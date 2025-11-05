Las últimas lecturas del Índice de Gerentes de Compras (PMI)- indicador económico que mide la actividad del sector manufacturero o de servicios, reflejando si la economía está en expansión (por encima de 50 puntos) o en contracción (por debajo de 50)- confirman que el mapa industrial global se está fracturando bajo el peso de las políticas comerciales estadounidenses. Mientras Estados Unidos acelera su actividad manufacturera y de servicios, buena parte del Lejano Oriente y México experimenta una desaceleración vinculada a los aranceles y la reconfiguración de las cadenas de suministro.

En Estados Unidos, el PMI compuesto subió en octubre a 54,8 puntos, su mayor nivel en tres meses, impulsado por un fuerte aumento de nuevos pedidos. Sin embargo, el optimismo está lejos de ser generalizado. “La confianza empresarial [...] se encuentra en uno de los niveles más bajos de los últimos tres años, ya que las compañías están preocupadas por el impacto de las políticas [gubernamentales], sobre todo los aranceles”, explicó Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence.

La fortaleza de la demanda interna y las bajas en las tasas de interés compensan parcialmente el encarecimiento de los insumos, pero la caída de las exportaciones y la acumulación de inventarios reflejan un entorno de menor dinamismo externo. Williamson destacó que los aranceles “siguen siendo un factor importante de presión sobre los costos”, pese a la moderación de la inflación en los precios finales.

Asia: brecha entre el noreste y el sudeste emergente

En Asia, las cifras de octubre muestran una clara línea divisoria entre las economías industrializadas del noreste y los países del sudeste asiático. Según S&P Global, el PMI de Corea del Sur cayó a 49,4 puntos, mientras el de Taiwán se mantuvo en contracción en 47,7, reflejando la debilidad de la demanda global y los efectos de los aranceles estadounidenses.

“Los exportadores mencionaron específicamente una notable caída de la demanda estadounidense debido al aumento de los aranceles a la importación”, apunta Kelvin Lam, economista de Pantheon Macroeconomics. Aun así, Taiwán se beneficia parcialmente de la demanda de hardware ligado a la inteligencia artificial, lo que sugiere un fondo más sólido en sectores tecnológicos.

“El índice se mueve hacia el nivel neutral de 50,0, lo que insinúa que lo peor del actual descenso ya ha quedado atrás”, señaló Annabel Fiddes, de S&P Global Market Intelligence.

En contraste, Vietnam y Tailandia repuntan gracias a su “ventaja arancelaria” frente a China, lo que está atrayendo nuevos pedidos de clientes estadounidenses y europeos que buscan diversificar su producción. “La actividad manufacturera en el sudeste asiático está recibiendo un segundo impulso [...] a medida que emerge una ‘ventaja arancelaria’ frente a China”, explicó Erica Tay, economista de Maybank.

El caso de Vietnam ilustra este cambio: su sentimiento empresarial alcanzó un máximo de 16 meses, impulsado por la expansión de nuevos pedidos y planes de aumento de capacidad. Aun así, analistas como Andrew Harker advierten que la sostenibilidad del crecimiento dependerá de que la inflación no erosione la demanda.

México: resiliencia con sombras arancelarias

En México, el PMI volvió a situarse por debajo del umbral de expansión, en 49,5 puntos, marcando su decimosexta contracción consecutiva. Aunque la caída de la producción fue moderada, la incertidumbre por los aranceles estadounidenses sigue pesando sobre la confianza. “Los aranceles estadounidenses volvieron a ser un tema de peso [...] y destacaron como uno de los elementos responsables del encarecimiento de las materias primas y del deterioro de la confianza empresarial”, indicó Pollyanna De Lima, de S&P Global Market Intelligence.

La contracción de las exportaciones a EE. UU. y Europa se vio compensada en parte por una mayor demanda desde Asia y Sudamérica, lo que sugiere cierta flexibilidad de las firmas mexicanas. No obstante, los altos costos logísticos, los tipos de cambio desfavorables y la reducción de personal anticipan un cierre de año difícil.

Por MundoMaritimo