El Registro de Buques de Panamá fue reincorporado a la Lista Blanca del Memorando de Entendimiento de París (Paris MoU), de acuerdo con el Informe Anual recientemente publicado por la organización. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) celebró el anuncio, destacando que la Lista Blanca es ampliamente reconocida como uno de los principales referentes internacionales para medir el desempeño y la calidad de las administraciones marítimas.

La inclusión en la Lista Blanca del Paris MoU significa que el Registro de Buques de Panamá, cumple con los más altos estándares internacionales en materia de seguridad marítima y supervisión regulatoria.

“Este logro es el resultado de una estrategia sostenida orientada a fortalecer los estándares de seguridad, mejorar el cumplimiento de los convenios internacionales y reforzar la supervisión de la flota mercante panameña. Asimismo, consolida la posición de Panamá como un registro comprometido con la excelencia, la transparencia y la seguridad marítima”, señaló la AMP.

Iniciativas implementadas

Desde la AMP destacaron que el regreso a la Lista Blanca refleja una serie de iniciativas implementadas durante los últimos años para mejorar el desempeño de los buques abanderados en Panamá durante las inspecciones de Control por el Estado Rector del Puerto (Port State Control, PSC), al tiempo que elevó la calidad general del Registro.

Como parte de su estrategia para mejorar su posición dentro del Paris MoU, Panamá ha puesto en marcha diversas iniciativas clave, entre ellas:

Fortalecimiento de su programa de inspecciones preventivas, enfocándose en los buques de mayor riesgo antes de su arribo a puertos bajo el régimen del Paris MoU.

Implementación de mecanismos más rigurosos para identificar y monitorear naves con historial de deficiencias, permitiendo adoptar medidas correctivas antes de las inspecciones y reduciendo el riesgo de detenciones.

Reforzamiento del proceso de Precheck del Registro para asegurar que solo sean incorporados al Registro de Buques de Panamá aquellos buques que cumplen con los estándares internacionales.

Adopción de metodologías mejoradas para las inspecciones del Estado de Bandera (Flag State Inspections), fortaleciendo tanto la verificación técnica como operacional de la flota.

Ampliación de la supervisión sobre las Organizaciones Reconocidas (ROs), armadores y operadores, promoviendo una mayor corresponsabilidad en el mantenimiento del cumplimiento de las normas internacionales.

Reducción sostenida de los incidentes marítimos y mejora del desempeño operativo de la flota mediante una política centrada en la prevención, el cumplimiento normativo y la mejora continua.

Mejora continua

De acuerdo con la AMP, el retorno del Registro de Buques de Panamá a la Lista Blanca del Paris MoU demuestra que un compromiso firme con la calidad, la seguridad y el cumplimiento de las normas internacionales genera resultados concretos. Este logro, señaló la entidad, pertenece a todos los actores involucrados y reafirma la responsabilidad compartida de mantener los más altos estándares para el registro de buques más grande del mundo.

Cabe mencionar que el Paris MoU evalúa el desempeño de los Estados de Abanderamiento mediante un promedio móvil de tres años, basado en las inspecciones y detenciones efectuadas en los puertos de sus Estados miembros. En este contexto, la reincorporación de Panamá a la Lista Blanca refleja mejoras sostenidas en los indicadores de calidad de la flota mercante panameña y pone de relieve el impacto positivo de las políticas implementadas por la AMP.

“Este hito fortalece además la competitividad del Registro de Buques de Panamá, incrementa la confianza de la comunidad marítima internacional y ofrece mayores ventajas operacionales para los armadores que navegan bajo bandera panameña”, señaló la entidad.

La AMP además reafirmó su compromiso de seguir impulsando políticas orientadas a la mejora continua, la innovación regulatoria y el estricto cumplimiento de los convenios de la Organización Marítima Internacional (OMI), con el objetivo de preservar la reputación y el liderazgo global del Registro panameño.

Por MundoMaritimo