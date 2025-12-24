Las primeras señales de un posible retorno a gran escala del tránsito de portacontenedores por el Mar Rojo y el Canal de Suez en 2026 comienzan a tomar forma. Sin embargo, según un análisis de Xeneta, el proceso será desigual entre las líneas navieras y podría generar efectos secundarios relevantes para propietarios de carga, operadores portuarios y mercados de fletes.
CMA CGM es, por ahora, la línea que ha dado los pasos más visibles. La línea naviera anunció el regreso al Canal de Suez en tres de sus servicios, incluido el INDAMEX, que conecta India y Pakistán con la Costa Este de Estados Unidos. De acuerdo con datos de eeSea, de Xeneta, esta decisión “reducirá los tiempos de tránsito de un itinerario ida y vuelta en dos semanas, hasta 77 días, y liberará dos buques”. En otros dos servicios, el uso parcial de Suez en el tramo de retorno permite acortar una semana y liberar una nave adicional.
Otras lineas navieras avanzan con mayor cautela. Maersk realizó en diciembre su primer tránsito por el Canal de Suez desde el inicio de la crisis, aunque sin anuncio previo. Para Xeneta, este tipo de “tránsitos no anunciados” refleja que los armadores están “probando el terreno”, pero advierte que pueden generar dificultades operativas si buques y contenedores “llegan de forma repentina una semana antes de lo previsto”.
Muy lejos de la normalización plena
Pese a estas señales, el análisis subraya que aún existe una gran distancia respecto de una normalización plena. En noviembre de 2025 se registraron 120 tránsitos de portacontenedores por el Canal de Suez, muy por debajo de los 583 de octubre de 2023, previo a la escalada de ataques hutíes contra buques mercantes. Además, las naves que mantuvieron la navegación por la vía durante la crisis pertenecen mayoritariamente a “navieras más pequeñas, desplegados en tráficos regionales con un perfil de riesgo más bajo”.
Xeneta enfatiza que las recientes acciones de CMA CGM y Maersk “no mueven significativamente la aguja” en términos agregados. Los tiempos de tránsito hacia Europa siguen siendo más largos que antes de la crisis, la confiabilidad de los itinerarios continúa deteriorada y tanto las tarifas spot como las de contrato “todavía tienen recorrido a la baja antes de volver a los niveles de octubre de 2023”.}
Riesgo de congestión portuaria
Uno de los principales riesgos identificados es la congestión. El uso del Canal de Suez acorta los itinerarios en comparación a la ruta por el Cabo de Buena Esperanza, lo que podría provocar arribos simultáneos de buques que zarparon con una semana de diferencia. “Dos naves pueden zarpar desde el Lejano Oriente separadas por siete días, pero arribar al mismo tiempo a la Costa Este de Estados Unidos si una cruza Suez y la otra rodea África”, advierte el informe. Este escenario sería, en la práctica, una reversión de la congestión observada en 2024 tras los desvíos masivos hacia el sur de África.
El impacto dependerá en gran medida del ritmo de retorno. Xeneta sostiene que un regreso gradual reduciría el riesgo, aunque reconoce que “una vez que uno o dos grandes líneas navieras se comprometan plenamente, la presión sobre el resto crecerá de forma exponencial”. El momento del año también será clave: el período posterior al Año Nuevo Lunar, a mediados de febrero, aparece como la ventana óptima para reajustar servicios con menor disrupción.
Liberación de capacidad
Desde la perspectiva comercial, la liberación de capacidad es otro factor crítico. Cada tránsito por Suez en lugar de África “ha liberado, en promedio, un buque por trayecto”, lo que agravará la sobrecapacidad existente. Esto “ejercerá una presión adicional a la baja sobre las tarifas” y podría impulsar un aumento de la flota ociosa y del desguace.
En este contexto, Xeneta recomienda a los propietarios de carga que licitan contratos para 2026 considerar mecanismos flexibles, como contratos indexados o cláusulas de renegociación automática. Asimismo, advierte que los recargos asociados al Mar Rojo serán un punto sensible: “Si los dueños de carga no definen claramente cuándo y cómo deben reducirse o eliminarse, corren el riesgo de seguir pagándolos mucho después de que los buques hayan regresado a la región”.
Finalmente, el análisis subraya que el debate va más allá de las tarifas. Con tiempos de tránsito que pueden diferir hasta una semana en un mismo servicio, “seguir el rastro de la carga será cada vez más complejo”. En ese escenario, el monitoreo permanente de itinerarios y la anticipación a los cambios se vuelven claves para contener costos, inventarios y disrupciones en la cadena logística.
Por MundoMaritimo
Eventual retorno de los servicios Asia-Europa al Canal de Suez podría aliviar la presión sobre la capacidad global de buques
Inflación, mayores costos para empresas y caída del empleo serían las consecuencias para EE.UU. de los aranceles a China
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.