a medida que los flujos del comercio global migran hacia patrones de demanda más volátiles e irregulares. Según Rhenus, el mercado ya no está definido por un único peak estacional, sino por múltiples olas de demanda superpuestas que están redefiniendo la dinámica de capacidad y las tarifas de flete.
De acuerdo con la compañía, este cambio estructural ya es evidente en las principales rutas comerciales. La utilización de buques desde Asia hacia Europa, Norteamérica y Oceanía se encuentra actualmente en niveles muy altos, ya que la demanda se adelanta en distintos momentos del año. Como resultado, la disponibilidad de espacio se está reduciendo y las tarifas de flete están aumentando. Datos del índice de Carga Contenerizada de Shanghái (SCFI), muestran incrementos de aproximadamente 81% en la ruta Asia–Norte de Europa y 133% en Asia–Costa Oeste de EE. UU. entre la semana 1 y la semana 24.
En lugar de seguir un patrón estacional claro, los volúmenes están impulsados por una combinación de factores. Las actividades de reabastecimiento, las reservas anticipadas ante posibles aumentos de costos y los grandes ciclos del retail —incluyendo el Amazon Prime Day y otras campañas de mitad de año— están llevando a las empresas a movilizar sus envíos más temprano y con mayor frecuencia durante el año. Esto está generando flujos de demanda más fragmentados y menos predecibles.
Al mismo tiempo, las continuas disrupciones e incertidumbres en Medio Oriente siguen reconfigurando las condiciones de oferta. El desvío de buques por el Cabo de Buena Esperanza está extendiendo los tiempos de tránsito, reduciendo en la práctica la capacidad disponible en circulación al mantener los buques ocupados por períodos más largos. En combinación con los ya altos niveles de utilización, esto limita la flexibilidad del sistema y amplifica la volatilidad de las tarifas.
“La idea de una ‘temporada alta’ está quedando obsoleta”, afirmó Renee Toh, vicepresidenta de Flete Marítimo Global del Grupo Rhenus (en la imagen). “En lugar de un solo peak predecible, estamos viendo cómo la demanda fluctúa en múltiples olas a lo largo del año. Los volúmenes son menos consistentes, más reactivos y cada vez más impulsados por factores externos, desde disrupciones hasta expectativas de costos y ciclos de retail. Hablar de una ‘temporada alta anticipada’ simplifica en exceso lo que en realidad es un cambio estructural en la forma en que fluyen las operaciones del comercio global”.
En este entorno, incluso incrementos de demanda a corto plazo pueden traducirse rápidamente en movimientos más bruscos de tarifas, ya que el mercado cuenta con menos capacidad de reserva para absorber fluctuaciones.
Para Rhenus, estos desarrollos evidencian un cambio fundamental en la manera en que deben gestionarse las cadenas de suministro. El enfoque está pasando de planear en torno a ciclos estacionales fijos a adaptarse de manera continua a las señales cambiantes del mercado. Esto incluye asegurar capacidad con mayor anticipación, optimizar el uso de contenedores, diversificar opciones de transporte y fortalecer la visibilidad a lo largo de toda la cadena de suministro.
“La idea de que las cadenas de suministro han vuelto a un ritmo estable ya no refleja la realidad”, agregó Toh. “Las empresas necesitan operar en un estado constante de ajuste, donde la flexibilidad y la información en tiempo real son clave para anticiparse a los cambios en la demanda y a las disrupciones”.
Por MundoMaritimo
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