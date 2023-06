La electrificación está impulsando el movimiento de carga de baterías de iones de litio fabricadas en Estados Unidos, marcando un 66% de aumento interanual de las importaciones durante el primer cuatrimestre del 2023, alcanzando las 235.386 toneladas métricas, según información de Panjiva, la unidad de investigación de la cadena de suministro de S&P Global Market Intelligence, una división de S&P Global Inc.

El récord registrado en los tres primeros meses de 2023 es el undécimo trimestre consecutivo de aumento de las importaciones de baterías y establece un nuevo récord trimestral, aproximadamente un 24% por encima del máximo anterior, alcanzado en el cuarto trimestre de 2022.

Transportistas, fabricantes y consignatarios

Entre los transportistas más activos en el primer trimestre se encuentran Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., el mayor fabricante mundial de baterías de iones de litio; LG Energy Solution Ltd., que cuenta con importantes fábricas en Corea del Sur, China y Polonia; y la estadounidense Tesla Inc., que importa baterías fabricadas en China para aumentar las de producción nacional. Mientras, los principales consignatarios fueron Tesla y Samsung SDS America Inc, filial del fabricante surcoreano de baterías Samsung SDI Co. Ltd. El integrador de sistemas de almacenamiento de baterías Fluence Energy Inc. y una filial de construcción de baterías de NextEra Energy Inc. también recibieron grandes envíos del extranjero.

China representó la mayor parte de las importaciones de baterías estadounidenses en el primer trimestre, con una cuota dominante del 87,9%, frente al 77,5% de hace un año, según datos de Panjiva. Corea del Sur representó el 3,2%, por debajo del 4,7% de los tres primeros meses de 2022. Polonia aumentó su cuota al 3,1% en el primer trimestre de 2023, desde el 1,4% del primer trimestre de 2022. La cuota de Japón en las importaciones estadounidenses de baterías de iones de litio se desplomó del 11% en el primer trimestre de 2022 a sólo el 1,2% en el primer trimestre de 2023.

Producción nacional

El influjo de importaciones de baterías de iones de litio hechas en Estados Unidos es parte del boom de fábricas multimillonarias que se están construyendo en todo el país, aprovechando los lucrativos incentivos fiscales a la fabricación de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 en un intento de domesticar una tecnología esencial para la transición energética. Fluence, Samsung, Tesla y LG Energy Solution, filial de la surcoreana LG Chem Ltd., son algunas de las empresas que se han comprometido a construir o ampliar la fabricación estadounidense de baterías de iones de litio desde la promulgación de la Ley de Reducción de la Inflación, mientras que la contemporánea Amperex Technology se está asociando con Ford Motor Co. para su producción nacional de baterías.

