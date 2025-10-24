El panel “Ecosistemas de innovación para el sector portuario y logístico: ¿cuáles son los beneficios tangibles?”, llevado a cabo en la jornada del jueves 23 de octubre- última de TOC Américas 2025- reunió a representantes de puertos, empresas tecnológicas y autoridades públicas de la región, quienes coincidieron en que este concepto no puede entenderse solo como la adopción de tecnología, sino como un proceso colectivo que conecta a todos los actores de la cadena de valor.
Richard De la Cruz, especialista en Gestión y Servicios Portuarios de la Autoridad Portuaria Nacional del Perú, explicó que el desafío para los puertos latinoamericanos pasa por integrar la innovación en la gestión operativa cotidiana. “No se trata de tener más herramientas digitales, sino de usarlas para resolver problemas reales de eficiencia, trazabilidad y sostenibilidad”, señaló. En ese sentido, destacó la importancia de las alianzas entre el sector público y privado para lograr cambios estructurales: “La innovación no avanza en silos; avanza cuando compartimos conocimiento y objetivos comunes”.
Desde Colombia, Karina Kure, directora de Personas del Grupo Puerto de Cartagena y líder de Delta X —el laboratorio de innovación del grupo—, puso énfasis en el valor del talento humano como impulsor de las transformaciones digitales. “La tecnología no cambia las organizaciones; las personas sí. Por eso en Cartagena entendemos la innovación como un proceso cultural, no como un departamento aislado”, afirmó. Añadió que Delta X ha permitido conectar a startups, universidades y equipos internos para cocrear soluciones logísticas que hoy ya se aplican en las terminales del grupo.
Por su parte, Carla Grifo, vicepresidenta global de Operaciones y Sistemas de DP World, aportó una visión global del proceso. Según explicó, la compañía trabaja en el desarrollo de plataformas digitales integradas que optimizan el flujo de información entre los distintos nodos logísticos. “En DP World creemos que la innovación debe traducirse en valor operativo. La digitalización tiene sentido cuando mejora la productividad y reduce el impacto ambiental”, expresó.
En tanto, Nicolas Westgate, fundador y director comercial de Nodal, resaltó el papel de las empresas tecnológicas emergentes en la creación de soluciones ágiles para la industria. “Las startups logísticas tienen la flexibilidad que muchas veces las grandes corporaciones no poseen. Lo importante es generar puentes entre ambos mundos: la escala y la velocidad”, indicó, enfatizando que la colaboración abierta entre puertos, operadores y desarrolladores es la clave para acelerar la adopción de nuevas herramientas en la región.
Desde Panamá, Adolfo Fábrega, gerente general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, abordó el rol del Estado en la generación de ecosistemas que favorezcan la transformación digital. “La innovación pública es el catalizador de la innovación privada. Cuando el Estado moderniza sus plataformas, el sector logístico encuentra un terreno fértil para crecer”, indicó. Subrayó además el compromiso de Panamá en consolidarse como un hub tecnológico regional que complemente su posición como hub logístico global.
Finalmente, Roberto Paveck, experto en Innovación Portuaria y Economista de la Autoridad Portuaria de Santos, sostuvo que la innovación debe medirse por su impacto en la productividad y en la sostenibilidad del sistema. “No innovamos por moda; innovamos para mantener la competitividad del puerto frente a los desafíos globales. Cada nueva práctica debe tener un retorno tangible, sea en eficiencia operativa o en reducción de emisiones”, apuntó.
Más allá de las diferencias en escala de los desafíos asumidos y el contexto en que los asumen, los panelistas coincidieron en que el verdadero valor de la innovación reside en la cooperación entre actores públicos, privados y académicos, y en la creación de espacios que permitan experimentar sin miedo al error.
El debate concluyó con una idea transversal: los puertos y cadenas logísticas del futuro serán aquellos capaces de convertir la innovación en un lenguaje común, donde la tecnología, las personas y las políticas públicas se integren para impulsar un crecimiento sostenible y competitivo.
Por MundoMaritimo
