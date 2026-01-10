La eventual reorientación del crudo venezolano hacia Estados Unidos, tras la abducción del presidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense, podría redibujar de forma significativa los flujos globales de petróleo y tener efectos relevantes —aunque diferenciados— sobre la demanda de tanqueros, de acuerdo con un análisis de Drewry.

La producción venezolana ha caído con fuerza respecto de 2015, principalmente por las sanciones de EE. UU. y el deterioro de la infraestructura petrolera tras años de baja inversión “aguas arriba”. Drewry advierte que, aunque los esfuerzos para reactivar la producción “probablemente tomarán tiempo”, un escenario de control estadounidense de los activos podría permitir una recuperación relativamente rápida hasta su peak reciente, en torno a 1 millón de barriles diarios (mbpd).

En 2025, la mayor parte de las exportaciones venezolanas se dirigió a Asia, con volúmenes limitados hacia EE. UU. Sin embargo, si Washington avanza en administrar los activos petroleros y mantiene un embargo a destinos no autorizados, “no puede descartarse una redirección casi completa de los flujos desde Asia hacia la Costa del Golfo de EE. UU.”. Este giro tendría un impacto directo sobre la demanda global de toneladas-milla: los itinerarios de larga distancia a Asia serían reemplazados por trayectos más cortos al mercado estadounidense, reduciendo el indicador agregado.

No obstante, Drewry subraya un contrapeso clave: gran parte de los embarques destinados a Asia se ha realizado mediante la denominada “flota en la sombra”. Al redirigirse hacia EE. UU., esos barriles pasarían a canales comerciales normados, lo que “respaldaría la utilización y los ingresos de la flota convencional de tanqueros”. En ese sentido, el efecto neto para los armadores podría ser positivo pese a la caída de toneladas-milla.

Impacto en la demanda tanquera

En cuanto a la sustitución de orígenes en el mercado estadounidense, Canadá —principal proveedor de crudo pesado— tiene un margen limitado para ser desplazado, ya que la mayoría de sus envíos llega por oleoductos. Por ello, un aumento de las importaciones venezolanas “es más probable que desplace suministros de otros productores latinoamericanos o de Medio Oriente”.

Si el crudo venezolano reemplaza a otros barriles latinoamericanos en EE. UU., el impacto sobre la demanda de tanqueros medianos sería acotado, dado que los patrones regionales se mantendrían. Sin embargo, si esos barriles desplazados se redirigen a Asia para cubrir el vacío dejado por Venezuela, “se apoyarían movimientos adicionales de larga distancia y aumentaría la demanda de VLCC”.

Un escenario alternativo es que las mayores importaciones venezolanas a EE. UU. sustituyan crudo de Medio Oriente. En ese caso, Drewry anticipa que “la demanda de tanqueros medianos se beneficiaría” por el reemplazo de itinerarios largos en la ruta Medio Oriente–EE. UU. por otros más cortas desde América Latina. La menor demanda de VLCC en el eje Medio Oriente–EE. UU. se vería, en gran medida, compensada por un mayor flujo Golfo de Arabia–Asia, a medida que las refinerías asiáticas incrementen compras de crudo de Medio Oriente.

Proyecciones

Mirando más allá del corto plazo, un aumento sostenido de la producción venezolana —impulsado por mejoras en infraestructura— podría elevar las exportaciones latinoamericanas hacia Asia, desplazando principalmente barriles de Medio Oriente, “en su rol de proveedor de ajuste”. Este cambio sería “favorable para las toneladas-milla globales y estructuralmente positivo para la utilización de VLCC”.

En síntesis, aunque la dirección final de los flujos sigue abierta, Drewry concluye que cualquier desvío del crudo venezolano hacia EE. UU. “apoyaría la demanda de tanqueros normados a expensas de la flota oscura”, con efectos diferenciados según qué orígenes resulten desplazados y con un sesgo positivo para las grandes navieras que movilizan petróleo en el mediano y largo plazo.

Por MundoMaritimo