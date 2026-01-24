SEA-Intelligence analizó el impacto potencial de un retorno a la ruta del Canal de Suez sobre la conectividad portuaria global. Para ello, comparó los niveles de conectividad del cuarto trimestre de 2025 con las tendencias de crecimiento previas a la crisis del Mar Rojo, observadas entre el tercer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2023.
El resultado muestra que “casi todos los principales puertos del Mar Rojo y del Mediterráneo Oriental están operando con niveles de conectividad significativamente más bajos” que los que habrían alcanzado de no haberse producido la crisis. Según el informe, los datos sugieren además que el regreso a Suez “probablemente no será un retorno gradual a la normalidad, sino una corrección brusca”, concentrada en estas regiones.
La consultora introduce el concepto de “Potencial de recuperación”, definido como la brecha entre la conectividad actual de un puerto en 2025-T4 y el nivel que habría alcanzado siguiendo su tendencia previa a la crisis. La tabla (abajo) del estudio ilustra esta diferencia para los principales puertos del área.
La disparidad es marcada. En el Mar Rojo, King Abdullah Port registra hoy un índice de conectividad de 94,7, muy por debajo del valor proyectado de 361,5. Esto implica un potencial de recuperación de 282%. “Jeddah muestra una dinámica similar, con una brecha del 206%”, señala el informe. Esta misma supresión se extiende al Mediterráneo Oriental: Ashdod se sitúa 92,4% por debajo de su proyección, mientras que Damietta presenta un rezago superior al 50%.
De acuerdo con SEA-Intelligence, este escenario sugiere que la fase inicial de reactivación de la ruta por Suez estará marcada por “una carrera caótica para reintegrar estos puertos a la red Asia–Europa”, lo que podría generar “riesgos significativos de congestión en las terminales”, a medida que las líneas navieras reactiven sus itinerarios de servicio.
Sin embargo, el análisis también indica que la red Asia–Europa posterior a la crisis del Mar Rojo no volverá completamente al statu quo de 2023. Puertos como Dammam y Colombo han logrado ganancias estructurales en conectividad durante el periodo de desvíos que, según la consultora, parecen permanentes. A diferencia de los cambios transitorios observados en otros nodos, estos hubs “han aprovechado inversiones en infraestructura e integración en la red para asegurar una nueva base elevada”, que probablemente se mantendrá incluso tras la reapertura de la ruta por Suez.
Por MundoMaritimo
Reapertura del Canal de Suez: Congestión portuaria y aumento de la capacidad ociosa serían las principales consecuencias
Eventual retorno de los servicios Asia-Europa al Canal de Suez podría aliviar la presión sobre la capacidad global de buques
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.