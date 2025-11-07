La revisión por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos del uso de amplios poderes presidenciales para imponer aranceles genera incertidumbre entre las compañías y los socios comerciales del país. El fallo podría redefinir la autoridad del presidente Donald Trump para aplicar tarifas amparadas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA), lo que afectaría tanto a las compañías que pagan los gravámenes como a las naciones con acuerdos vigentes o en negociación con Washington.

Según estimaciones de Bloomberg Economics, una sentencia en contra del gobierno reduciría la tasa arancelaria efectiva promedio de Estados Unidos a 6,5%, el nivel más bajo desde antes de que se anunciaran las denominadas tarifas del “Día de la Liberación” el pasado abril.

China y Asia nororiental

En el caso de China, los presidentes Donald Trump y Xi Jinping acordaron recientemente una reducción del 10% en los aranceles y la suspensión de otras medidas durante un año. Sin embargo, analistas y funcionarios chinos advierten que la rivalidad comercial entre ambas potencias continuará, dado su peso en sectores estratégicos como el tecnológico y el energético.

En el norte de Asia, los impactos del fallo judicial serían limitados. Las exportaciones de Taiwán a Estados Unidos han crecido impulsadas por la demanda de productos de inteligencia artificial, muchos de los cuales están exentos de aranceles. Japón y Corea del Sur, por su parte, mantienen acuerdos comerciales que difícilmente se modificarían ante la decisión judicial.

Sudeste asiático

Los flujos comerciales procedentes de Vietnam, Tailandia y otros países del sudeste asiático podrían verse afectados en mayor medida. Estas economías han incrementado sus exportaciones hacia Estados Unidos, en parte para anticiparse a los aranceles. Si las tarifas fueran reducidas o eliminadas, se prevé un aumento adicional de las exportaciones. No obstante, el panorama sigue incierto, especialmente para el sector de semiconductores, que actualmente está exento de aranceles pero podría enfrentar gravámenes de hasta 300%, según declaraciones recientes de Trump.

India

India continúa negociando con Estados Unidos una rebaja de su tasa arancelaria del 50%, una de las más altas del mundo, impuesta tras la compra de petróleo ruso. Funcionarios indios consideran que una decisión judicial adversa para Trump no alteraría significativamente las conversaciones, ya que la Casa Blanca podría recurrir a otras herramientas, como medidas ejecutivas o barreras no arancelarias. Sin embargo, un fallo en contra del presidente reforzaría la posición de Nueva Delhi para exigir que el futuro acuerdo se ajuste a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Europa

En julio, la Unión Europea y Estados Unidos cerraron un acuerdo comercial que fijó los aranceles estadounidenses en 15% para la mayoría de los productos europeos, incluidos los automóviles. A cambio, Bruselas eliminó algunos gravámenes a bienes industriales y agrícolas de baja sensibilidad. Aun así, el pacto fue criticado por su carácter desigual y por mantener los aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio.

La Comisión Europea busca reducir esas tarifas y evitar que se extiendan a más productos derivados de los metales. El Parlamento Europeo debate actualmente la posibilidad de introducir una cláusula de expiración en el acuerdo antes de su ratificación definitiva.

Por MundoMaritimo