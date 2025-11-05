Las últimas lecturas del Índice de Gerentes de Compras (PMI)- indicador económico que mide la actividad del sector manufacturero o de servicios, reflejando si la economía está en expansión (por encima de 50 puntos) o en contracción (por debajo de 50)- confirman que el mapa industrial global se está fracturando bajo el peso de las políticas comerciales estadounidenses. Mientras Estados Unidos acelera su actividad manufacturera y de servicios, buena parte del Lejano Oriente y México experimenta una desaceleración vinculada a los aranceles y la reconfiguración de las cadenas de suministro.
En Estados Unidos, el PMI compuesto subió en octubre a 54,8 puntos, su mayor nivel en tres meses, impulsado por un fuerte aumento de nuevos pedidos. Sin embargo, el optimismo está lejos de ser generalizado. “La confianza empresarial [...] se encuentra en uno de los niveles más bajos de los últimos tres años, ya que las compañías están preocupadas por el impacto de las políticas [gubernamentales], sobre todo los aranceles”, explicó Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence.
La fortaleza de la demanda interna y las bajas en las tasas de interés compensan parcialmente el encarecimiento de los insumos, pero la caída de las exportaciones y la acumulación de inventarios reflejan un entorno de menor dinamismo externo. Williamson destacó que los aranceles “siguen siendo un factor importante de presión sobre los costos”, pese a la moderación de la inflación en los precios finales.
Asia: brecha entre el noreste y el sudeste emergente
En Asia, las cifras de octubre muestran una clara línea divisoria entre las economías industrializadas del noreste y los países del sudeste asiático. Según S&P Global, el PMI de Corea del Sur cayó a 49,4 puntos, mientras el de Taiwán se mantuvo en contracción en 47,7, reflejando la debilidad de la demanda global y los efectos de los aranceles estadounidenses.
“Los exportadores mencionaron específicamente una notable caída de la demanda estadounidense debido al aumento de los aranceles a la importación”, apunta Kelvin Lam, economista de Pantheon Macroeconomics. Aun así, Taiwán se beneficia parcialmente de la demanda de hardware ligado a la inteligencia artificial, lo que sugiere un fondo más sólido en sectores tecnológicos.
“El índice se mueve hacia el nivel neutral de 50,0, lo que insinúa que lo peor del actual descenso ya ha quedado atrás”, señaló Annabel Fiddes, de S&P Global Market Intelligence.
En contraste, Vietnam y Tailandia repuntan gracias a su “ventaja arancelaria” frente a China, lo que está atrayendo nuevos pedidos de clientes estadounidenses y europeos que buscan diversificar su producción. “La actividad manufacturera en el sudeste asiático está recibiendo un segundo impulso [...] a medida que emerge una ‘ventaja arancelaria’ frente a China”, explicó Erica Tay, economista de Maybank.
El caso de Vietnam ilustra este cambio: su sentimiento empresarial alcanzó un máximo de 16 meses, impulsado por la expansión de nuevos pedidos y planes de aumento de capacidad. Aun así, analistas como Andrew Harker advierten que la sostenibilidad del crecimiento dependerá de que la inflación no erosione la demanda.
México: resiliencia con sombras arancelarias
En México, el PMI volvió a situarse por debajo del umbral de expansión, en 49,5 puntos, marcando su decimosexta contracción consecutiva. Aunque la caída de la producción fue moderada, la incertidumbre por los aranceles estadounidenses sigue pesando sobre la confianza. “Los aranceles estadounidenses volvieron a ser un tema de peso [...] y destacaron como uno de los elementos responsables del encarecimiento de las materias primas y del deterioro de la confianza empresarial”, indicó Pollyanna De Lima, de S&P Global Market Intelligence.
La contracción de las exportaciones a EE. UU. y Europa se vio compensada en parte por una mayor demanda desde Asia y Sudamérica, lo que sugiere cierta flexibilidad de las firmas mexicanas. No obstante, los altos costos logísticos, los tipos de cambio desfavorables y la reducción de personal anticipan un cierre de año difícil.
Por MundoMaritimo
Puerto de Chancay reestructura cadenas de suministro de polímeros e impacta en suministro de búnkeres
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.