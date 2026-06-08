Con una trayectoria cercana a los diez años en el manejo logístico de commodities en América Latina, Rhenus Logistics ha consolidado una oferta enfocada en soluciones integrales para insumos alimenticios y otras cargas sensibles, apoyándose en experiencia operativa, planificación y flexibilidad frente a un mercado caracterizado por la volatilidad y las disrupciones. Carolina Pérez, gerente de Commodities y Chartering de la compañía, explicó que en este segmento los tiempos, la conservación de la calidad y la coordinación logística resultan determinantes.
“Los commodities son cargas de volúmenes de primera necesidad”, señaló, agregando que muchos de estos productos forman parte de la canasta básica de distintos países. En ese contexto, explicó que el cumplimiento de todos los tiempos dentro de la cadena y la sincronización de las operaciones son claves para asegurar la calidad de los alimentos y evitar pérdidas.
La ejecutiva detalló que Rhenus Logistics moviliza productos como azúcar, arroz, café, resinas PET, leche en polvo, carnes, frutas y carbón, operando tanto exportaciones como importaciones y esquemas de cross trade entre distintos países de la región. “Le damos al cliente el servicio global e integral en toda la cadena”, destacó.
Uno de los productos donde la compañía ha desarrollado una expertise particular es el azúcar. La ejecutiva explicó que parte importante de ese conocimiento proviene de su experiencia previa en la industria azucarera, lo que ha permitido fortalecer las capacidades logísticas en este mercado.
La compañía opera en diversos mercados latinoamericanos. En Chile, por ejemplo, moviliza azúcar y avena hacia destinos como Perú y Europa, mientras que en Argentina participa en operaciones terrestres de envíos de azúcar hacia Chile y en movilización de leche en polvo, entre otros. En Centroamérica destacan los flujos de azúcar y café desde Guatemala, Nicaragua y El Salvador hacia Estados Unidos y otros mercados regionales.
Respecto de los principales desafíos operacionales, Pérez indicó que amenazas como altas temperaturas, humedad, demoras o congestiones pueden afectar directamente la calidad de los productos, especialmente en el caso de alimentos perecederos. Frente a ello, aseguró que la planificación y la preparación previa son fundamentales. “Tratamos de preverlo todo antes de arrancar cualquier operación”, afirmó, añadiendo que la compañía mantiene alianzas con puertos y operadores logísticos en distintos países para responder rápidamente ante contingencias. “La experiencia que tenemos en el manejo de commodities ha sido clave para mitigar todos estos riesgos”, sostuvo.
Enfoque integral
La propuesta de Rhenus Logistics incluye servicios marítimos, transporte terrestre, almacenamiento, manejo de inventarios, operaciones portuarias y agenciamiento aduanero. Según la ejecutiva, este enfoque integral permite a los productores concentrarse en su negocio principal mientras la compañía se encarga de la logística completa.
Señaló además que “el precio del commodity es muy sensible” y detalló que “cualquier sobrecosto afecta considerablemente el valor final de la mercancía”, por lo que la compañía busca minimizar imprevistos mediante planificación y esquemas operativos previamente coordinados.
En materia de chartering, Rhenus Logistics utiliza tanto buques graneleros como naves multipropósito y de carga general, especialmente en contextos de escasez de contenedores o congestión portuaria. “El charter es una forma de evacuar la carga rápidamente”, comentó Pérez, precisando que la modalidad se aplica para cargas graneleras, sacos y big bags.
Un sector donde la volatilidad es constante
Sobre el complejo escenario internacional, marcado por conflictos geopolíticos, volatilidad tarifaria y fenómenos climáticos, la ejecutiva sostuvo que la capacidad de adaptación será cada vez más relevante para el sector. “Los cambios y la volatilidad son inevitables y son una constante”, afirmó. Sin embargo, destacó que la compañía ha logrado construir ventajas competitivas mediante negociaciones de tarifas, acuerdos operacionales y servicios diferenciados en terminales portuarios.
A ello se suman los efectos climáticos sobre la producción agrícola regional. Sequías, lluvias extremas y bloqueos internos, como los que actualmente afectan a Bolivia, seguirán condicionando los flujos comerciales en la región durante los próximos meses.
Frente a este escenario, Pérez indicó que la compañía posee la capacidad para realinear rápidamente sus operaciones y adaptarse a nuevos orígenes o mercados. “Si hoy estamos en Colombia, mañana estamos en Perú o en Centroamérica dependiendo de cómo se vaya reconfigurando el mercado”, señaló.
Finalmente, la ejecutiva resumió que el sello de Rhenus Logistics está en “la agilidad de respuesta” y en la capacidad de generar ventajas competitivas para sus clientes. “En Rhenus estamos preparados para atenderlo”, concluyó.
Por MundoMaritimo
Grupo Rhenus refuerza su presencia en Latinoamérica con el cambio de marca de Blu Logistics a Rhenus Logistics
3719 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
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