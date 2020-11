Red MaMLa, auspiciada por la Organización Marítima internacional (OMI), realizó su primer encuentro virtual de mujeres llamado “Café con MaMLa, Mujeres en Techos de Cristal”, dirigido a integrantes de las autoridades marítimas y portuarias de Latinoamérica y a aquellas mujeres que trabajan en el sector. Participaron más de 200 mujeres relacionadas a este ámbito.

"El primer café virtual contó con la participación de extraordinarias mujeres que han venido cerrando brechas y rompiendo los techos de cristal en diferentes escenarios, sobre todo en el sector marítimo y portuario, ofreciendo de igual manera la posibilidad de establecer contactos y crear oportunidades de desarrollo personal y profesional a partir de las experiencias de otras mujeres”, comentó la presidente de la Red, Paula Pérez, quien llamó a las profesionales del sector a que “reconozcamos nuestro valor, valoremos quienes somos. No nos conformemos con menos de los usualmente hacemos o damos, ni con menos de lo que merecemos”.

Luego, correspondió el turno al panel, el cual fue moderado por María Camila Aranda de DIMAR. En la ocasión, Janet Camilo, vicepresidenta para Latinoamérica de la Internacional Socialista de Mujeres y presidenta de la Comisión Internacional de Mujeres CIM OEA 2019-2020 de República Dominicana; así como Elvia Bustavino, Secretaria General de la Autoridad Marítima de Panamá́; Débora Valera, presidenta de WISTA Venezuela y July De La Cruz, directora administrativa de DP World Caucedo, República Dominicana; compartieron sus historias de cómo cada una de ellas logró romper sus techos de cristal, cuáles fueron los desafíos y retos que enfrentaron en su camino.

En este evento marcado por la sororidad, se escucharon testimonios y experiencias de las profesionales, que de acuerdo con Red MAMLa sirven de inspiración y como referencia de empoderamiento, visibilidad y reconocimiento tanto a las profesionales asistentes como a las futuras generaciones de mujeres en el sector y en la región.

"No dejemos a ninguna mujer atrás, no desmayemos en nuestros sueños, no nos dejemos amedrentar por los paradigmas, el futuro nos pertenece y las oportunidades están allí, a solo pasos de donde estamos. Estudiemos, preparémonos bien, trabajemos duro y demostremos que las barreras son solo eso, y que no existe mujer que no sea capaz de saltarlas y triunfar", comentó Bustavino.

En tanto, July de la Cruz recordó que: "Nuestra mejor carta de presentación es la preparación y la confianza en nosotras mismas. Las oportunidades no nos serán dadas por el hecho de ser mujeres, tenemos que ser capaces". Por otro lado, Janeth Camilo expresó: "Hay techos cristal que se hacen muy fuertes y no podemos romper solas, necesitamos alianzas estratégicas, trabajar en equipo con los hombres, pero, sobre todo, poner en práctica el ejercicio de la sororidad apoyándonos entre nosotras, visibilizando y proyectado el éxito de las mujeres, de manera creamos modelos femeninos que puedan ser tomados de referencia por nuestras niñas y jóvenes".

En la oportunidad, Débora Valera quien se desempeña también como Directora del Comité de Relaciones Exteriores y Cooperación de Red MAMLa, otorgó en su rol de presidenta de VSV Marine & Port Group, 18 becas destinadas a una mujer por cada país miembro de la Red, para la participación en el curso online "Introducción a las Inspecciones Marítimas: Implantación, Control y Coordinación", el cual es certificado por el Centro de Innovación e Integración de Competencias de Panamá; "La capacitación es una de las herramientas más poderosas para romper el Techo de Cristal", indicó Valera, quien, con esta entrega de becas contribuye con los principios de la Red: Capacitación, Visibilidad, Reconocimiento y Empoderamiento.

El evento culminó con una sesión de diálogo abierto dirigido por la vicepresidente Julissa Cordones de la Red MaMLa de República Dominicana, quien junto a Liza Cáceres de Paraguay y Catherine González de Chile; compartieron con la audiencia sus vivencias y realizaron las preguntas y comentarios de las participantes a las panelistas. Finalmente, adelantaron que una nueva edición de Café con MAMLa se realizará prontamente.

Por MundoMarítimo